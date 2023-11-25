راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين

تجاوز راسل الزمن الأسرع المؤقت الذي سجله سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، قبل أن يحسن من زمنه لاحقاً.

ورغم محاولات عدة سائقين الاقتراب وتسجيل الزمن الأسرع على إطارات سوفت، لكن زمن البريطاني بقي صامداً مع دقيقة و24.418 ثانية.

ورغم أن موعدي التصفيات والسباق خلال الفترة الليلية وستكون الظروف مختلفة عن التجارب الحرة الثالثة، لكن هذه الحصة كانت مفيدة لأولئك الذين لم يكملوا البرامج المخصصة خلال الحصة الثانية البارحة القصيرة بسبب رفع العلم الأحمر مرتين.

خلال القسم الأخير من عمر الحصة اقترب البعض من زمن راسل مثل إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون. لكنهم لم يفلحوا بكسر توقيته.

نوريس اقترب بفارق 0.095 ثانية ليحتل المركز الثاني أمام زميله في مكلارين، بياستري.

المركز الرابع كان من نصيب ألبون وأمام سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير الذي تقدم بدوره على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وكشف الهولندي أنه كان يعاني مع تماسك القسم الخلفي حيث شعر بأن السيارة تنزلق كثيراً وترتدّ.

في المركز السابع أكمل إستيبان أوكون الحصة أمام لوغان سارجنت سائق ويليامز، بينما أكمل يوكي تسونودا وغوانيو جو ترتيب المراكز العشرة الأولى.