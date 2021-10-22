راسل يتراجع على شبكة الانطلاق في أوستن بعد حصوله على محرك مرسيدس جديد

وصل راسل إلى أوستن وهو على الحد الأقصى لمكونات المحرك المسموح بها لكل سائق على مدار الموسم، ما يعني أنّ عقوبات الحصول على محرك كامل من مرسيدس ستتركه في آخر ترتيب الانطلاق في سباق الأحد.

وقد واجهت محركات مرسيدس سلسلة من مشاكل الموثوقية في 2021، حيث تجاوز الفريق المصنعي بالفعل عدد المحركات المسموح لسائقيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس. كما واجه المحرك الذي حصل عليه الأخير في مونزا مشاكل في السباق التالي في روسيا، حيث اضطرّ الفنلندي إلى تلقي عقوبة أخرى على شبكة الانطلاق مع إعادة المحرك إلى المقر في بريكسوورث لتقييمه.

كما اضطرت ويليامز لمنح نيكولاس لاتيفي محركًا جديدًا في روسيا نتيجة مشاكل الضغط التي ظهرت على الوحدة التي كانت لديه، ذات المشكلة التي تسببت بانسحاب راسل من سباق جائزة ستيريا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي.

وكان سيباستيان فيتيل سائقًا آخر يستخدم محركات مرسيدس قد آثر فريقه أستون مارتن وضع محرك جديد على سيارته لجولة أوستن نهاية هذا الأسبوع.

وصرّح الألماني في أوستن أنه يتوقّع "نهاية أسبوع صعبة" نتيجة عقوبته لتغيير المحرك، حيث سينضم إلى راسل في آخر الترتيب.