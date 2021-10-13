تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا التالي / أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا
فورمولا 1 أخبار عاجلة

راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"

قال جورج راسل أنّ على فريقه ويليامز في الفورمولا واحد التفكير في كيفيّة استخراج أقصى أداء من إطارات انترميديت بعد جائزة تركيا الكبرى الصعبة.

راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"

ازدادت صعوبة سباق راسل الأحد الماضي على إثر خطأ في المنعطف الأخير من لفّته الأخيرة في القسم الثاني من التصفيات، وهو خطأ تركه في المركز الـ 13 على شبكة الانطلاقة في الوقت الذي كان يتمتّع فيه بوتيرة كافية للتواجد ضمن العشرة الأوائل.

وخسر البريطاني إثر ذلك مركزين في اللفّات الأولى من السباق على المسار المبلل ليبقى في المركز الـ 15 في بقيّة مجريات فترة ما بعد ظهر الأحد.

واعترف راسل بأنّه واجه صعوبة في التحكّم في الإطارات على الحلبة التي بقيت مبللة طوال السباق.

وقال في هذا الصدد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يكون الوضع صعبًا للغاية عندما يتعيّن عليك العمل على إدارة الإطارات كثيرًا. من الصعب للغاية معرفة قدر الضغط، خاصة عندما تتآكل تلك الإطارات لتُصبح ملساء من دون جفاف الحلبة".

وأكمل: "لم يكن المسار يجفّ، وحتّى لو لم تكن الأمطار تتهاطل فإنّ المسار كان ليبقى رطبًا لساعات أخرى. كان ذلك التحدي الأكبر، لذا لا أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ رائع، ولم نقم بعملٍ سيّئ كذلك، لم يكن ذلك سهلًا".

اقرأ أيضاً:

وقال راسل أنّه واجه صعوبة على إطارات "انترميديت" سواءً الجديدة أو المتآكلة.

وقال في هذا الصدد: "إن ضغطت كثيرًا فإنّ تآكل الإطارات يزداد، ومن ثمّ عندما تصل إلى الأجزاء المبلّلة من الحلبة فإنّك لا تتمتّع بأيّ تماسك".

وأضاف: "عدنا إلى الحلبة على إطارات جديدة ولم يبدُ أنّها عملت هي الأخرى، ذلك لأنّ هناك سطحًا أكبر لها، ولم تكن مناسبة للأجزاء الجافة كذلك".

وأردف: "كان الأمر صعبًا للغاية. مثلما قلت فإنّنا تواجدنا في تلك الظروف مرّتين، وعانينا في كلتيهما. عادة ما نتفوّق في تلك الأجواء الممطرة أو الرطبة. نحتاج للتفكير في هذه المرحلة على إطارات انترميديت".

واعترف راسل بأنّه خسر المراكز بسبب خطأ التصفيات، لكنّه اعترف بأنّه حتّى لو تأهّل في موقعٍ افضل لما ساعده ذلك كونه افتقر للسرعة للتشبّث وتحقيق نتيجة أفضل.

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

المقال السابق

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

المقال التالي

أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا

أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: تراجع وتيرة أوكون برهن خطورة إبقاء هاميلتون على ذات الإطارات حتى النهاية
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: تراجع وتيرة أوكون برهن خطورة إبقاء هاميلتون على ذات الإطارات حتى النهاية

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط
فورمولا 1 فورمولا 1

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

ألبين تكشف السبب وراء فارق الوتيرة بين أوكون وألونسو
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين تكشف السبب وراء فارق الوتيرة بين أوكون وألونسو

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!
موتو جي بي موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد

وولف: مغامرة مرسيدس على إطارات "انترميديت" القديمة كانت تستحقّ المحاولة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مغامرة مرسيدس على إطارات "انترميديت" القديمة كانت تستحقّ المحاولة

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

أحدث الأخبار

أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا

راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.