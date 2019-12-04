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فورمولا 1 / تجارب أبوظبي / تقرير الإختبارات

راسل يتصدر تجارب أبوظبي مع مرسيدس ولوكلير يتعرض لحادثة

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راسل يتصدر تجارب أبوظبي مع مرسيدس ولوكلير يتعرض لحادثة
04-12-2019

استفاد جورج راسل من آخر فرصه مع مرسيدس، ليتصدر جدول أزمنة اليوم الثاني من تجارب ما بعد جائزة أبوظبي الكبرى للإطارات، بينما تعرض شارل لوكلير إلى حادثة على متن سيارته فيراري.

استلم راسل سائق ويليامز مهام القيادة من فالتيري بوتاس خلال اليوم الثاني لتجارب أبوظبي على حلبة ياس مارينا، ليتفوق على لوكلير بفارق عُشري ثانية.

السائق اليافع الذي كان ناشئاً لدى مرسيدس لعدة سنوات، سجل أزمنة أقل مما سجله بوتاس البارحة، لكن مرسيدس شددت خلال جائزة أبوظبي الكبرى أن تجارب راسل ليست مقارنة مباشرة مع بوتاس، الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020 المقبل.

وجاء زمن راسل في اليوم الثاني مع دقيقة و37.204 ثانية ليكون أسرع بفارق تجاوز الثلاث ثوانٍ مما سجله البارحة على متن سيارة فريقه ويليامز، بينما كان أبطأ بثمانية أعشار عن زمن بوتاس البارحة.

وارتطم لوكلير بالحائط في المنعطف 14، حيث تسبب ذلك برفع العلم الأحمر، الأمر الذي أضاع وقتاً أكثر من حادثة زميله سيباستيان فيتيل البارحة، كما أن لوكلير لم يعد بعدها إلى المسار.

وبالرغم من إنهاء أول عام له مع فيراري بحادثة، لكن لوكلير حافظ على معنوياته الإيجابية.

فقال: "كان ذلك آخر يوم لنا على المسار، وأعتقد أنه كان إيجابياً جداً بالنسبة لنا، بالرغم من الحادثة التي أجبرتني على التوقف أكبر مما كان مخططاً له".

أما لانس سترول سائق ريسينغ بوينت فقد سجل ثالث أسرع الأزمنة في اليوم الثاني، بالرغم من حادثة تعرض لها خلال القسم الأول من اليوم تسبب بها كارلوس ساينز الابن سائق مكلارين.

المركز الرابع كان من نصيب بيير غاسلي سائق تورو روسو وآخر سائق أنهى الحصة بفارق أقل من ثانية خلف راسل، بينما حقق ساينز المركز الخامس.

بينما واصل إستيبان أوكون عمله مع فريقه رينو، حيث أكمل ما مجموعه 128 لفة حول المسار، حيث كان أفضل زمن له دقيقة و38.950 بالمركز السادس.

بيترو فيتيبالدي أحرز ثامن أسرع الأزمنة أمام أليكسندر ألبون سائق ريد بُل وبفارق 2.4 ثانية خلف المتصدر.

نتيجة اليوم الثاني للتجارب

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق اللفات
1 جورج راسل مرسيدس 1:37.204   145
2 شارل لوكلير فيراري 1:37.401 +0.197 ثانية 103
3 لانس سترول ريسينغ بوينت 1:37.999 +0.795 ثانية 132
4 بيير غاسلي تورو روسو 1:38.166 +0.962 ثانية 146
5 كارلوس ساينز مكلارين 1:38.729 +1.525 ثانية 112
6 إستيبان أوكون رينو 1:38.950 +1.746 ثانية 128
7 أليكسندر ألبون ريد بُل 1:39.181 +1.977 ثانية 139
8 بيترو فيتيبالدي هاس 1:39.682 +2.478 ثانية 135
9 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 1:39.811 +2.607 ثانية 115
10 نيكولاس لاتيفي ويليامز 1:40.188 +2.984 ثانية 107
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