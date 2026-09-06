راسل يتحسّر على خسارة الفوز في مونزا لصالح زميله أنتونيللي
خسر جورج راسل فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع زميله كيمي أنتونيللي بعدما تقدم الإيطالي منطلقًا من المركز الـ 19 ليحقق فوزًا تاريخيًا على أرضه.
جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: كلايف روز
انطلق جورج راسل من المركز الثاني في مونزا، وتمكن من خطف الصدارة من بيير غاسلي وسيطر على السباق، قبل أن يعود كيمي أنتونيللي من الخلف وتجمعهما معركة مثيرة انتهت بفوز الأخير على أرضه، ليصبح أول إيطالي يفوز في مونزا منذ 60 عامًا.
وقد أبدى راسل حسرته على خسارة الفوز في مونزا بعدما كان في متناول يديه.
حيث قال: "أهنئ كيمي من أعماق قلبي، إنها نتيجة مذهلة بالنسبة إليه".
وأضاف: "عندما نظرت إلى جدول الترتيب في بداية السباق، رأيت أنه صعد بالفعل إلى المركز الخامس أو الرابع، وكنت أعلم أنه سيكون في المنافسة على الفوز".
وتابع: "بدا الأمر وكأنه سباق قوي جدًا بالنسبة لنا، لكنني بدأت في المراحل الأخيرة أعاني من مشكلات كبيرة مع الإطارات".
وأردف: "خضنا السباق بأكمله على مجموعة واحدة من إطارات الهارد. ومع ذلك، أتقبل المركز الثاني. فنحن في موقف أكثر إيجابية بكثير مقارنة بما كنا عليه قبل العطلة الصيفية. لكن بالطبع، كنت أتمنى بشدة أن أكون في المركز الأول اليوم".
وبشأن قرار الفريق تقسيم السباق بين استراتيجيتين مختلفتين، علّق راسل على قرار التوقف في خط الحظائر قائلًا: "بصراحة، كنت أعتقد أننا سنبقى كلانا على الحلبة".
وأكمل: "تفاجأت عندما رأيت كيمي يدخل إلى خط الحظائر. في نهاية المطاف، كانت المسألة نوعًا من المجازفة بالنسبة لكلينا. في تلك اللحظة، لم يتمكن الفريق من تحديد أي استراتيجية ستكون أفضل".
واختتم: "كان تقسيم استراتيجيات السيارتين منطقيًا. وفي النهاية، وجد كيمي سرعة رائعة، وأنهينا اليوم بهذه الطريقة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أنتونيللي يكتب التاريخ بعودة مذهلة منحته الفوز بسباق بلاده في مونزا
"فعلت ما طلبه الفريق": كيمي أنتونيللي يتوقع رد الجميل من جورج راسل لاحقًا هذا الموسم بعد تصفيات مونزا
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
لقطات تظهر وولف غاضبًا: قام بلكم الطاولة والشاشة
غاسلي يفاجئ الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول من راسل في مونزا
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
أحدث الأخبار
لماذا لم تُدخل مرسيدس راسل إلى منطقة الصيانة تحت سيارة الأمان الافتراضية في مونزا؟ "لم نكن نعرف أي استراتيجية كانت أفضل"
راسل "لا يفكر حتى" في العودة إلى صراع اللقب مع "سيطرة" أنتونيللي
روزبرغ يرفض مزاعم انحياز مرسيدس لأنتونيللي بعد جائزة إيطاليا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات