راسل: ويليامز ما تزال "أبطأ سيارة" في 2020
قلل جورج راسل من التكهنات بقدرة فريقه ويليامز على المنافسة ضمن معركة فرق الوسط، بالرغم من الأداء المشجع خلال تجارب برشلونة الشتوية.
لم تفلح ويليامز سوى بتسجيل نقطة يتيمة طوال موسم 2019 الصعب، وبالرغم من ذلك، ظهرت سيارة الفريق الجديدة في حال أفضل بكثير خلال تجارب برشلونة الشتوية لهذا الموسم.
ونجح راسل وزميله الجديد نيكولاس لاتيفي بإكمال عدد كبير من اللفات إضافة إلى تسجيل أزمنة سريعة، أسرع بكثير من لفة التصفيات على نفس الحلبة العام الماضي.
لكن البريطانيّ أشار إلى أنّ اختلاف ظروف المسار يجعل المقارنة بلا معنى، وأن الفريق يعي تماماً كمية العمل التي تنتظره.
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فقال: "لا شكّ أننا في موقع أفضل".
وتابع: "أعتقد أنه وبشكل منطقي، ما زلنا أبطأ سيارة. لن نخدع أنفسنا، لكننا بالتأكيد نجحنا بتقليص الفارق".
واسترسل: "ذلك كل ما يمكننا أن نأمله من العطلة الشتوية. سنذهب إلى ملبورن ونرى، لكنني لا أتوقع أن نصل إلى القسم الثاني أو الثالث في التصفيات. لكننا بالتأكيد تحسنّا إلا أن التوقعات تبقى ضمن المعقول".
وأكمل: "الموسم الماضي عندما كنا نضغط أقصى من قدرات السيارة كنا نتأهل بالمركز 19 وننهي بنفس المركز. لذا آمل هذا الموسم عندما يخطئ المنافسون أن نغتنم الفرصة".
واختتم: "أعلم أننا تحسنا، لكن المقارنة مع غيرنا من الفرق، الوضع صعب".
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راسل: ويليامز ما تزال "أبطأ سيارة" في 2020
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