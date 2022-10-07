راسل يتصدر ثنائية مرسيدس في التجارب الحرة الثانية لجائزة اليابان الكبرى
تصدر جورج راسل ثنائية فريق مرسيدس أمام زميله لويس هاميلتون في التجارب الحرة الثانية لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد، بينما أنهى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام الحصة بالمركز الثالث.
بدأت الحصة ضمن نفس الأجواء التي انتهت بها الحصة الأولى، مسار مبلل وتساقط خفيف للأمطار.
وخرج السائقون على إطارات الأمطار، حيث كان كارلوس ساينز سائق فيراري أول من سجل زمناً سريعاً أمام ثنائي مكلارين.
لكن الأزمنة تقلبت تزامناً مع تحسن حالة الحلبة وانخفاض كميات الأمطار، حيث تقدم لويس هاميلتون سائق مرسيدس للصدارة ومن ثم زميله جورج راسل.
بعد فترة قصيرة، دخلت مرسيدس باستعمال إطارات "انترميديت" وبالفعل كان التحسن في الأزمنة واضحاً، حيث تقدمت سيارتا مرسيدس مباشرة بفارق واضح.
ومع وجود المياه على الحلبة، انزلق شارل لوكلير سائق فيراري على إطارات "انترميديت" وخرج عن المسار، لكن السيارة لم تتضرر وعاد إلى المسار.
ومنذ هذه الفترة بات الجميع على إطارات "انترميديت"، حيث كان المركز الأول حينها مع راسل أمام ماكس فيرستابن وهاميلتون، وبدت مرسيدس بالفعل جيدة للغاية على الحلبة المبللة.
كما بدت ألبين كذلك سريعة أيضاً مع فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون خلف سيارات مرسيدس وريد بُل وفيراري.
ومع الدخول في نصف الساعة الأخيرة، بدأت الأمطار بالهطول تدريجياً على المسار.
في الربع ساعة الأخيرة بدأت الأزمنة بالتحسن مع تواصل جفاف الحلبة، لكن الترتيب كان على الشكل التالي:
ثنائي مرسيدس في المقدمة مع راسل وهاميلتون، من ثم ثنائي ريد بُل مع فيرستابن وسيرجيو بيريز ومن ثم كارلوس ساينز بالمركز الخامس أمام فرناندو ألونسو ومن ثم فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وإستيبان أوكون.
لكن ومع انتهاء الحصة لم يحصل تغيير كبير في المراكز، حيث أكمل راسل وهاميلتون الحصة بالمركزين الأول والثاني، ومن ثم فيرستابن وبيريز، وتلاهما كيفن ماغنوسن.
أما كارلوس ساينز فحقق المركز السادس أمام ألونسو، بوتاس، أوكون وجو غوانيو الذي أكمل تريتب المراكز العشرة الأولى.
شارل لوكلير اكتفى بالمركز 11 بينما تمكن نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز من التفوق على زميله أليكسندر ألبون بالمركزين 12 و13.
يشار إلى أن ميك شوماخر سائق هاس لم يشارك في التجارب الحرة الثانية بسبب الحادثة التي تعرض لها في القسم الأخير من التجارب الحرة الأولى.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|جورج راسل
|مرسيدس
|1:41.935
|2
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|1:42.170
|0.235
|0.235
|3
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|1:42.786
|0.851
|0.616
|4
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|1:42.834
|0.899
|0.048
|5
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|1:43.187
|1.252
|0.353
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|1:43.204
|1.269
|0.017
|7
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|1:43.533
|1.598
|0.329
|8
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|1:43.733
|1.798
|0.200
|9
|إستيبان أوكون
|ألبين
|1:43.884
|1.949
|0.151
|10
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|1:44.525
|2.590
|0.641
|11
|شارل لوكلير
|فيراري
|1:44.709
|2.774
|0.184
|12
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|1:44.962
|3.027
|0.253
|13
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|1:45.039
|3.104
|0.077
|14
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|1:45.257
|3.322
|0.218
|15
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|1:45.261
|3.326
|0.004
|16
|لاندو نوريس
|مكلارين
|1:45.885
|3.950
|0.624
|17
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|1:46.030
|4.095
|0.145
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|1:46.776
|4.841
|0.746
|19
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|1:47.109
|5.174
|0.333
|20
|ميك شوماخر
|هاس
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