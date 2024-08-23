راسل يتصدر التجارب الحرة الثانية في زاندفورت أمام بياستري بفارق 0.061 ثانية وهاميلتون ثالثاً
سجل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على أوسكار بياستري سائق مكلارين وزميله في السهام الفضية، لويس هاميلتون.
بدت مكلارين ومرسيدس سريعتين للغاية خلال التجارب الحرة، حيث احتلتا المراكز الأربعة الأولى، بينما اكتفى البطل المحلي ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام بالمركز الخامس.
أما سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، فلم ينجح بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى، بينما عانت فيراري من بعض مخاوف الموثوقية مع كارلوس ساينز.
وبشكل مختلف عن الحصة الأولى، كان المسار هذه المرة جافاً من دون أمطار.
وخلال الطلعات الأولى التي تمت على إطارات ميديوم، تصدر فيرستابن لفترة مؤقتة مع دقيقة و12.131 ثانية.
حيث بقي زمنه الأسرع خلال الربع الأول من الحصة الذي شهد تعرض الكثير من السائقين لقفل في الإطارات ضمن منعطف تارزان خاصة مع وجود بعض الرياح التي صعّبت المهمة عليهم.
مباشرة بعد خروجه للطلعات الثانية على إطارات ميديوم جديدة، سجل لويس هاميلتون زمناً أسرع مع دقيقة و11.833 ثانية.
لكن الحصة توقفت مع العلم الأحمر، بسبب حادثة نيكو هلكنبرغ الذي فقد السيطرة على سيارته هاس وارتطم بالحاجز.
وبعد إزالة السيارة، تم استئناف الحصة حيث عاد فيرستابن للمسار لكن مع إطارات سوفت.
وانتزع الصدارة المؤقتة مع دقيقة و10.986 ثانية، رغم أن لفته لم تكن مثالية، قبل أن يتفوق عليه لاندو نوريس مع دقيقة و10.961 ثانية.
لاحقاً، تقدم زميله بياستري عليه مع دقيقة و10.763 ثانية، قبل أن ينتزع راسل المركز منه بدقيقة و10.702 ثانية.
ومع انتهاء الحصة، تقدم هاميلتون للمركز الثالث متفوقاً على نوريس، بينما أكمل فيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
وضع فرناندو ألونسو سيارته أستون مارتن بالمركز السادس متقدماً على يوكي تسونودا سائق آربي وكيفن ماغنوسن على متن هاس.
أما شارل لوكلير وأليكسندر ألبون، فأكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن فيراري وويليامز توالياً.
يشار إلى أن سيرجيو بيريز أكمل الحصة بالمركز 12.
التجارب الحرة الثانية:
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
1:10.702
|216.859
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|33
|
+0.061
1:10.763
|0.061
|216.672
|3
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.111
1:10.813
|0.050
|216.519
|4
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|34
|
+0.259
1:10.961
|0.148
|216.067
|5
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|33
|
+0.284
1:10.986
|0.025
|215.991
|6
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|
+0.655
1:11.357
|0.371
|214.868
|7
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|31
|
+0.672
1:11.374
|0.017
|214.817
|8
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|33
|
+0.728
1:11.430
|0.056
|214.649
|9
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.741
1:11.443
|0.013
|214.610
|10
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|33
|
+0.848
1:11.550
|0.107
|214.289
|11
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|
+0.874
1:11.576
|0.026
|214.211
|12
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.879
1:11.581
|0.005
|214.196
|13
|د. ريكاردو آربي
|3
|RB
|Red Bull
|31
|
+0.928
1:11.630
|0.049
|214.049
|14
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|33
|
+0.942
1:11.644
|0.014
|214.008
|15
|ل. سارجانت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|32
|
+1.116
1:11.818
|0.174
|213.489
|16
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|33
|
+1.232
1:11.934
|0.116
|213.145
|17
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|33
|
+1.359
1:12.061
|0.127
|212.769
|18
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|32
|
+1.504
1:12.206
|0.145
|212.342
|19
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|7
|
+2.406
1:13.108
|0.902
|209.722
|20
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|10
|
+2.594
1:13.296
|0.188
|209.184
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