شهدت التجارب حادثاً قوياً لزميله في الفريق السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي عند المنعطف الثاني، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة.

وخرج أنتونيلي من الحادث دون إصابات، لكن فريق مرسيدس سيضطر للعمل بسرعة لإصلاح سيارته قبل التجارب التأهيلية.

وكانت الحصة قد تأخرت في بدايتها لمدة 20 دقيقة بسبب إصلاح الحواجز عقب حادث في سباقات الفورمولا 3، قبل أن تتوقف مجدداً بعد تعطل سيارة سائق فريق ويليامز كارلوس ساينز عند مدخل خط الصيانة.

وفي البداية تصدر سائق فيراري لويس هاميلتون الأزمنة، قبل أن يتبادل الصدارة مع زميله في الفريق شارل لوكلير وسائق مكلارين أوسكار بياستري.

ومع استئناف الحصة في الدقائق الأربع الأخيرة، خرجت معظم الفرق لمحاولة تسجيل لفة أخيرة سريعة، ليتمكن راسل من خطف الصدارة بزمن قدره دقيقة واحدة و19.053 ثانية، متقدماً بستة أعشار من الثانية عن هاميلتون، وسبعة أعشار عن لوكلير.

وجاء بياستري في المركز الرابع، بينما حل سائق ريد بُل الشاب إسحاق حجار في المركز الخامس، متقدماً على زميله بطل العالم ماكس فيرستابن الذي اكتفى بالمركز السادس بفارق يقارب ثانية كاملة عن الصدارة.

ورغم حادثه، سجل أنتونيلي سابع أسرع زمن، يليه بطل العالم، لاندو نوريس، في المركز الثامن.

وأكمل غابرييل بورتوليتو سائق فريق أودي وأوليفر بيرمان سائق فريق هاس المراكز العشرة الأولى.

من جهة أخرى، ظهرت بوادر تحسن لدى فريق أستون مارتن، حيث تمكن فرناندو ألونسو من إكمال 20 لفة مسجلاً زمناً بلغ دقيقة واحدة و22 ثانية، رغم أنه كان أبطأ بثلاث ثوانٍ وستة أعشار من المتصدرين.

في المقابل، لم يتمكن زميله لانس سترول من المشاركة في الحصة بعد اكتشاف مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي أثناء تجهيز سيارته.