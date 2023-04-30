راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

قدم سائق مرسيدس انطلاقة قوية في السباق القصير ليقترب من الجهة الداخلية لسيارة فيرستابن، قبل أن يكمل تجاوزاً جريئاً على سائق ريد بُل الذي لمس الحائط في مخرج المنعطف الثالث.

وبعد السباق، شوهد فيرستابن وهو يتكلم بغضب مع راسل وينعته بكلمة قبيحة جراء ما حصل.

لكن راسل اعترف بأنه اعتقد في البداية أن فيرستابن كان قادماً ليُثني على المعركة الجيدة التي جمعتهما خاصة وأن سائق ريد بُل امتلك الكثير من الوقت لتحيّن الفرصة المناسبة لاستعادة المركز.

فقال: "عندما اقترب في البداية، اعتقدتُ أنه كان قادماً ليقول ’معركة جميلة، كانت منافسة جميلة’. تفاجأت من شدة غضبه".

وأكمل: "بالنسبة لي، كانت قد خسر موقعه بالفعل. منذ عمر الثامنة في منافسات الكارتينغ، إن كنتَ في الجهة الداخلية ضمن رأس المنعطف، حينها يصبح المنعطف منعطفك".

وأكمل: "في حال حاول السائق التصدي من الخارج، فهناك مخاطرة هائلة. في اللفة الأولى على حلبة شوارع، كنتُ مذهولاً حقاً من محاولته الاحتفاظ بالمركز".

واسترسل: "لكن بالمقابل، أنا هنا للمنافسة والفوز، ولست هنا للتلويح له فقط لأنه ماكس فيرستابن على متن ريد بُل".

من جهة أخرى، قال راسل في تصريح لقناة "سكاي سبورت اف1" أنه ولو كانت الأدوار معكوسة، لكان قد تراجع وترك فيرستابن يمرّ.

ونتيجة لذلك، يأمل راسل أن يكون فيرستابن قد تعلم درساً للمعارك المقبلة.

فقال: "بالنسبة لي، ولو كانت الأدوار معكوسة، كنت لأقوم بالأمر نفسه. ذلك جزء من السباقات، نحن سائقون ناضجون وهذه هي الفورمولا واحد".

واسترسل: "لما كنت لأحاول الدفاع والتمسك من الجهة الخارجة في اللفة الأولى على حلبة شوارع. السائق من الجهة الداخلية يمتلك خط التسابق وبالتالي فإن خسارة السائق الآخر لمركزه من الجهة الخارجية محتمة بالفعل".

واستكمل: "دائماً ما نقول بيننا نحن السائقين، أنك حين تحاول التجاوز من الخارج فإنك تغامر. آمل أن يكون قد تعلم المخاطر اليوم".

وأردف: "كانت هناك الكثير من الكلمات النابية من طرفه..".

واسترسل: "لديه الكثير ليخسره، أكثر مني. كان بوسعه الانتظار لفة وكان ليتجاوزني على المقطع المستقيم بسبب سرعة سيارته".

واختتم: "كنت أمامه في رأس المنعطف (الأول) بكل سلاسة ودقة. وكانت معركة مثيرة استمرت لثلاثة منعطفات".