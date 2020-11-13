راسل يتجه للانطلاق من آخر الترتيب في تركيا بعد تبديل وحدة الطاقة

سيستعمل البريطاني الشاب محرك مرسيدس جديداً، مع شاحن توربيني ووحدة استعادة طاقة حرارية جديدة. لكنه ونتيجة لذلك سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لأنه تجاوز الحد المسموح الأقصى لهذه المكونات في الموسم الواحد.

إضافة إلى ذلك، سيستعمل وحدة استعادة طاقة حركية ثالثة، أي أنه ما زال ضمن الحد المسموح لهذا المكوّن.

ونجح راسل في الوصول إلى القسم الثاني من التصفيات عدة مرات هذا الموسم، ويبدو أنه مع فريقه باتا يفهمان السيارة بشكل أفضل مع الوصول إلى تركيا.

حيث قال: "أعتقد أن سيارات الفورمولا واحد معقدة فعلاً. كل شيء بحاجة إلى وجهة نظر معمقة".

وتابع: "أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر في فهمنا للسيارة. كل شيء بات سلساً وثقتي تزداد شيئاً فشيئاً خلف المقود".

واختتم: "لكن وبشكل عام، نحن عادة لطالما ما نكون أقوياء للغاية على مدار اللفة الواحدة".