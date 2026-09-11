كان جورج راسل سائق مرسيدس الأسرع في أول حصة للفورمولا 1 على الإطلاق على حلبة مادرينغ الجديدة كليًا، وذلك خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إسبانيا الكبرى.

وانطلقت 20 سيارة من أصل 22 على الحلبة الجديدة كليًا خلال أول 100 ثانية من الحصة، قبل أن يظهر نيكو هلكنبرغ وفرانكو كولابينتو بعد ذلك بوقت قصير.

كانت اللفات السريعة الأولى متحفظة إلى حد ما، مع تسجيل معظم السائقين أزمنة تراوحت بين دقيقة واحدة و42 ثانية ودقيقة واحدة و45 ثانية، لكن لويس هاميلتون وماكس فيرستابن ولاندو نوريس سجلوا أزمنة في نطاق دقيقة واحدة و39 ثانية مباشرة.

واصلت الأزمنة في الانخفاض خلال القسم الافتتاحي من الحصة، مع وصول هاميلتون إلى دقيقة واحدة و36.066 ثانية بعد ثماني دقائق فقط.

وبفارق سرعة ثابت عن الجميع، حسّن سائق فيراري الزمن الأسرع تباعًا إلى دقيقة واحدة و35.563 ثانية ثم دقيقة واحدة و34.803 ثانية.

وتمكن زميله في الفريق شارل لوكلير من تسجيل زمن أسرع بفارق 0.120 ثانية، لكن هاميلتون انتزع الصدارة مجددًا بفارق ضئيل بزمن قدره دقيقة واحدة و34.620 ثانية.

وبعدما أمضى جميع السائقين، باستثناء غابرييل بورتوليتو الذي استخدم الإطارات القاسية، النصف الأول من الحصة على الإطارات المتوسطة، بدأ استخدام الإطارات اللينة.

لكن المحاولتين الافتتاحيتين لكل من كيمي أنتونيللي وراسل على هذه الإطارات كانتا أبطأ بفارق 0.063 ثانية و0.109 ثانية على التوالي عن زمن هاميلتون المرجعي على الإطارات المتوسطة.

وكانت المحاولة الثالثة لراسل، بزمن قدره دقيقة واحدة و34.145 ثانية، كافية ليتصدر الترتيب، قبل أن يحسن زمنه لاحقًا إلى دقيقة واحدة و34.077 ثانية. وجعل أنتونيللي، بزمن قدره دقيقة واحدة و34.363 ثانية، مرسيدس في المركزين الأول والثاني.

في غضون ذلك، خرج كل من لوكلير وهاميلتون عن حدود الحلبة عند المنعطف 17. ولم يتمكن سائق موناكو سوى من تحسين زمنه الشخصي الأفضل بفارق ضئيل، بينما أصبح زميله في الفريق السائق الوحيد الذي لم يسجل أسرع لفة له باستخدام الإطارات اللينة، إلى جانب يوكي تسونودا، الذي خرج من الحصة قبل 25 دقيقة من نهايتها بسبب مشكلة في التوجيه المعزز بسيارته من فريق ريسينغ بولز.

احتل ماكس فيرستابن المركز الخامس أمام لاندو نوريس وأرفيد لينبلاد، الذي تصدر بقية مجموعة فرق الوسط، وأوسكار بياستري.

وتبعهم نيكو هلكنبرغ وليام لاوسون وغابرييل بورتوليتو وبيير غاسلي وإستيبان أوكون وفرانكو كولابينتو، ضمن نطاق زمني تراوح بين دقيقة واحدة و35.5 ثانية ودقيقة واحدة و35.9 ثانية.

وحلّ بطل سباق بلاده فرناندو ألونسو في المركز الخامس عشر بشكل مشجع، وفقًا لمعايير أستون مارتن الحالية، أمام إحدى سيارتي هاس وكلتا سيارتي ويليامز وكلتا سيارتي كاديلاك وزميله في الفريق لانس سترول.

وقع الحادث الأبرز في الحصة عندما واجه لينبلاد، أثناء لفة سريعة، سيارتي مرسيدس وفيراري البطيئتين لكل من أنتونيللي وهاميلتون في منطقة لا مونومينتال.

وقال السائق الناشئ غاضبًا عبر جهاز الاتصال اللاسلكي مع فريقه: "هذان الشخصان نفسيهما مجددًا! لا أعرف ما الذي يفعلانه، إنهما غبيان فحسب، في المنعطف السريع مباشرة! هذا خطير جدًا في الواقع، لقد حدث ذلك مرتين الآن."

وتورط هاميلتون بعد ذلك في حوادث إعاقة إضافية على حساب زميله في الفريق لوكلير وهلكنبرغ. كما اشتكى كارلوس ساينز من الطريقة التي سمح له بها بطل العالم سبع مرات بالمرور في منطقة لا مونومينتال.