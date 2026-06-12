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راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في برشلونة أمام بياستري ولوكلير

يسعى جورج راسل للتعافي من عطلة نهاية أسبوع مخيبة في موناكو بعدما تصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة برشلونة الكبرى.

تم التحرير:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

تصدر سائق مرسيدس جورج راسل الحصة الأولى من التجارب الحرة لسباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى للفورمولا 1، متقدماً على أوسكار بياستري سائق مكلارين وشارل لوكلير سائق فيراري.

في ظهيرة يوم جمعة حارة، سجل راسل أفضل زمن وقدره 1:16.363 دقيقة ليتفوق على بياستري بفارق عُشرين من الثانية.

وعلى متن سيارة فيراري إس إف-26 التي حصلت على حزمة تحديثات كبيرة، جاء لوكلير في المركز الثالث متأخراً بفارق 0.520 ثانية، يليه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

بينما حلّ ليوناردو فورنارولي الذي قاد سيارة مكلارين خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة، خامسًا.

وقبل منتصف الحصة التي امتدت لساعة، رفع راسل وتيرة الأداء مسجلاً زمناً قدره 1:17.353 دقيقة على الإطارات المتوسطة من بيريللي، قبل أن يتمكن فيرستابن من تحسينه بزمن 1:17.047 دقيقة على الإطارات اللينة.

ومع اقتراب منتصف الحصة، عاد راسل لتحسين زمنه بشكل كبير مسجلاً 1:16.363 دقيقة، وهو الرقم الذي بقي صامداً حتى نهاية الحصة.

وجاء بياستري ثانياً بشكل قوي على الإطارات المتوسطة، بفارق عُشرين فقط، أمام لوكلير وفيرستابن، الذي اشتكى في البداية من توازن غير مستقر في سيارته ريد بُل آر بي 22 بين التوجيه الزائد ونقص التوجيه.

وشهدت الحصة مشاركة عدد كبير من السائقين الشباب، حيث كان ليوناردو فورنارولي بديل لاندو نوريس، ضمن برنامج الفرق لإشراك السائقين الجدد.

وحل بول آرون سادساً مع أودي في سيارة نيكو هولكنبرغ، أمام ليام لوسون وديينو بيغانوفيتش الذي قاد سيارة فيراري بدلاً من لويس هاميلتون. 

كما حلّ أرفيد لينبلاد وفرانكو كولابنتو ضمن المراكز العشرة الأولى.

وخاض أيومو إيوسا بديل إسحاق حجار في ريد بُل واحتل المركز الرابع عشر، بينما شارك فريدريك فيستي بدلاً من كيمي أنتونيللي في مرسيدس وحل في المركز الخامس عشر.

أما كولتون هيرتا، بطل إندي كار السابق وسائق الفورمولا 2، فقد خاض أول حصة تجارب حرة له مع كاديلاك استعداداً لاحتمال دخول الفورمولا 1 مستقبلاً، وأنهى الحصة في المركز الحادي والعشرين والأخير بين السائقين الذين سجلوا أزمنة.

ولم يتمكن لوك براونينغ، سائق ويليامز الاحتياطي، من المشاركة بسبب مشكلة كهربائية في سيارة أليكس ألبون، على أن يشارك في حصة أخرى خلال جائزة النمسا الكبرى بعد أسبوعين.

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F1 Barcelona GP: FP1 results 

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 27

1:16.363

   S 219.546
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 28

+0.203

1:16.566

 0.203 S 218.964
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 28

+0.520

1:16.883

 0.317 S 218.061
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 29

+0.684

1:17.047

 0.164 S 217.597
5
L. Fornaroli مكلارين
 67 McLaren Mercedes 22

+0.853

1:17.216

 0.169 S 217.120
6
P. Aron آودي
 97 Audi Audi 24

+0.958

1:17.321

 0.105 S 216.825
7 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 24

+1.109

1:17.472

 0.151 S 216.403
8
D. Beganovic فيراري
 38 Ferrari Ferrari 30

+1.415

1:17.778

 0.306 S 215.551
9 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 29

+1.441

1:17.804

 0.026 S 215.479
10 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 28

+1.530

1:17.893

 0.089 S 215.233
11 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 25

+1.809

1:18.172

 0.279 S 214.465
12 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 28

+1.846

1:18.209

 0.037 S 214.364
13 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes 27

+1.930

1:18.293

 0.084 S 214.134
14 Japan ا. اواسا ريد بُل ريسينغ 36 Red Bull Red Bull 21

+1.935

1:18.298

 0.005 S 214.120
15 Denmark ف. فيستي مرسيدس 72 Mercedes Mercedes 28

+2.002

1:18.365

 0.067 S 213.937
16 France إ. أوكون فريق هاس اف1 31 Haas Ferrari 27

+2.009

1:18.372

 0.007 S 213.918
17 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 23

+2.145

1:18.508

 0.136 S 213.547
18 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 Cadillac Ferrari 23

+2.551

1:18.914

 0.406 S 212.448
19 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 23

+3.704

1:20.067

 1.153 S 209.389
20 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Honda 21

+3.955

1:20.318

 0.251 S 208.735
21 United States ك. هيرتا كاديلاك-فيراري 25 Cadillac Ferrari 27

+4.334

1:20.697

 0.379 S 207.754
22
L. Browning ويليامز
 46 Williams Mercedes 0

 

      
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