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فورمولا 1 جائزة أبوظبي الكبرى
تقرير التجارب

راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين

سجل جورج راسل على متن مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، متقدماً على لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقي مكلارين.

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جورج راسل، مرسيدس

تجاوز راسل الزمن الأسرع المؤقت الذي سجله سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، قبل أن يحسن من زمنه لاحقاً.

ورغم محاولات عدة سائقين الاقتراب وتسجيل الزمن الأسرع على إطارات سوفت، لكن زمن البريطاني بقي صامداً مع دقيقة و24.418 ثانية.

ورغم أن موعدي التصفيات والسباق خلال الفترة الليلية وستكون الظروف مختلفة عن التجارب الحرة الثالثة، لكن هذه الحصة كانت مفيدة لأولئك الذين لم يكملوا البرامج المخصصة خلال الحصة الثانية البارحة القصيرة بسبب رفع العلم الأحمر مرتين.

خلال القسم الأخير من عمر الحصة اقترب البعض من زمن راسل مثل إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون. لكنهم لم يفلحوا بكسر توقيته.

نوريس اقترب بفارق 0.095 ثانية ليحتل المركز الثاني أمام زميله في مكلارين، بياستري.

المركز الرابع كان من نصيب ألبون وأمام سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير الذي تقدم بدوره على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وكشف الهولندي أنه كان يعاني مع تماسك القسم الخلفي حيث شعر بأن السيارة تنزلق كثيراً وترتدّ.

في المركز السابع أكمل إستيبان أوكون الحصة أمام لوغان سارجنت سائق ويليامز، بينما أكمل يوكي تسونودا وغوانيو جو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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Driver Info
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 14

1:24.418

225.207
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 16

+0.095

1:24.513

0.095 224.954
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 16

+0.392

1:24.810

0.297 224.166
4 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 17

+0.511

1:24.929

0.119 223.852
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 27

+0.681

1:25.099

0.170 223.405
6 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 19

+0.735

1:25.153

0.054 223.264
7 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 18

+0.776

1:25.194

0.041 223.156
8 United States ل. سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 17

+0.787

1:25.205

0.011 223.127
9 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 15

+0.804

1:25.222

0.017 223.083
10 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 23

+0.840

1:25.258

0.036 222.989
11 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 21

+0.841

1:25.259

0.001 222.986
12 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 26

+0.874

1:25.292

0.033 222.900
13 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 18

+0.885

1:25.303

0.011 222.871
14 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 25

+0.925

1:25.343

0.040 222.766
15 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 24

+0.987

1:25.405

0.062 222.605
16 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 16

+1.002

1:25.420

0.015 222.566
17 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 22

+1.166

1:25.584

0.164 222.139
18 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull 15

+1.179

1:25.597

0.013 222.105
19 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 20

+1.234

1:25.652

0.055 221.963
20 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 29

+1.295

1:25.713

0.061 221.805
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