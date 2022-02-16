راسل يتخلى عن الخوذة الحمراء احتراماً لمايكل شوماخر

سيخوض راسل أول موسم كامل له مع مرسيدس في 2022، وذلك بعد عدة مواسم مثيرة للإعجاب مع ويليامز كان خلاله جزءاً من أكاديمية مرسيدس للناشئين.

وسيقود البريطاني اليافع إلى جانب لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات على متن سيارة مرسيدس الجديدة.

ولطالما ارتدى راسل خوذة حمراء في مسيرته مع بعض الألوان الزرقاء تيمناً بكسوة ويليامز.

لكن في فيديو نشرته مرسيدس، كشف راسل أن تصميم خوذته الجديد للموسم المقبل سيتغير لاستعمال اللون الأسود بشكل رئيسي احتراماً لمايكل شوماخر.

وشارك شوماخر مع مرسيدس عندما عاد عن اعتزاله، بين موسمي 2010 و2012، حيث كان يقود بخوذة حمراء على متن السيارة الفضية.

مايكل شوماخر، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وشرح راسل ذلك قائلاً: "سأستعمل ألواناً مختلفة عما كان في ذهني سابقاً، سأنتقل إلى الأسود هذا الموسم".

وتابع: "الخوذة الحمراء شبيهة جداً بتلك التي كان يستعملها مايكل شوماخر، لذا أردتُ احترام ذلك حقاً واختيار لون مختلف".

واسترسل: "لذا قررت استعمال الأسود، مع اللون الأحمر على الجانبين وبعض الأزرق الذي أحبه حقاً".

وسيكون راسل جزءاً من حدث الكشف الرسمي عن سيارة مرسيدس "دبليو13" يوم الجمعة قبل إكمال أول طلعة على المسار للسيارة في سيلفرستون.