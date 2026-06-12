راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في برشلونة أمام بياستري ولوكلير
يسعى جورج راسل للتعافي من عطلة نهاية أسبوع مخيبة في موناكو بعدما تصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة برشلونة الكبرى.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
تصدر سائق مرسيدس جورج راسل الحصة الأولى من التجارب الحرة لسباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى للفورمولا 1، متقدماً على أوسكار بياستري سائق مكلارين وشارل لوكلير سائق فيراري.
في ظهيرة يوم جمعة حارة، سجل راسل أفضل زمن وقدره 1:16.363 دقيقة ليتفوق على بياستري بفارق عُشرين من الثانية.
وعلى متن سيارة فيراري إس إف-26 التي حصلت على حزمة تحديثات كبيرة، جاء لوكلير في المركز الثالث متأخراً بفارق 0.520 ثانية، يليه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
بينما حلّ ليوناردو فورنارولي الذي قاد سيارة مكلارين خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة، خامسًا.
وقبل منتصف الحصة التي امتدت لساعة، رفع راسل وتيرة الأداء مسجلاً زمناً قدره 1:17.353 دقيقة على الإطارات المتوسطة من بيريللي، قبل أن يتمكن فيرستابن من تحسينه بزمن 1:17.047 دقيقة على الإطارات اللينة.
ومع اقتراب منتصف الحصة، عاد راسل لتحسين زمنه بشكل كبير مسجلاً 1:16.363 دقيقة، وهو الرقم الذي بقي صامداً حتى نهاية الحصة.
وجاء بياستري ثانياً بشكل قوي على الإطارات المتوسطة، بفارق عُشرين فقط، أمام لوكلير وفيرستابن، الذي اشتكى في البداية من توازن غير مستقر في سيارته ريد بُل آر بي 22 بين التوجيه الزائد ونقص التوجيه.
وشهدت الحصة مشاركة عدد كبير من السائقين الشباب، حيث كان ليوناردو فورنارولي بديل لاندو نوريس، ضمن برنامج الفرق لإشراك السائقين الجدد.
وحل بول آرون سادساً مع أودي في سيارة نيكو هولكنبرغ، أمام ليام لوسون وديينو بيغانوفيتش الذي قاد سيارة فيراري بدلاً من لويس هاميلتون.
كما حلّ أرفيد لينبلاد وفرانكو كولابنتو ضمن المراكز العشرة الأولى.
وخاض أيومو إيوسا بديل إسحاق حجار في ريد بُل واحتل المركز الرابع عشر، بينما شارك فريدريك فيستي بدلاً من كيمي أنتونيللي في مرسيدس وحل في المركز الخامس عشر.
أما كولتون هيرتا، بطل إندي كار السابق وسائق الفورمولا 2، فقد خاض أول حصة تجارب حرة له مع كاديلاك استعداداً لاحتمال دخول الفورمولا 1 مستقبلاً، وأنهى الحصة في المركز الحادي والعشرين والأخير بين السائقين الذين سجلوا أزمنة.
ولم يتمكن لوك براونينغ، سائق ويليامز الاحتياطي، من المشاركة بسبب مشكلة كهربائية في سيارة أليكس ألبون، على أن يشارك في حصة أخرى خلال جائزة النمسا الكبرى بعد أسبوعين.
F1 Barcelona GP: FP1 results
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
1:16.363
|S
|219.546
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.203
1:16.566
|0.203
|S
|218.964
|3
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.520
1:16.883
|0.317
|S
|218.061
|4
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.684
1:17.047
|0.164
|S
|217.597
|5
|
L. Fornaroli مكلارين
|67
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.853
1:17.216
|0.169
|S
|217.120
|6
|
P. Aron آودي
|97
|Audi
|Audi
|24
|
+0.958
1:17.321
|0.105
|S
|216.825
|7
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|30
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.109
1:17.472
|0.151
|S
|216.403
|8
|
D. Beganovic فيراري
|38
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
+1.415
1:17.778
|0.306
|S
|215.551
|9
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.441
1:17.804
|0.026
|S
|215.479
|10
|ف. كولابينتو ألبين
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.530
1:17.893
|0.089
|S
|215.233
|11
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|87
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.809
1:18.172
|0.279
|S
|214.465
|12
|غ. بورتوليتو آودي
|5
|Audi
|Audi
|28
|
+1.846
1:18.209
|0.037
|S
|214.364
|13
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|55
|Williams
|Mercedes
|27
|
+1.930
1:18.293
|0.084
|S
|214.134
|14
|ا. اواسا ريد بُل ريسينغ
|36
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.935
1:18.298
|0.005
|S
|214.120
|15
|ف. فيستي مرسيدس
|72
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+2.002
1:18.365
|0.067
|S
|213.937
|16
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.009
1:18.372
|0.007
|S
|213.918
|17
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.145
1:18.508
|0.136
|S
|213.547
|18
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|77
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.551
1:18.914
|0.406
|S
|212.448
|19
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Honda
|23
|
+3.704
1:20.067
|1.153
|S
|209.389
|20
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.955
1:20.318
|0.251
|S
|208.735
|21
|ك. هيرتا كاديلاك-فيراري
|25
|Cadillac
|Ferrari
|27
|
+4.334
1:20.697
|0.379
|S
|207.754
|22
|
L. Browning ويليامز
|46
|Williams
|Mercedes
|0
|
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