راسل يتصدر التجارب الحرة الثانية في زاندفورت أمام بياستري بفارق 0.061 ثانية وهاميلتون ثالثاً

بدت مكلارين ومرسيدس سريعتين للغاية خلال التجارب الحرة، حيث احتلتا المراكز الأربعة الأولى، بينما اكتفى البطل المحلي ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام بالمركز الخامس.

أما سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، فلم ينجح بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى، بينما عانت فيراري من بعض مخاوف الموثوقية مع كارلوس ساينز.

وبشكل مختلف عن الحصة الأولى، كان المسار هذه المرة جافاً من دون أمطار.

وخلال الطلعات الأولى التي تمت على إطارات ميديوم، تصدر فيرستابن لفترة مؤقتة مع دقيقة و12.131 ثانية.

حيث بقي زمنه الأسرع خلال الربع الأول من الحصة الذي شهد تعرض الكثير من السائقين لقفل في الإطارات ضمن منعطف تارزان خاصة مع وجود بعض الرياح التي صعّبت المهمة عليهم.

مباشرة بعد خروجه للطلعات الثانية على إطارات ميديوم جديدة، سجل لويس هاميلتون زمناً أسرع مع دقيقة و11.833 ثانية.

لكن الحصة توقفت مع العلم الأحمر، بسبب حادثة نيكو هلكنبرغ الذي فقد السيطرة على سيارته هاس وارتطم بالحاجز.

وبعد إزالة السيارة، تم استئناف الحصة حيث عاد فيرستابن للمسار لكن مع إطارات سوفت.

وانتزع الصدارة المؤقتة مع دقيقة و10.986 ثانية، رغم أن لفته لم تكن مثالية، قبل أن يتفوق عليه لاندو نوريس مع دقيقة و10.961 ثانية.

لاحقاً، تقدم زميله بياستري عليه مع دقيقة و10.763 ثانية، قبل أن ينتزع راسل المركز منه بدقيقة و10.702 ثانية.

ومع انتهاء الحصة، تقدم هاميلتون للمركز الثالث متفوقاً على نوريس، بينما أكمل فيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وضع فرناندو ألونسو سيارته أستون مارتن بالمركز السادس متقدماً على يوكي تسونودا سائق آربي وكيفن ماغنوسن على متن هاس.

أما شارل لوكلير وأليكسندر ألبون، فأكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن فيراري وويليامز توالياً.

يشار إلى أن سيرجيو بيريز أكمل الحصة بالمركز 12.