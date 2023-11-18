راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في لاس فيغاس التي شهدت رفع العلم الأحمر
سجل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة في لاس فيغاس، والتي شهدت رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة.
بعد يوم الجمعة الصعب الذي شهد إلغاء التجارب الحرة الأولى وتأجيل الثانية بسبب مشاكل أغطية الصرف على الحلبة، انطلقت التجارب الحرة الثالثة لكن مع مستويات تماسك مختلفة عما كانت عليه البارحة.
وشهدت الدقائق العشرون الأولى معركة غريبة نوعاً ما بين شارل لوكلير وكيفن ماغنوسن سائقي فيراري وهاس.
ومع انتصاف الحصة، برزت ريد بُل في الأمام مع سيرجيو بيريز على إطارات سوفت، قبل أن يتقدم عليه زميله ماكس فيرستابن بطل العالم بنصف ثانية تقريباً.
وظهرت ويليامز سريعة للغاية مع أليكسندر ألبون الذي فصل بين سيارة ريد بُل وفيراري بالمركز الثالث.
واستمرت أزمنة الصدارة على حالها تقريباً حتى الربع الأخير من عمر الحصة، حين تفوق راسل على زمن فيرستابن بفارق 0.068 ثانية مع تواصل تحسن مستويات التماسك وانتقال السائقين للعمل على محاكاة اللفات السريعة.
وكان يبدو أن فيرستابن على طريقه لتحسين زمنه، لكنه خرج عن المسار في المنعطف 12.
وذلك ما أفسح المجال أمام راسل وأوسكار بياستري سائق مكلارين لتبادل الصدارة، لكن راسل بقي في الأمام قبل رفع العلم الأحمر الذي أنهى الحصة، بسبب ارتطام ألبون بالحائط.
ومع عدم إمكانية ألبون على تحسين زمنه، فإن المركز الثالث كان من نصيب زميله لوغان سارجانت.
فيرستابن أنهى الحصة رابعاً لكن ذلك كان كافياً للتقدم على زميله بيريز وألبون كذلك.
فرناندو ألونسو حقق المركز السابع على متن أسبتون مارتن أمام سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون.
بينما أكمل فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وكيفن ماغنوسن (هاس) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أنه وقبل الحصة قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" توسيع منطقة "دي آر أس" الثانية بمقدار 50 متراً لتسهيل التجاوزات.
وباتت منطقة التفعيل على بعد 870 متراً قبل المنعطف 14 بعد أن كانت قبله بـ 820 متراً.
التجارب الحرة الثالثة
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
1:34.093
|237.250
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.398
1:34.491
|0.398
|236.251
|3
|ل. سارجينت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|17
|
+0.552
1:34.645
|0.154
|235.866
|4
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.560
1:34.653
|0.008
|235.846
|5
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|13
|
+0.613
1:34.706
|0.053
|235.714
|6
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+0.633
1:34.726
|0.020
|235.664
|7
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|
+0.695
1:34.788
|0.062
|235.510
|8
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.760
1:34.853
|0.065
|235.349
|9
|ف. بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|
+0.815
1:34.908
|0.055
|235.213
|10
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|18
|
+0.974
1:35.067
|0.159
|234.819
|11
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.996
1:35.089
|0.022
|234.765
|12
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.019
1:35.112
|0.023
|234.708
|13
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|
+1.160
1:35.253
|0.141
|234.361
|14
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|15
|
+1.204
1:35.297
|0.044
|234.252
|15
|غ. جو ألفا روميو
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|
+1.788
1:35.881
|0.584
|232.826
|16
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+1.815
1:35.908
|0.027
|232.760
|17
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+1.846
1:35.939
|0.031
|232.685
|18
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|
+1.994
1:36.087
|0.148
|232.326
|19
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|12
|
+2.392
1:36.485
|0.398
|231.368
|20
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|
+3.685
1:37.778
|1.293
|228.309
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