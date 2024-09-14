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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في باكو بفارق 0.013 أمام لوكلير ونوريس ثالثاً

سجل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد بفارق 0.013 ثانية فقط أمام سائق فيراري، شارل لوكلير.

تم التحديث:
جورج راسل، مرسيدس

أظهر لوكلير تحسناً جيداً في التأدية طوال الحصة وتمكن من تصدر الأزمنة بشكل مؤقت والتفوق على زمن أوسكار بياستري سائق مكلارين لاحقاً، لكن راسل تقدم عليه مع دقيقة و42.514 ثانية.

وبعد أن عانى راسل يوم الجمعة من مشاكل متعددة في وحدة الطاقة، تكلم لاحقاً مع فريقه في الحصة حول سلوك غريب لوحدة الطاقة مجدداً ضمن المنعطفات، حيث عانى من التوازن.

لكن وبعد التقدم على لوكلير، صمد زمن البريطاني في وجه سائق فيراري الذي سجل دقيقة و42.527 ثانية، وهذا ما ضمن لمرسيدس صدارة التجارب الحرة الثالثة.

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شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولم يسجل أي سائق زمناً سريعاً خلال الدقائق العشرة الأولى من بداية الحصة، بل اكتفوا بلفات استطلاعية، حيث كانت هناك بعض القطرات الخفيفة من الأمطار.

لكن الحصة تسارعت لاحقاً، قبل أن تتوقف سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون على المسار بحدود الدقيقة 15. وهذا ما أدى لبعض التأخير، قبل أن يتم استئناف المجريات بعد 10 دقائق تالية.

وكانت اللفات السريعة الأولى ضمن فلك الدقيقة و45 ثانية، وهي أزمنة أبطأ بالمقارنة مع أزمنة يوم الجمعة، حيث سجل بياستري على إطارات سوفت جديدة دقيقة و45.467 ثانية.

ونجح ماكس فيرستابن بتحسين ذلك التوقيت ليقفز للصدارة المؤقتة، لكن أليكسندر ألبون وضع سيارته ويليامز في المركز الأول المؤقت بدقيقة و44.371 ثانية.

لوكلير كان أمام ألبون في محاولته الثانية، حيث بدا أنه يحسّن 7 أعشار الثانية تقريباً في المقطع الأول وحسّن المزيد كذلك في المقطع الثاني.

وهذه الجهود تلاشت بعد رفع العلم الأحمر، حيث تعرض أوليفر بيرمان سائق هاس إلى حادثة ارتطم خلالها بالحاجز.

واستغرق العلم الأحمر 6 دقائق تقريباً، حيث لم يتبق من زمن الحصة سوى 20 دقيقة.

سجّل نوريس بعدها مباشرة، دقيقة و44.226 ثانية لينتقل إلى الصدارة المؤقتة ومع تحسين ألبون لزمنه مجدداً، عاد لوكلير وسجل دقيقة و43.455 ثانية وضعته في المركز الأول، لكن سيرجيو بيريز أزاح أصيل موناكو، ومن ثم جاء دور أوسكار بياستري مع دقيقة و42.749 ثانية.

حاول بيريز ولويس هاميلتون كسر زمن بياستري، لكن لوكلير هو الذي نجح بذلك وبفارق 0.185 ثانية، قبل أن يتقدم راسل على الجميع.

وبقي لوكلير أمام سائقي مكلارين، حيث سجل لاندو نوريس دقيقة و42.737 ثانية أمام بياستري.

بينما اكتفى فيرستابن بالمركز الخامس أمام كارلوس ساينز الذي فصل سائقي ريد بُل.

وأكمل ألبون، فرانكو كولابينتو وهاميلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 15

1:42.514

   210.808
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 17

+0.013

1:42.527

 0.013 210.781
3 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 15

+0.223

1:42.737

 0.210 210.350
4 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 14

+0.235

1:42.749

 0.012 210.326
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 16

+0.348

1:42.862

 0.113 210.095
6 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 17

+0.454

1:42.968

 0.106 209.878
7 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 16

+0.510

1:43.024

 0.056 209.764
8 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 14

+0.680

1:43.194

 0.170 209.419
9 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes 15

+0.724

1:43.238

 0.044 209.329
10 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 13

+0.787

1:43.301

 0.063 209.202
11 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.960

1:43.474

 0.173 208.852
12 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 17

+0.989

1:43.503

 0.029 208.793
13 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 19

+1.057

1:43.571

 0.068 208.656
14 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 18

+1.356

1:43.870

 0.299 208.056
15 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 15

+1.362

1:43.876

 0.006 208.044
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 13

+1.650

1:44.164

 0.288 207.468
17 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 18

+1.673

1:44.187

 0.023 207.423
18 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 20

+2.355

1:44.869

 0.682 206.074
19 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 1

 

    
20 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 50 Haas Ferrari 2

 

    
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