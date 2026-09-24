سلط سائق مرسيدس جورج راسل الضوء على صراع البطولة وإمكانية تعرضه لعقوبة بسبب تغيير وحدة الطاقة في باكو، وشارك رؤيته بشأن السباق الصعب على حلبة الشوارع.

وأكد راسل أنه وجد إيقاعًا أفضل مع السيارة منذ العطلة الصيفية، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب على تعزيز الأداء الخالص بدلًا من الانشغال بالفارق الكبير في ترتيب البطولة. وتحدث السائق البريطاني عن صراع اللقب وعملية تطوير السيارة، قائلًا: "كنت أكثر ارتياحًا خلال السباقات القليلة الماضية".

وأضاف: "حتى في مدريد، أظهرنا مؤشرات رائعة على امتلاكنا وتيرة قوية جدًا في السباق يوم الأحد. لكن للأسف، لم يكن أحد قادرًا على التجاوز. وعلى أية حلبة أخرى - باستثناء موناكو - كان بإمكاني الصعود إلى منصة التتويج بهذه الوتيرة".

وتابع: "نظرًا لأن السيارة ووحدة الطاقة والإطارات مختلفة جدًا هذا العام، واجهنا تحديات مشابهة، لكنني أشعر بأنني حققت تقدمًا كبيرًا وأعتقد أنني قادر على القتال من أجل الانتصارات مجددًا".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وأردف: "سأواصل القتال في كل سباق حتى يصبح الأمر مستحيلًا حسابيًا، رغم أن هذا لا يغير الطريقة التي أؤدي بها عملي. لم أشعر بالضغط بشأن البطولة. الضغط الذي شعرت به كان مفروضًا من قبلي، وكان مرتبطًا بالأداء. أنا في هذا المركز في البطولة لأن أداءنا لم يكن قويًا بما يكفي. لذلك، ينبع الضغط من محاولة تحسين أدائنا بدلًا من عقلية "أحتاج إلى القتال من أجل البطولة". لأنك لا تستطيع المنافسة على اللقب إلا إذا كان لديك الأداء الذي يدعم ذلك".

وفيما يتعلق بموضوع عقوبة تغيير المحرك التي كانت محورًا للنقاش قبل عطلة نهاية الأسبوع، أكد راسل أن العقوبة لن تُطبق في سباق باكو.

وأشار إلى التحديثات القادمة والتعقيدات الاستراتيجية، موضحًا: "نعم، لن تحدث العقوبة في عطلة نهاية هذا الأسبوع. سأتحمل عقوبة في سباق مستقبلي. يمكنك القول إن وحدة الطاقة التي أستخدمها وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، لكن اعتمادًا على المكان الذي تختار فيه تحمل العقوبة، قد لا تكون بالضرورة عائقًا كبيرًا".

واختتم: "اخترنا عدم تحمل العقوبة في عطلة نهاية هذا الأسبوع لأن لدينا تحديثًا قادمًا. وهذا يعني أنه لو تحملت عقوبة هنا، لكان عليّ تحمل عقوبة أخرى في وقت لاحق. الأمر معقد قليلًا، لكن باختصار: لو تحملت العقوبة الآن، فسأضطر إلى تحمل عقوبة أخرى بعد ذلك بفترة قصيرة".