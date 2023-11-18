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تقرير التجارب

راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في لاس فيغاس التي شهدت رفع العلم الأحمر

سجل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة في لاس فيغاس، والتي شهدت رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة.

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جورج راسل، مرسيدس

بعد يوم الجمعة الصعب الذي شهد إلغاء التجارب الحرة الأولى وتأجيل الثانية بسبب مشاكل أغطية الصرف على الحلبة، انطلقت التجارب الحرة الثالثة لكن مع مستويات تماسك مختلفة عما كانت عليه البارحة.

وشهدت الدقائق العشرون الأولى معركة غريبة نوعاً ما بين شارل لوكلير وكيفن ماغنوسن سائقي فيراري وهاس.

ومع انتصاف الحصة، برزت ريد بُل في الأمام مع سيرجيو بيريز على إطارات سوفت، قبل أن يتقدم عليه زميله ماكس فيرستابن بطل العالم بنصف ثانية تقريباً.

وظهرت ويليامز سريعة للغاية مع أليكسندر ألبون الذي فصل بين سيارة ريد بُل وفيراري بالمركز الثالث.

واستمرت أزمنة الصدارة على حالها تقريباً حتى الربع الأخير من عمر الحصة، حين تفوق راسل على زمن فيرستابن بفارق 0.068 ثانية مع تواصل تحسن مستويات التماسك وانتقال السائقين للعمل على محاكاة اللفات السريعة.

وكان يبدو أن فيرستابن على طريقه لتحسين زمنه، لكنه خرج عن المسار في المنعطف 12.

وذلك ما أفسح المجال أمام راسل وأوسكار بياستري سائق مكلارين لتبادل الصدارة، لكن راسل بقي في الأمام قبل رفع العلم الأحمر الذي أنهى الحصة، بسبب ارتطام ألبون بالحائط.

ومع عدم إمكانية ألبون على تحسين زمنه، فإن المركز الثالث كان من نصيب زميله لوغان سارجانت.

فيرستابن أنهى الحصة رابعاً لكن ذلك كان كافياً للتقدم على زميله بيريز وألبون كذلك.

فرناندو ألونسو حقق المركز السابع على متن أسبتون مارتن أمام سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون.

بينما أكمل فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وكيفن ماغنوسن (هاس) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أنه وقبل الحصة قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" توسيع منطقة "دي آر أس" الثانية بمقدار 50 متراً لتسهيل التجاوزات.

وباتت منطقة التفعيل على بعد 870 متراً قبل المنعطف 14 بعد أن كانت قبله بـ 820 متراً.

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التجارب الحرة الثالثة

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 23

1:34.093

   237.250
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 20

+0.398

1:34.491

 0.398 236.251
3 United States ل. سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 17

+0.552

1:34.645

 0.154 235.866
4 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 14

+0.560

1:34.653

 0.008 235.846
5 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 13

+0.613

1:34.706

 0.053 235.714
6 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 14

+0.633

1:34.726

 0.020 235.664
7 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.695

1:34.788

 0.062 235.510
8 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 24

+0.760

1:34.853

 0.065 235.349
9 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 18

+0.815

1:34.908

 0.055 235.213
10 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 18

+0.974

1:35.067

 0.159 234.819
11 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 17

+0.996

1:35.089

 0.022 234.765
12 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 17

+1.019

1:35.112

 0.023 234.708
13 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 20

+1.160

1:35.253

 0.141 234.361
14 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 15

+1.204

1:35.297

 0.044 234.252
15 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 15

+1.788

1:35.881

 0.584 232.826
16 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

+1.815

1:35.908

 0.027 232.760
17 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 21

+1.846

1:35.939

 0.031 232.685
18 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 15

+1.994

1:36.087

 0.148 232.326
19 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 12

+2.392

1:36.485

 0.398 231.368
20 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull 15

+3.685

1:37.778

 1.293 228.309
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