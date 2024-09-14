راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في باكو بفارق 0.013 أمام لوكلير ونوريس ثالثاً
سجل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد بفارق 0.013 ثانية فقط أمام سائق فيراري، شارل لوكلير.
أظهر لوكلير تحسناً جيداً في التأدية طوال الحصة وتمكن من تصدر الأزمنة بشكل مؤقت والتفوق على زمن أوسكار بياستري سائق مكلارين لاحقاً، لكن راسل تقدم عليه مع دقيقة و42.514 ثانية.
وبعد أن عانى راسل يوم الجمعة من مشاكل متعددة في وحدة الطاقة، تكلم لاحقاً مع فريقه في الحصة حول سلوك غريب لوحدة الطاقة مجدداً ضمن المنعطفات، حيث عانى من التوازن.
لكن وبعد التقدم على لوكلير، صمد زمن البريطاني في وجه سائق فيراري الذي سجل دقيقة و42.527 ثانية، وهذا ما ضمن لمرسيدس صدارة التجارب الحرة الثالثة.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
ولم يسجل أي سائق زمناً سريعاً خلال الدقائق العشرة الأولى من بداية الحصة، بل اكتفوا بلفات استطلاعية، حيث كانت هناك بعض القطرات الخفيفة من الأمطار.
لكن الحصة تسارعت لاحقاً، قبل أن تتوقف سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون على المسار بحدود الدقيقة 15. وهذا ما أدى لبعض التأخير، قبل أن يتم استئناف المجريات بعد 10 دقائق تالية.
وكانت اللفات السريعة الأولى ضمن فلك الدقيقة و45 ثانية، وهي أزمنة أبطأ بالمقارنة مع أزمنة يوم الجمعة، حيث سجل بياستري على إطارات سوفت جديدة دقيقة و45.467 ثانية.
ونجح ماكس فيرستابن بتحسين ذلك التوقيت ليقفز للصدارة المؤقتة، لكن أليكسندر ألبون وضع سيارته ويليامز في المركز الأول المؤقت بدقيقة و44.371 ثانية.
لوكلير كان أمام ألبون في محاولته الثانية، حيث بدا أنه يحسّن 7 أعشار الثانية تقريباً في المقطع الأول وحسّن المزيد كذلك في المقطع الثاني.
وهذه الجهود تلاشت بعد رفع العلم الأحمر، حيث تعرض أوليفر بيرمان سائق هاس إلى حادثة ارتطم خلالها بالحاجز.
واستغرق العلم الأحمر 6 دقائق تقريباً، حيث لم يتبق من زمن الحصة سوى 20 دقيقة.
سجّل نوريس بعدها مباشرة، دقيقة و44.226 ثانية لينتقل إلى الصدارة المؤقتة ومع تحسين ألبون لزمنه مجدداً، عاد لوكلير وسجل دقيقة و43.455 ثانية وضعته في المركز الأول، لكن سيرجيو بيريز أزاح أصيل موناكو، ومن ثم جاء دور أوسكار بياستري مع دقيقة و42.749 ثانية.
حاول بيريز ولويس هاميلتون كسر زمن بياستري، لكن لوكلير هو الذي نجح بذلك وبفارق 0.185 ثانية، قبل أن يتقدم راسل على الجميع.
وبقي لوكلير أمام سائقي مكلارين، حيث سجل لاندو نوريس دقيقة و42.737 ثانية أمام بياستري.
بينما اكتفى فيرستابن بالمركز الخامس أمام كارلوس ساينز الذي فصل سائقي ريد بُل.
وأكمل ألبون، فرانكو كولابينتو وهاميلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الثالثة
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
1:42.514
|210.808
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.013
1:42.527
|0.013
|210.781
|3
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.223
1:42.737
|0.210
|210.350
|4
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.235
1:42.749
|0.012
|210.326
|5
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.348
1:42.862
|0.113
|210.095
|6
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.454
1:42.968
|0.106
|209.878
|7
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.510
1:43.024
|0.056
|209.764
|8
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+0.680
1:43.194
|0.170
|209.419
|9
|ف. كولابينتو ويليامز
|43
|Williams
|Mercedes
|15
|
+0.724
1:43.238
|0.044
|209.329
|10
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
+0.787
1:43.301
|0.063
|209.202
|11
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|
+0.960
1:43.474
|0.173
|208.852
|12
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|17
|
+0.989
1:43.503
|0.029
|208.793
|13
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|19
|
+1.057
1:43.571
|0.068
|208.656
|14
|د. ريكاردو آربي
|3
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.356
1:43.870
|0.299
|208.056
|15
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|15
|
+1.362
1:43.876
|0.006
|208.044
|16
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|13
|
+1.650
1:44.164
|0.288
|207.468
|17
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|18
|
+1.673
1:44.187
|0.023
|207.423
|18
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|20
|
+2.355
1:44.869
|0.682
|206.074
|19
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|1
|
|20
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|50
|Haas
|Ferrari
|2
|
|شاهد كامل النتائج
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
حادثة مفاجئة تُطيح بآمال بيريز وساينز على منصة تتويج سباق باكو
بياستري بعد فوزه في باكو: إنه بالتأكيد أحد أفضل السباقات في مسيرتي
بياستري يخرج منتصراً من معركة النُبلاء أمام لوكلير في باكو وحادثة عنيفة في اللفة ما قبل الأخيرة
دبليو إي سي: بورشه تعزز صدارة الترتيب العام بالفوز في فوجي وكارثة تصيب تويوتا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات