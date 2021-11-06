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راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك

سيضطر جورج راسل لتلقي عقوبة التراجع خمس مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة المكسيك الكبرى بعد أن تعرضت سيارته ويليامز لمشاكل في علبة التروس خلال التجارب الحرة.

راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك

بدأ راسل تجارب يوم الجمعة بعلبة تروس مستعملة، لكن وبعد تعرضه للمشاكل في التجارب الحرة الأولى، قرر الفريق وضع علبة التروس التي كانت مقررة للسباق، والتي لم يكن ليستعملها عادة حتى يوم السبت.

لكنه تعرض لمشاكل كذلك في التجارب الحرة الثانية، ما أجبره على التغيب عن أغلب مجريات الحصة. وسرعان ما قرر الفريق أن علبة التروس تلك لن يتم استعمالها في السباق، وبالتالي لا خيار آخر إلا استعمال علبة تروس جديدة يوم السبت. ما يعني التعرض لعقوبة.

وجات عقوبة راسل مباشرة بعد تبديله وحدة الطاقة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

حيث قال: "ذلك أمر غير معتاد. صادفتنا عدة مشاكل في علبة التروس، واضطر الفريق لوضع علبة تروس جديدة ما يعني عقوبة على شبكة الانطلاق".

وأكمل: "ذلك ليس وضعاً مثالياً. لكن السباق هو ما يمنح النقاط في النهاية".

وأردف: "الشعور على متن السيارة جيد. وجدتُ إيقاعاً جيداً وقد بدأنا نُظهر وتيرة جيدة في السباقات. سيكون هذا السباق خاصاً نظراً للارتفاع عن مستوى سطح البحر ما يصعّب من تبريد مكونات السيارة".

وأضاف: "في حال نجحنا بالتعامل مع هذه المتغيرات، أعتقد أننا سنكون قادرين على تقديم أداء جيد في السباق".

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من جهته، أكد دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز أن مشكلتَي سيارة راسل كانتا مختلفتين، وأن الفريق اضطر لخفض فترة برنامج نيكولاس لاتيفي كذلك في التجارب الحرة الثانية بشكل احتياطي.

فقال: "عانينا بعض المشاكل، خاصة في التجارب الحرة الثانية. وجدنا مشكلة في علبة تروس سيارة جورج نهاية التجارب الحرة لأولى، وقررنا وضع علبة تروس السباق في الثانية".

وأكمل: "للأسف، عانينا من مشكلة أخرى مع العلبة الثانية خلال أول طلعة في التجارب الحرة الثانية".

واختتم: "ذلك أمر محبط. لكن على الأقل حصلت تلك المشكلة في التجارب وليس خلال السباق".

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