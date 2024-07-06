راسل يتصدر ثنائية مرسيدس أمام هاميلتون بفارق 0.035 ثانية في تجارب سيلفرستون الحرة الثالثة

بقي مسار حلبة سيلفرستون مبللاً طوال الحصة حيث تواصل هطول الأمطار بشكل خفيف لكن متواصل.

وبالتالي استعملت جميع السيارات إطارات انترميديت خلال الحصة التي انتهت بتصدر سائقي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون أمام لاندو نوريس سائق مكلارين الذي احتلّ المركز الأول في حصتَي يوم أمس الجمعة.

مجريات الحصة

بدأت الحصة على مسار مبلل بسبب الأمطار، حيث انطلق السائقون على إطارات انترميديوم، لكن لم تكد تمر بضع دقائق حتى رُفع العلم الأحمر بسبب فقدان بيير غاسلي السيطرة على سيارته ألبين حيث انزلق وخرج للمنطقة الحصوية وعلق هناك.

ورغم أن الأرصاد الجوية أشارت لاحتمال عودة الأمطار، لكن ومع استئناف الحصة، واصلت السيارات المرور على المسار حيث بدأ يظهر خط تسابق جافّ بعض الشيء.

حيث كان شارل لوكلير في الصدارة المبدئية على متن فيراري قبل أن يتقدم عليه لاندو نوريس على متن مكلارين ولويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي احتل المركز الأول المبدئي، وسط انزلاقات متعددة للسيارات.

وتواصلت الأزمنة بالتحسن مع مرور الوقت، وقبل منتصف الحصة بقليل، وضع ماكس فيرستابن سيارة ريد بُل بالمركز الأول لفترة وجيزة قبل أن ينتزعه منه لوكلير، وتناوب أصيل موناكو مع هاميلتون على المركز الأول، لكن البريطاني عاد لاحقاً لمقدمة السائقين.

إلا أن جورج راسل سائق مرسيدس، حسّن زمنه ليقفز نحو الصدارة المبدئية أمام زميله.

وبدأت الأمطار تزداد حدة بالفعل اقتراباً من ثلث الساعة الأخيرة لكنها لم تصل إلى مرحلة تعيق السيارات التي واصلت إكمال اللفات على إطارات انترميديت حتى نهاية الحصة.

وأنهت مرسيدس التجارب الحرة الثالثة بالمركزين الأول والثاني مع راسل وهاميلتون بفارق 0.035 ثانية بينهما، وأمام لاندو نوريس سائق مكلارين الذي كان قد تصدر حصتَي يوم الجمعة.

كارلوس ساينز أكمل الحصة رابعاً خلف مقود فيراري أمام فيرستابن ومن ثم زميله لوكلير، بينما احتلّ أوسكار بياستري المركز السابع على متن مكلارين أمام فرناندو ألونسو (أستون مارتن).

وأكمل سيرجيو بيريز ونيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح ريد بُل وهاس على التوالي.

التجارب الحرة الثالثة