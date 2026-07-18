كان راسل قد اعتقد خلال الأسابيع الماضية أن أسلوب قيادته هو السبب في الفارق مع زميله، في ظل خصائص سيارات موسم 2026 التي تجعل إدارة الطاقة عاملاً حاسماً، لكنه غيّر موقفه بعد التجارب التأهيلية لجائزة بلجيكا الكبرى.

وقال راسل: "أمس كنت أخسر ثمانية أعشار الثانية على الخطوط المستقيمة، واليوم أصبحت أخسر أربعة أعشار. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح."

وأضاف: "رأينا الأمر نفسه في سيلفرستون. اعتقدنا أننا وجدنا المشكلة، وظننا أنها تتعلق بالمكابح فقط، لكنها لم تكن كذلك".

وأكمل: "بعدها اعتقدنا أن الأمر يتعلق بأسلوب قيادتي وطريقة استخدام دواسة الوقود، حتى إنني أقنعت نفسي بأن المشكلة تكمن في طريقة القيادة".

وتابع: "أصبحنا واثقين جداً من أن الأمر لا يتعلق بأسلوب القيادة الآن، وأن هناك مشكلة حقيقية موجودة، والفريق يعمل بجد لحلها".

وأضاف: "لكن في كل لفة، عندما أرى أنني أخسر ما بين عُشرين وستة أعشار على الخطوط المستقيمة، يكون ذلك محبطاً للغاية".

وأصبحت إدارة الطاقة في سيارات 2026 عاملاً أساسياً في الأداء، إذ إن السائق الذي يفقد سرعة أكبر داخل المنعطفات ويضطر لاستخدام طاقة كهربائية إضافية لاستعادتها، يعاني لاحقاً من نفاد الطاقة على الخطوط المستقيمة، خصوصاً في الحلبات التي يصعب فيها استعادة الطاقة مثل سيلفرستون وسبا.

وكانت مرسيدس تعتقد أن أسلوب راسل، الذي يعتمد على الكبح المتأخر والعنيف، يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة مقارنة بأنتونيللي، وهو ما دفع السائق البريطاني إلى محاولة تغيير أسلوب قيادته خلال الأسابيع الماضية.

لكن الفريق لم يعد يرى أن ذلك هو السبب الرئيسي. وقال راسل: "كنت سعيداً جداً بلفتي، وبصراحة أعتقد أنها كانت كافية على الأقل للمنافسة على الصف الأول".

وأضاف: "لكن تركيزي بالكامل خلال الساعات الـ36 الماضية كان منصباً على السرعة على الخطوط المستقيمة. لم يكن التركيز على إعداد السيارة أو الإطارات أو أي شيء آخر، لأننا جميعاً نحاول معرفة ما الذي يحدث".

وأردف: "حتى في لفتي الأخيرة، ولسبب ما، خسرت عُشراً ونصف العشر أمام نفسي على الخط المستقيم فقط."

وأضاف: "تنظر إلى شاشة المقود وترى السرعة تتراجع بينما دواسة الوقود مضغوطة بالكامل. عندها تشعر بالعجز".

وتابع: "لا نعرف ما الذي يحدث. ولا أعتقد بصراحة أن المشكلة في وحدة الطاقة. لكن هناك شيئاً يبطئنا على الخطوط المستقيمة، وكما قلت، الفريق يعمل بكل جهده لفهم السبب".

وأظهرت البيانات أن أكبر فارق بين راسل وأنتونيلي خلال أسرع لفتيهما في القسم الثالث من التجارب التأهيلية جاء على المقطع الأخير الممتد من بلانشيمون حتى المنعطف الأخير، حيث كان أنتونيلي يحتفظ بسرعة أعلى بعدة كيلومترات في الساعة بشكل متواصل.

من جانبه، أشار توتو وولف إلى أن أحد الاحتمالات المطروحة يتمثل في اختلاف حالة وحدتي الطاقة بين السائقين، إذ يستخدم أنتونيللي وحدة أحدث.

وقال مدير مرسيدس: "من الواضح أن جورج يعاني من نقص في السرعة على الخطوط المستقيمة، ولا نستطيع تفسير ذلك، والفارق يصل إلى بضعة أعشار".

وأضاف: "لم نترك أي احتمال من دون فحص. هل السبب وحدة الطاقة؟ هل لأن كيمي يستخدم وحدة جديدة بالكامل؟ سنرى في الحلبات المقبلة، لأنها ستكون أقل تأثراً بمشكلة إدارة الطاقة. عندها سيتضح الأمر بشكل أفضل".

ورغم ذلك، أكد راسل أن الفريق غيّر كل ما يمكن تغييره من أجل حل المشكلة، لكنه ما زال يبحث عن السبب الحقيقي.

وقال: "اعتقدنا أن المشكلة في أسلوب القيادة والتقنيات المستخدمة، لكننا توصلنا أخيراً إلى أنها ليست كذلك. غيّرنا كل شيء. كنت أخسر أربعة أعشار على الخطوط المستقيمة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، وهذا محبط، لأنني طوال عطلة نهاية الأسبوع كنت أخسر ما بين عُشرين وأربعة أعشار في كل لفة، وفي التجارب الحرة الثانية أمس وصل الفارق إلى سبعة أعشار."

وأكمل: "بدأنا نلاحظ هذه المشكلة منذ سباق النمسا، لكننا كنا نظن دائماً أن لها تفسيراً. في التجارب التأهيلية للسباق القصير في سيلفرستون رأينا خسارة بلغت ثلاثة أعشار ونصف، واعتقدنا أننا وجدنا السبب".

وتابع: "في كل مرة نقول إن المشكلة هي هذا الأمر، نغيّره، ثم نكتشف أنها ليست كذلك".

واختتم قائلاً: "ربما يكون أسلوب القيادة... لقد اعتقدت أنا أيضاً أنه السبب. بصراحة، دخلت هذا الأسبوع وأنا مقتنع بذلك، وقلت ذلك يوم الخميس. غيّرت أسلوب القيادة، لكن اتضح أن المشكلة ليست هناك. وكما قلت، الفريق يعمل بجد كبير لمعرفة السبب الحقيقي".