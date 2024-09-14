راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في باكو بفارق 0.013 أمام لوكلير ونوريس ثالثاً

أظهر لوكلير تحسناً جيداً في التأدية طوال الحصة وتمكن من تصدر الأزمنة بشكل مؤقت والتفوق على زمن أوسكار بياستري سائق مكلارين لاحقاً، لكن راسل تقدم عليه مع دقيقة و42.514 ثانية.

وبعد أن عانى راسل يوم الجمعة من مشاكل متعددة في وحدة الطاقة، تكلم لاحقاً مع فريقه في الحصة حول سلوك غريب لوحدة الطاقة مجدداً ضمن المنعطفات، حيث عانى من التوازن.

لكن وبعد التقدم على لوكلير، صمد زمن البريطاني في وجه سائق فيراري الذي سجل دقيقة و42.527 ثانية، وهذا ما ضمن لمرسيدس صدارة التجارب الحرة الثالثة.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولم يسجل أي سائق زمناً سريعاً خلال الدقائق العشرة الأولى من بداية الحصة، بل اكتفوا بلفات استطلاعية، حيث كانت هناك بعض القطرات الخفيفة من الأمطار.

لكن الحصة تسارعت لاحقاً، قبل أن تتوقف سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون على المسار بحدود الدقيقة 15. وهذا ما أدى لبعض التأخير، قبل أن يتم استئناف المجريات بعد 10 دقائق تالية.

وكانت اللفات السريعة الأولى ضمن فلك الدقيقة و45 ثانية، وهي أزمنة أبطأ بالمقارنة مع أزمنة يوم الجمعة، حيث سجل بياستري على إطارات سوفت جديدة دقيقة و45.467 ثانية.

ونجح ماكس فيرستابن بتحسين ذلك التوقيت ليقفز للصدارة المؤقتة، لكن أليكسندر ألبون وضع سيارته ويليامز في المركز الأول المؤقت بدقيقة و44.371 ثانية.

لوكلير كان أمام ألبون في محاولته الثانية، حيث بدا أنه يحسّن 7 أعشار الثانية تقريباً في المقطع الأول وحسّن المزيد كذلك في المقطع الثاني.

وهذه الجهود تلاشت بعد رفع العلم الأحمر، حيث تعرض أوليفر بيرمان سائق هاس إلى حادثة ارتطم خلالها بالحاجز.

واستغرق العلم الأحمر 6 دقائق تقريباً، حيث لم يتبق من زمن الحصة سوى 20 دقيقة.

سجّل نوريس بعدها مباشرة، دقيقة و44.226 ثانية لينتقل إلى الصدارة المؤقتة ومع تحسين ألبون لزمنه مجدداً، عاد لوكلير وسجل دقيقة و43.455 ثانية وضعته في المركز الأول، لكن سيرجيو بيريز أزاح أصيل موناكو، ومن ثم جاء دور أوسكار بياستري مع دقيقة و42.749 ثانية.

حاول بيريز ولويس هاميلتون كسر زمن بياستري، لكن لوكلير هو الذي نجح بذلك وبفارق 0.185 ثانية، قبل أن يتقدم راسل على الجميع.

وبقي لوكلير أمام سائقي مكلارين، حيث سجل لاندو نوريس دقيقة و42.737 ثانية أمام بياستري.

بينما اكتفى فيرستابن بالمركز الخامس أمام كارلوس ساينز الذي فصل سائقي ريد بُل.

وأكمل ألبون، فرانكو كولابينتو وهاميلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة