راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"

ازدادت صعوبة سباق راسل الأحد الماضي على إثر خطأ في المنعطف الأخير من لفّته الأخيرة في القسم الثاني من التصفيات، وهو خطأ تركه في المركز الـ 13 على شبكة الانطلاقة في الوقت الذي كان يتمتّع فيه بوتيرة كافية للتواجد ضمن العشرة الأوائل.

وخسر البريطاني إثر ذلك مركزين في اللفّات الأولى من السباق على المسار المبلل ليبقى في المركز الـ 15 في بقيّة مجريات فترة ما بعد ظهر الأحد.

واعترف راسل بأنّه واجه صعوبة في التحكّم في الإطارات على الحلبة التي بقيت مبللة طوال السباق.

وقال في هذا الصدد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يكون الوضع صعبًا للغاية عندما يتعيّن عليك العمل على إدارة الإطارات كثيرًا. من الصعب للغاية معرفة قدر الضغط، خاصة عندما تتآكل تلك الإطارات لتُصبح ملساء من دون جفاف الحلبة".

وأكمل: "لم يكن المسار يجفّ، وحتّى لو لم تكن الأمطار تتهاطل فإنّ المسار كان ليبقى رطبًا لساعات أخرى. كان ذلك التحدي الأكبر، لذا لا أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ رائع، ولم نقم بعملٍ سيّئ كذلك، لم يكن ذلك سهلًا".

وقال راسل أنّه واجه صعوبة على إطارات "انترميديت" سواءً الجديدة أو المتآكلة.

وقال في هذا الصدد: "إن ضغطت كثيرًا فإنّ تآكل الإطارات يزداد، ومن ثمّ عندما تصل إلى الأجزاء المبلّلة من الحلبة فإنّك لا تتمتّع بأيّ تماسك".

وأضاف: "عدنا إلى الحلبة على إطارات جديدة ولم يبدُ أنّها عملت هي الأخرى، ذلك لأنّ هناك سطحًا أكبر لها، ولم تكن مناسبة للأجزاء الجافة كذلك".

وأردف: "كان الأمر صعبًا للغاية. مثلما قلت فإنّنا تواجدنا في تلك الظروف مرّتين، وعانينا في كلتيهما. عادة ما نتفوّق في تلك الأجواء الممطرة أو الرطبة. نحتاج للتفكير في هذه المرحلة على إطارات انترميديت".

واعترف راسل بأنّه خسر المراكز بسبب خطأ التصفيات، لكنّه اعترف بأنّه حتّى لو تأهّل في موقعٍ افضل لما ساعده ذلك كونه افتقر للسرعة للتشبّث وتحقيق نتيجة أفضل.