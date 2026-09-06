راسل يتحسّر على خسارة الفوز في مونزا لصالح زميله أنتونيللي

انطلق جورج راسل من المركز الثاني في مونزا، وتمكن من خطف الصدارة من بيير غاسلي وسيطر على السباق، قبل أن يعود كيمي أنتونيللي من الخلف وتجمعهما معركة مثيرة انتهت بفوز الأخير على أرضه، ليصبح أول إيطالي يفوز في مونزا منذ 60 عامًا.

وقد أبدى راسل حسرته على خسارة الفوز في مونزا بعدما كان في متناول يديه.

حيث قال: "أهنئ كيمي من أعماق قلبي، إنها نتيجة مذهلة بالنسبة إليه".

وأضاف: "عندما نظرت إلى جدول الترتيب في بداية السباق، رأيت أنه صعد بالفعل إلى المركز الخامس أو الرابع، وكنت أعلم أنه سيكون في المنافسة على الفوز".

وتابع: "بدا الأمر وكأنه سباق قوي جدًا بالنسبة لنا، لكنني بدأت في المراحل الأخيرة أعاني من مشكلات كبيرة مع الإطارات".

وأردف: "خضنا السباق بأكمله على مجموعة واحدة من إطارات الهارد. ومع ذلك، أتقبل المركز الثاني. فنحن في موقف أكثر إيجابية بكثير مقارنة بما كنا عليه قبل العطلة الصيفية. لكن بالطبع، كنت أتمنى بشدة أن أكون في المركز الأول اليوم".

وبشأن قرار الفريق تقسيم السباق بين استراتيجيتين مختلفتين، علّق راسل على قرار التوقف في خط الحظائر قائلًا: "بصراحة، كنت أعتقد أننا سنبقى كلانا على الحلبة".

وأكمل: "تفاجأت عندما رأيت كيمي يدخل إلى خط الحظائر. في نهاية المطاف، كانت المسألة نوعًا من المجازفة بالنسبة لكلينا. في تلك اللحظة، لم يتمكن الفريق من تحديد أي استراتيجية ستكون أفضل".

واختتم: "كان تقسيم استراتيجيات السيارتين منطقيًا. وفي النهاية، وجد كيمي سرعة رائعة، وأنهينا اليوم بهذه الطريقة".