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راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

رغم تصدر جورج راسل سائق مرسيدس لمجريات التجارب الحرة الوحيدة في سنغافورة على الإطارات اللينة "سوفت"، لكن ماكس فيرستابن تفوق بفارق واضح على السائقين الذين استخدموا الإطارات المتوسطة "ميديوم".

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

سجل راسل أسرع زمن في حصة التجارب الحرة الوحيدة لجائزة سنغافورة الكبرى في الفورمولا 1، لكن ماكس فيرستابن كان أسرع بنصف ثانية من أي سائق آخر استخدم الإطارات المتوسطة.

كانت هذه الحصة الفرصة الوحيدة للتجارب خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تضم سباقًا قصيرًا، رغم إقامتها في ظروف لا تمثل ظروف التجارب التأهيلية المقبلة والسباق الرئيسي، إذ بلغت حرارة الحلبة 53 درجة مئوية، في حين ستقام التجارب التأهيلية والسباق الرئيسي ليلًا.

لذلك، اندفع الجميع إلى الحلبة فور ظهور الضوء الأخضر عند نهاية ممر الصيانة، مستخدمين الإطارات القاسية "هارد" باستثناء سائقي كاديلاك، وبدؤوا بمحاولة الاقتراب من حدود الأداء.

وباستخدام الإطارات ذات الجدران البيضاء، سجل أندريا كيمي أنتونيللي الزمن المرجعي بواقع دقيقة واحدة و33.830 ثانية، متفوقًا على شارل لوكلير سائق فيراري بفارق 0.034 ثانية، وعلى زميله في مرسيدس جورج راسل بفارق 0.056 ثانية. 

وحلّ إسحاق حجار رابعًا، بعدما اشتكى من أن سيارة ريد بُل تحتك بالأرض بشكل مفرط، خصوصًا في مناطق الكبح، إلى جانب انزلاق دواسة الوقود. وجاء أوسكار بياستري ولاندو نوريس ولويس هاميلتون بعده، بفارق لا يتجاوز 0.6 ثانية عن الزمن المرجعي.

أما بقية السائقين، فكانوا متأخرين بأكثر من ثانية، وتقدمهم نيكو هلكنبرغ سائق آودي، الذي تصدر مجموعة فرق الوسط. وحل ماكس فيرستابن تاسعًا، أمام ببيير غاسلي وفرناندو ألونسو، فيما كان ليام لاوسون وإستيبان أوكون متأخرين بفارق بضعة أعشار إضافية من الثانية.

لكن هلكنبرغ توقف على الخط المستقيم الرئيسي قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة، وأبلغ فريقه عبر اللاسلكي قائلًا: "حدث أمر سيئ في علبة التروس". وجرى سحبه إلى ممر الصيانة، بينما أدت سيارة الأمان الافتراضية إلى تحييد الحصة.

واصلت السيارات تسجيل اللفات باستخدام الإطارات القاسية، وتمكن لاوسون من التقدم إلى المركز التاسع أمام فيرستابن، إلى أن انتقلت الفرق إلى الإطارات الأكثر ليونة خلال الدقائق الـ15 الأخيرة من الحصة.

وعلى الرغم من استخدامه مواصفات مرسيدس الأقدم، سجل راسل أسرع زمن بفارق كبير على الإطارات اللينة، بلغ دقيقة واحدة و32.274 ثانية. 

وكان أسرع بعُشري ثانية من لوكلير ونوريس، بينما تأخر هاميلتون وبياستري بنصف ثانية. وكان هؤلاء السائقون الخمسة الوحيدين الذين استخدموا الإطارات اللينة، باستثناء سائقي كاديلاك اللذين تذيلا الترتيب.

وتصدر فيرستابن السائقين الذين استخدموا الإطارات المتوسطة، محتلًا المركز السادس بزمن بلغ دقيقة واحدة و33.006 ثانية، متفوقًا بنصف ثانية على متصدر البطولة أنتونيللي، الذي دخل إلى منطقة الخروج الآمن عند المنعطف السادس عشر خلال لفّته السريعة الأخيرة. وكان حجار أبطأ بسبعة أعشار من الثانية من زميله في ريد بُل.

وعلى الإطارات المتوسطة أيضًا، تصدر غاسلي مجموعة فرق الوسط لصالح ألبين بزمن بلغ دقيقة واحدة و34.038 ثانية، متقدمًا بعُشر من الثانية على لاوسون سائق ريسينغ بولز، وبثلاثة أعشار على أوليفر بيرمان سائق هاس. 

وكانت أستون مارتن وويليامز وآودي متقاربات في الأداء، وإن جاءت في مراكز متأخرة، لكن تقدم السيارة الخضراء يعود بالكامل إلى ألونسو.

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التجارب الحرة الأولى

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 28

1:32.274

   S 192.730
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1:32.472

 0.198 S 192.317
3 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1:32.547

 0.075 S 192.161
4 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1:32.773

 0.226 S 191.693
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1:32.838

 0.065 S 191.559
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1:33.006

 0.168 M 191.213
7 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1:33.525

 0.519 M 190.152
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1:33.723

 0.198 M 189.750
9 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1:34.038

 0.315 M 189.115
10 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 25

+1.881

1:34.155

 0.117 M 188.880
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