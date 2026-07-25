راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

سيستخدم راسل محرك "في6" جديدًا في سباق جائزة المجر الكبرى بعد تسرب للمياه خلال التجارب التأهيلية، لكنه سيحتفظ بمركزه السابع على شبكة الانطلاق.

وكان راسل قد تأهل بفارق كبير في المركز السابع على حلبة هنغارورينغ، بعدما بدا هو وزميله كيمي أنتونيللي بعيدين عن المنافسة في التجارب التأهيلية، في ظل معاناة مرسيدس في إبقاء درجات حرارة الإطارات ضمن النطاق المثالي.

وتعرضت لفته الثانية للضياع بعدما اجتاز المطبات عند مخرج المنعطف الرابع، إذ تسببت الاهتزازات الناتجة عن ذلك في حدوث تسرب للمياه داخل وحدة الطاقة الخاصة بسيارة مرسيدس.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس إن محرك راسل "انتهى"، ما أجبر الفريق على استبدال وحدة الطاقة قبل سباق الأحد.

وقدمت مرسيدس مزيدًا من التفاصيل في بيان لاحق جاء فيه: "خلال اللفة الأخيرة لجورج في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، رصدنا انخفاضًا في ضغط المياه في سيارته، وطلبنا منه التوقف كإجراء احترازي بعد إكمال اللفة. وبعد إجراء المزيد من الفحوصات، قررنا استبدال وحدة الطاقة قبل سباق الغد، والانتقال إلى وحدة الطاقة الرابعة لهذا الموسم، وهو ما يبقيه ضمن الحد المسموح به لهذا الموسم."

ويعد محرك الاحتراق الداخلي الرابع لراسل آخر محرك مسموح به قبل التعرض لعقوبات التراجع على شبكة الانطلاق، ليصبح لديه العدد نفسه من المحركات الذي يستخدمه زميله أنتونيللي. ومن المرجح أن يواجه السائقان عقوبات تراجع على الشبكة في وقت ما بعد العطلة الصيفية.

لكن بما أن مرسيدس استبدلت مكونًا متضررًا بآخر بالمواصفات نفسها، فإن راسل لن يُجبر على الانطلاق من خطّ الحظائر، وسيحتفظ بمركزه السابع على شبكة الانطلاق.

وقال راسل: "واجهنا تسربًا في المياه بعدما ارتطمت السيارة بمطب عند المنعطف الرابع."

وأضاف: "كانت اللفة تسير بشكل جيد حتى تلك اللحظة، ثم تغير كل شيء فجأة. لم أفكر كثيرًا في الأمر، لكن الفريق أخبرني أن المياه كانت تتطاير فوق إطاراتي."

وأكمل: "بمجرد أن رأينا تسرب المياه في البيانات، انخفضت درجات حرارة الإطارات الخلفية بشكل كبير. لذلك لا أعتقد أن المركز ضمن الثلاثة الأوائل كان ممكنًا على أي حال، لكن ربما كان بإمكاننا التقدم عدة مراكز."

وفي المقابل، يواجه زميله كيمي أنتونيللي، الذي تأهل في المركز الرابع، تحقيقًا من قبل المراقبين بسبب الاشتباه في تجاوزه السرعة المسموح بها تحت الأعلام الصفراء أثناء مروره بجانب سيارة ماكس فيرستابن المتوقفة خلال لفته الأخيرة في التجارب التأهيلية.

وكان بطل العالم لاندو نوريس قد منح مرسيدس أول هزيمة لها في التجارب التأهيلية لسباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، بعدما انتزع قطب الانطلاق الأول أمام ثنائي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

لكن هاميلتون تلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب إعاقته أوسكار بياستري سائق مكلارين في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، ما يعني أن أنتونيللي سيتقدم إلى المركز الثالث إذا نجا هو الآخر من أي عقوبة.