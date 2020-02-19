راسل يؤكد بأن سيارة ويليامز 2020 "أفضل بكثير" من سابقتها

بعد التغيب عن يومين ونصف من تجارب برشلونة الشتوية لموسم 2019 بسبب التأخر في بناء السيارة، كان راسل على متن ويليامز أول الخارجين من خط الحظائر في برشلونة اليوم الأربعاء.

وتمكن راسل من قطع 73 لفة خلال الحصة الصباحية وحدها، أي أكثر بـ 33 لفة من كامل ما أكمله الفريق في العام الماضي، كما أنهى الحصة بمركز سادس.

وكان أفضل أزمنة البريطاني أسرع بنصف ثانية من زمنه خلال تصفيات جولة إسبانيا للموسم الماضي، وأكثر بثلاثة أعشار الثانية تقريباً من أسرع أزمنته خلال كامل موسم 2019 المنصرم.

حيث قال: "يمكنني القول وبالتأكيد أن الشعور خلف المقود أفضل بكثير. منذ اللفة الأولى اليوم امتلكت الثقة للضغط بالسيارة إلى الحدود القصوى، بينما في الموسم الماضي لم يكن الشعور جيداً خلال اللفات الأولى".

وأكمل: "كانت القيادة مخيفة للغاية الموسم الماضي خلال اللفات الأولى، وكنت أحاول بناء الثقة مع السيارة. أما الآن فكل شيء أفضل، لكن السيارة الأفضل في القيادة ليست الأسرع على الدوام. إنها رياضة مبنية على الزمن الأسرع، ولا يهم كيف تمضي لفتك طالما أنها سريعة هذا ما يهم".

وتابع: "كان هناك تحسن في هذه الناحية، علينا أن نرى كيف سنعمل مع ارتكازية السيارة لمنافسة الخصوم".

انعكست التجارب الشتوية الكارثية لفريق ويليامز على كامل موسمه في 2019، حيث أنهى بالمركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين بنقطة يتيمة.

وألقى راسل مزحة مفادها أن الفريق الآن بالفعل أسرع مما كان عليه طوال الموسم الماضي، لكنه يعي بالمقابل أهمية بداية الموسم من دون مشاكل كبيرة.

فقال: "ذلك أمر هام بشكل هائل. العام الماضي كان بعيداً تماماً عن المثالية. لكن الفريق عمل بشكل رائع حقاً لتحقيق هذا".

وأكمل: "نوعية تصميم السيارة أفضل بكثير من العام الماضي. كل شيء في موضعه الصحيح وتبدو السيارة أفضل من الناحية التصميمية، لذا أعتقد أنها كانت حصة صباحية إيجابية بشكل عام".

وتابع: "كنا محتارين جميعنا الموسم الماضي عندما وصلنا إلى هنا من دون سيارة. لكننا وبالتأكيد متحمسون الآن للموسم الجديد. أنا واثق أنه بوسعنا خوض الموسم والاستمتاع بشكل أكبر مقارنة بالموسم الماضي".

وحين سُئِل إن كان قد خطط للخروج قبل الجميع خلال الحصة الصباحية، أجاب راسل: "كانت لدينا خطة صباحية دقيقة لتجهيز كل شيء وكان من المهم أن نكون جاهزين منذ البداية".

وأكمل: "لكن وبالنظر إلى ما حصل العام الماضي، أعتقد أن ذلك كان هاماً بالنسبة لنا من الناحية النفسية، أن نرى السيارة تخرج أولاً إلى الحلبة".

واختتم: "لذا الآن نحن مرتاحون جميعنا، ويمكننا بدء العمل على برنامج التجارب".