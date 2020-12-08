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راسل يأمل أن يفرض على وولف تخمينًا إضافيًا حيال تشكيلة مرسيدس لموسم 2022

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راسل يأمل أن يفرض على وولف تخمينًا إضافيًا حيال تشكيلة مرسيدس لموسم 2022

يأمل جورج راسل أن تفرض تأديته خلال جائزة الصخير الكبرى على توتو وولف مدير فريق مرسيدس تخمينًا وصُداعًا على صعيد تشكيلة الفريق "ليس فقط لموسم 2022، بل ربّما أقرب من ذلك".

بعد استدعائه للتسابق لصالح الفريق على إثر إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا، تأهّل راسل ثانيًا في السباق الثاني في البحرين وكان يتّجه لتحقيق الفوز بالسباق لولا خطأ وقفات الصيانة.

وشقّ راسل طريقه إلى المركز الثاني وكان يقترب سريعًا من المتصدّر سيرجيو بيريز إلى أن عصف ثقبٌ في إطاره بآماله مع بقاء 10 لفّات على النهاية واضطرّ للتوقّف مجدّدًا.

وعبر راسل خطّ النهاية تاسعًا في النهاية، لكنّه ألهب توقّعات الجميع بانتقاله إلى مرسيدس عند انتهاء عقده مع ويليامز نهاية الموسم المقبل.

وقال البريطاني الشاب: "أفضل ما يُمكنك فعله هو ترك الكلام إلى المسار".

وأضاف: "هذه صناعة أداء، وآمل أن تكون تأدية نهاية الأسبوع قد عزّزت وأكّدت نظرات الجميع لي".

وأكمل: "دعمتني مرسيدس منذ نهاية 2016، تابعوني طوال مسيرتي. آمل أن تكون هذه خطوة إضافيّة إلى الأمام".

وتأهّل راسل ثانيًا بفارق 0.026 ثانية فقط عن زميله فالتيري بوتاس، وتفوّق عليه عند الانطلاقة منتزعًا الصدارة. وكان قادرًا على تجاوز الفنلندي كذلك عبر خطوة رائعة إثر فترة سيارة الأمان.

ورفضت مرسيدس الأسبوع الماضي فكرة اعتبارها عطلة نهاية الأسبوع منافسة ثنائيّة بين راسل وبوتاس على مقعد الفريق بجوار هاميلتون في 2022، لكنّ راسل قال بعد السباق أنّه يأمل أن يدفع ذلك وولف للتفكير في المسألة.

وقال حيال ذلك: "كانت هذه عطلة نهاية أسبوع رائعة للتقييم والتدقيق، أكّد ذلك أنّنا كنّا نقدّم عملًا جيّدًا جدًا في ويليامز هذا العام".

وأضاف: "من منظور توتو فإنّني آمل أن أتسبّب في بعض التفكير الإضافيّ والصداع، ليس فقط لموسم 2022، بل ربّما في وقتٍ أقرب".

ويرتبط بوتاس بعقدٍ مع مرسيدس للعام المقبل، وبالرغم من أنّ هاميلتون لم يُوقّع بعد على عقده الجديد، فإنّه من المتوقّع أن يتوصّل إلى صفقة بعدّة أعوام في الأسابيع القليلة المقبلة.

وحاول وولف النأي بنفسه عن فكرة تسابق راسل لصالح مرسيدس في العام المقبل، لكنّه تناول كيفيّة تواجده إلى جوار هاميلتون في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "إنّه سائق ويليامز وقد وقّع معها وتشكيلتنا متكوّنة من فالتيري ولويس".

وأضاف: "لذا لا أرى هذا كوضعٍ واقعيّ في الوقت الحاضر. لكن يُمكنني أن أتفهّم أنّ هذا سيكون وضعًا مثيرًا للاهتمام، وربّما قد تكون رحلة شرسة بالنسبة لجميعنا".

وأكمل: "ربّما سيحدث ذلك في المستقبل. سنرى الآن ما يُخبئه المستقبل. لم أتّخذ قراري بعد بكلّ صراحة".

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