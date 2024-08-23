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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

راسل يتصدر التجارب الحرة الثانية في زاندفورت أمام بياستري بفارق 0.061 ثانية وهاميلتون ثالثاً

سجل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على أوسكار بياستري سائق مكلارين وزميله في السهام الفضية، لويس هاميلتون.

جورج راسل، مرسيدس

بدت مكلارين ومرسيدس سريعتين للغاية خلال التجارب الحرة، حيث احتلتا المراكز الأربعة الأولى، بينما اكتفى البطل المحلي ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام بالمركز الخامس.

أما سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، فلم ينجح بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى، بينما عانت فيراري من بعض مخاوف الموثوقية مع كارلوس ساينز.

وبشكل مختلف عن الحصة الأولى، كان المسار هذه المرة جافاً من دون أمطار.

وخلال الطلعات الأولى التي تمت على إطارات ميديوم، تصدر فيرستابن لفترة مؤقتة مع دقيقة و12.131 ثانية.

حيث بقي زمنه الأسرع خلال الربع الأول من الحصة الذي شهد تعرض الكثير من السائقين لقفل في الإطارات ضمن منعطف تارزان خاصة مع وجود بعض الرياح التي صعّبت المهمة عليهم.

مباشرة بعد خروجه للطلعات الثانية على إطارات ميديوم جديدة، سجل لويس هاميلتون زمناً أسرع مع دقيقة و11.833 ثانية.

لكن الحصة توقفت مع العلم الأحمر، بسبب حادثة نيكو هلكنبرغ الذي فقد السيطرة على سيارته هاس وارتطم بالحاجز.

وبعد إزالة السيارة، تم استئناف الحصة حيث عاد فيرستابن للمسار لكن مع إطارات سوفت.

وانتزع الصدارة المؤقتة مع دقيقة و10.986 ثانية، رغم أن لفته لم تكن مثالية، قبل أن يتفوق عليه لاندو نوريس مع دقيقة و10.961 ثانية.

لاحقاً، تقدم زميله بياستري عليه مع دقيقة و10.763 ثانية، قبل أن ينتزع راسل المركز منه بدقيقة و10.702 ثانية.

ومع انتهاء الحصة، تقدم هاميلتون للمركز الثالث متفوقاً على نوريس، بينما أكمل فيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وضع فرناندو ألونسو سيارته أستون مارتن بالمركز السادس متقدماً على يوكي تسونودا سائق آربي وكيفن ماغنوسن على متن هاس.

أما شارل لوكلير وأليكسندر ألبون، فأكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن فيراري وويليامز توالياً.

يشار إلى أن سيرجيو بيريز أكمل الحصة بالمركز 12.

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التجارب الحرة الثانية:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 30

1:10.702

   216.859
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 33

+0.061

1:10.763

 0.061 216.672
3 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 30

+0.111

1:10.813

 0.050 216.519
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 34

+0.259

1:10.961

 0.148 216.067
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 33

+0.284

1:10.986

 0.025 215.991
6 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 30

+0.655

1:11.357

 0.371 214.868
7 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 31

+0.672

1:11.374

 0.017 214.817
8 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 33

+0.728

1:11.430

 0.056 214.649
9 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 31

+0.741

1:11.443

 0.013 214.610
10 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 33

+0.848

1:11.550

 0.107 214.289
11 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 31

+0.874

1:11.576

 0.026 214.211
12 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 29

+0.879

1:11.581

 0.005 214.196
13 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 31

+0.928

1:11.630

 0.049 214.049
14 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 33

+0.942

1:11.644

 0.014 214.008
15 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 32

+1.116

1:11.818

 0.174 213.489
16 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 33

+1.232

1:11.934

 0.116 213.145
17 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 33

+1.359

1:12.061

 0.127 212.769
18 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 32

+1.504

1:12.206

 0.145 212.342
19 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 7

+2.406

1:13.108

 0.902 209.722
20 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 10

+2.594

1:13.296

 0.188 209.184
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