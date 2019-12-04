راسل يتصدر تجارب أبوظبي مع مرسيدس ولوكلير يتعرض لحادثة

استلم راسل سائق ويليامز مهام القيادة من فالتيري بوتاس خلال اليوم الثاني لتجارب أبوظبي على حلبة ياس مارينا، ليتفوق على لوكلير بفارق عُشري ثانية.

السائق اليافع الذي كان ناشئاً لدى مرسيدس لعدة سنوات، سجل أزمنة أقل مما سجله بوتاس البارحة، لكن مرسيدس شددت خلال جائزة أبوظبي الكبرى أن تجارب راسل ليست مقارنة مباشرة مع بوتاس، الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020 المقبل.

وجاء زمن راسل في اليوم الثاني مع دقيقة و37.204 ثانية ليكون أسرع بفارق تجاوز الثلاث ثوانٍ مما سجله البارحة على متن سيارة فريقه ويليامز، بينما كان أبطأ بثمانية أعشار عن زمن بوتاس البارحة.

وارتطم لوكلير بالحائط في المنعطف 14، حيث تسبب ذلك برفع العلم الأحمر، الأمر الذي أضاع وقتاً أكثر من حادثة زميله سيباستيان فيتيل البارحة، كما أن لوكلير لم يعد بعدها إلى المسار.

وبالرغم من إنهاء أول عام له مع فيراري بحادثة، لكن لوكلير حافظ على معنوياته الإيجابية.

فقال: "كان ذلك آخر يوم لنا على المسار، وأعتقد أنه كان إيجابياً جداً بالنسبة لنا، بالرغم من الحادثة التي أجبرتني على التوقف أكبر مما كان مخططاً له".

أما لانس سترول سائق ريسينغ بوينت فقد سجل ثالث أسرع الأزمنة في اليوم الثاني، بالرغم من حادثة تعرض لها خلال القسم الأول من اليوم تسبب بها كارلوس ساينز الابن سائق مكلارين.

المركز الرابع كان من نصيب بيير غاسلي سائق تورو روسو وآخر سائق أنهى الحصة بفارق أقل من ثانية خلف راسل، بينما حقق ساينز المركز الخامس.

بينما واصل إستيبان أوكون عمله مع فريقه رينو، حيث أكمل ما مجموعه 128 لفة حول المسار، حيث كان أفضل زمن له دقيقة و38.950 بالمركز السادس.

بيترو فيتيبالدي أحرز ثامن أسرع الأزمنة أمام أليكسندر ألبون سائق ريد بُل وبفارق 2.4 ثانية خلف المتصدر.

نتيجة اليوم الثاني للتجارب