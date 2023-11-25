راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين
سجل جورج راسل على متن مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، متقدماً على لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقي مكلارين.
تجاوز راسل الزمن الأسرع المؤقت الذي سجله سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، قبل أن يحسن من زمنه لاحقاً.
ورغم محاولات عدة سائقين الاقتراب وتسجيل الزمن الأسرع على إطارات سوفت، لكن زمن البريطاني بقي صامداً مع دقيقة و24.418 ثانية.
ورغم أن موعدي التصفيات والسباق خلال الفترة الليلية وستكون الظروف مختلفة عن التجارب الحرة الثالثة، لكن هذه الحصة كانت مفيدة لأولئك الذين لم يكملوا البرامج المخصصة خلال الحصة الثانية البارحة القصيرة بسبب رفع العلم الأحمر مرتين.
خلال القسم الأخير من عمر الحصة اقترب البعض من زمن راسل مثل إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون. لكنهم لم يفلحوا بكسر توقيته.
نوريس اقترب بفارق 0.095 ثانية ليحتل المركز الثاني أمام زميله في مكلارين، بياستري.
المركز الرابع كان من نصيب ألبون وأمام سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير الذي تقدم بدوره على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
وكشف الهولندي أنه كان يعاني مع تماسك القسم الخلفي حيث شعر بأن السيارة تنزلق كثيراً وترتدّ.
في المركز السابع أكمل إستيبان أوكون الحصة أمام لوغان سارجنت سائق ويليامز، بينما أكمل يوكي تسونودا وغوانيو جو ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
1:24.418
|225.207
|2
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.095
1:24.513
|0.095
|224.954
|3
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.392
1:24.810
|0.297
|224.166
|4
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+0.511
1:24.929
|0.119
|223.852
|5
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.681
1:25.099
|0.170
|223.405
|6
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.735
1:25.153
|0.054
|223.264
|7
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|18
|
+0.776
1:25.194
|0.041
|223.156
|8
|ل. سارجينت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|17
|
+0.787
1:25.205
|0.011
|223.127
|9
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|
+0.804
1:25.222
|0.017
|223.083
|10
|غ. جو ألفا روميو
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|
+0.840
1:25.258
|0.036
|222.989
|11
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.841
1:25.259
|0.001
|222.986
|12
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
+0.874
1:25.292
|0.033
|222.900
|13
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|18
|
+0.885
1:25.303
|0.011
|222.871
|14
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.925
1:25.343
|0.040
|222.766
|15
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+0.987
1:25.405
|0.062
|222.605
|16
|ف. بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|16
|
+1.002
1:25.420
|0.015
|222.566
|17
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|22
|
+1.166
1:25.584
|0.164
|222.139
|18
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|
+1.179
1:25.597
|0.013
|222.105
|19
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|20
|
+1.234
1:25.652
|0.055
|221.963
|20
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+1.295
1:25.713
|0.061
|221.805
|شاهد كامل النتائج
أحدث الأخبار
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري
راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين
راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين
الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي
الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.