راسل يتصدر ثنائية مرسيدس المهيمنة في تجارب باكو الحرة الثانية
تصدر جورج راسل أمام زميله في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي، بينما حققت السهام الفضية ثنائية مريحة خلال حصة التجارب الحرة الثانية التي توقفت بسبب رفع العلم الأحمر ضمن جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
أنهى سائق مرسيدس جورج راسل تجارب يوم الخميس في صدارة جائزة أذربيجان للفورمولا واحد، بعدما تصدر التجارب الحرة الثانية بفارق مريح.
وتفوق راسل على زميله في مرسيدس ومتصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، في الوقت الذي تمتعت فيه السهام الفضية بفارق مريح على شوارع باكو السريعة.
ومع إقامة السباق يوم السبت نظرًا لوجود عطلة وطنية يوم الأحد، انطلقت فعاليات الحلبة بشكل استثنائي يوم الخميس.
وعلى حلبة الشوارع السريعة الممتدة لمسافة 6 كيلومترات بمحاذاة بحر قزوين، رُفع العلم الأحمر بعد 10 دقائق إثر حادث لسائق آر بي الناشئ أرفيد لينبلاد، الذي اصطدم بالجدار عند المنعطف التاسع ضمن القسم الضيق المحيط بالقلعة.
واستؤنفت الحصة عند انتصافها بعد إزالة بعض الحطام، لكن بالنسبة إلى أوليفر بيرمان، كان النصف الثاني من التجارب الحرة الثانية قصيرًا، إذ أبلغ سائق هاس عن عطل في وحدة الطاقة لدى خروجه من منطقة الصيانة.
واحتاج السائقون إلى الانتظار للانتقال إلى محاولات اللفة الواحدة على الإطارات اللينة، من أجل تحدي الزمن المرجعي الذي سجله فيرستابن في وقت مبكر على الإطارات المتوسطة.
وتمكن سائق فيراري شارل لوكلير أولًا من كسر زمن الهولندي بعد 25 دقيقة، مسجلًا دقيقة واحدة و44.473 ثانية، قبل أن ينتزع راسل، متصدر التجارب الحرة الأولى، الصدارة بشكل واضح بزمن بلغ دقيقة واحدة و43.759 ثانية، متفوقًا على فيراري بسبعة أعشار من الثانية.
لكن مرسيدس كانت لا تزال تملك المزيد في جعبتها، إذ بدت سرعتها مقلقة على حلبة شوارع باكو التي تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المحرك.
وانتزع راسل جزءًا كبيرًا آخر من زمنه الأفضل ليسجل لفة بزمن دقيقة واحدة و43.347 ثانية، بينما استقر أنتونيللي في المركز الثاني بفارق خمسة أعشار من الثانية، بعدما غاب عن جزء من التجارب الحرة الأولى والثانية كذلك بسبب مشكلة ميكانيكية.
وتجاوز فيرستابن لوكلير ليحتل المركز الثالث، لكنه بقي متأخرًا بأكثر من ثمانية أعشار من الثانية عن راسل، في الوقت الذي أنهت فيه مرسيدس اليوم بثنائية في المركزين الأول والثاني.
وكان هاميلتون متأخرًا بعُشرين من الثانية عن لوكلير في المركز الخامس، متقدمًا على أولى سيارتي مكلارين بقيادة لاندو نوريس.
وكانت مكلارين، التي قدمت حزمة تحديثات كبيرة تهدف إلى تحسين الأداء في السرعات المنخفضة، لا تزال تعمل على تحسين سيارتها المحدثة، بينما حلّ نوريس متأخرًا بفارق 1.5 ثانية.
وفصل بيير غاسلي سيارتي مكلارين في المركز السابع، أمام أوسكار بياستري، بينما أكمل إسحاق حجار وإستيبان أوكون المراكز العشرة الأولى.
وبالإضافة إلى المشاكل التي واجهها لينبلاد وبيرمان على الحلبة، ظهرت مشاكل أخرى لدى أستون مارتن وهوندا، إذ لم يتمكن فرناندو ألونسو من إكمال سوى تسع لفات قبل أن يُجبر على البقاء في المرآب بسبب اشتباه بوجود تسرب للزيت في وحدة الطاقة.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1:43.347
|S
|209.109
|2
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.552
1:43.899
|0.552
|S
|207.998
|3
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.827
1:44.174
|0.275
|S
|207.449
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+1.126
1:44.473
|0.299
|S
|206.855
|5
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.318
1:44.665
|0.192
|S
|206.475
|6
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.484
1:44.831
|0.166
|S
|206.148
|7
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+1.496
1:44.843
|0.012
|S
|206.125
|8
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.510
1:44.857
|0.014
|S
|206.097
|9
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.521
1:44.868
|0.011
|S
|206.076
|10
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.943
1:45.290
|0.422
|S
|205.250
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