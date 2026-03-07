راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أستراليا أمام سيارتي فيراري بعد حادث عنيف لـ أنتونيلي
تصدر السائق البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة أستراليا الكبرى من موسم 2026 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعدما سجل أسرع زمن في حصة شهدت عدة توقفات بسبب الحوادث.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: بول كروك / وكالة فرانس برس
شهدت التجارب حادثاً قوياً لزميله في الفريق السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي عند المنعطف الثاني، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة.
وخرج أنتونيلي من الحادث دون إصابات، لكن فريق مرسيدس سيضطر للعمل بسرعة لإصلاح سيارته قبل التجارب التأهيلية.
وكانت الحصة قد تأخرت في بدايتها لمدة 20 دقيقة بسبب إصلاح الحواجز عقب حادث في سباقات الفورمولا 3، قبل أن تتوقف مجدداً بعد تعطل سيارة سائق فريق ويليامز كارلوس ساينز عند مدخل خط الصيانة.
وفي البداية تصدر سائق فيراري لويس هاميلتون الأزمنة، قبل أن يتبادل الصدارة مع زميله في الفريق شارل لوكلير وسائق مكلارين أوسكار بياستري.
ومع استئناف الحصة في الدقائق الأربع الأخيرة، خرجت معظم الفرق لمحاولة تسجيل لفة أخيرة سريعة، ليتمكن راسل من خطف الصدارة بزمن قدره دقيقة واحدة و19.053 ثانية، متقدماً بستة أعشار من الثانية عن هاميلتون، وسبعة أعشار عن لوكلير.
وجاء بياستري في المركز الرابع، بينما حل سائق ريد بُل الشاب إسحاق حجار في المركز الخامس، متقدماً على زميله بطل العالم ماكس فيرستابن الذي اكتفى بالمركز السادس بفارق يقارب ثانية كاملة عن الصدارة.
ورغم حادثه، سجل أنتونيلي سابع أسرع زمن، يليه بطل العالم، لاندو نوريس، في المركز الثامن.
وأكمل غابرييل بورتوليتو سائق فريق أودي وأوليفر بيرمان سائق فريق هاس المراكز العشرة الأولى.
من جهة أخرى، ظهرت بوادر تحسن لدى فريق أستون مارتن، حيث تمكن فرناندو ألونسو من إكمال 20 لفة مسجلاً زمناً بلغ دقيقة واحدة و22 ثانية، رغم أنه كان أبطأ بثلاث ثوانٍ وستة أعشار من المتصدرين.
في المقابل، لم يتمكن زميله لانس سترول من المشاركة في الحصة بعد اكتشاف مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي أثناء تجهيز سيارته.
التجارب الحرة الثالثة
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
1:19.053
|S
|240.355
|2
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.616
1:19.669
|0.616
|S
|238.496
|3
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.774
1:19.827
|0.158
|S
|238.024
|4
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+1.034
1:20.087
|0.260
|S
|237.251
|5
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.084
1:20.137
|0.050
|S
|237.103
|6
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.144
1:20.197
|0.060
|S
|236.926
|7
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+1.271
1:20.324
|0.127
|S
|236.551
|8
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.390
1:20.443
|0.119
|S
|236.202
|9
|غ. بورتوليتو آودي
|5
|Audi
|Audi
|19
|
+1.406
1:20.459
|0.016
|S
|236.155
|10
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|87
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.725
1:20.778
|0.319
|S
|235.222
شاهد كامل النتائج
مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة
هيمنة مرسيدس تفاجئ لوكلير بينما فيرستابن يؤكد أنه كان يتوقع ذلك
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
مونتويا يكشف السبب الرئيسي لضرورة أن يتفوق هاميلتون على لوكلير في فيراري
مكلارين: أستراليا كشفت نقاط الضعف في قوانين الفورمولا 1 لعام 2026
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
