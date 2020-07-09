راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

بالرغم من أنّ التغيير لن يكون له أيّ تأثير على موقع راسل على شبكة انطلاق جائزة ستيريا الكبرى، إلّا أنّ ذلك سيقرّبه خطوة إضافيّة من مواجهة العقوبات.

وكان راسل قد انسحب بعد اللفّة الـ 49 من سباق ريد بُل رينغ نتيجة ما وصفه الفريق بمشكلة في ضغط الوقت حينها، وهي ما دفعت الفريق لإيقاف المحرّك.

وأُعيدت وحدة طاقته إلى قسم المحرّكات عالية الأداء "اتش بي بي" في بريكسوورث، وبعد إجراء تحقيقات مكثّفة اعتبر بأنّ وحدة الطاقة عانت من عطل في ترس الدفع. نتيجة لذلك ستحصل سيارة راسل على محرّك احتراق داخلي، ونظام استعادة الطاقة الحراريّة "ام.جي.يو-اتش"، وشاحن توربيني عندما يقودها جاك أيتكن السائق الاحتياطيّ للفريق خلال التجارب الحرّة الأولى غدًا الجمعة.

ويُعتقد بأنّ المشكلة كانت مقتصرة على محرّك راسل فقط، ما يعني بأنّها لا تُمثّل مصدر قلقٍ بالنسبة لوحدات طاقة مرسيدس الأخرى المستخدمة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان لانس سترول سائق ريسينغ بوينت قد انسحب من سباق النمسا عندما بدأ محرّكه بفقدان الطاقة. لكن تبيّن لاحقًا أنّ المشكلة غير مرتبطة بوحدة الطاقة التي بقيت في حالة سليمة، ولم تتمّ إعادتها إلى بريكسوورث.