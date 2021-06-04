راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

تعرض راسل وبوتاس إلى حادثة على سرعة عالية خلال المنافسة على المركز التاسع في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وأدت إلى خروجهما معاً من السباق، إضافة إلى تحطم سيارة مرسيدس بالكامل.

لاحقاً تواصل راسل مع بوتاس وأصدر اعتذاراً علنياً حيال ما حصل.

وتكلم راسل بشكل مفصّل حيال تلك الحادثة في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، شارحاً تأثيرها على العلاقة مع وولف.

فقال: "علاقتي مع وولف قد نمَت منذ الحادثة في إيمولا. لقد أظهر لي الكثير من ’الحب القاسي’. لكنه في نهاية المطاف يريد مني استخلاص أقصى قدراتي لتحقيق ما يعتقد أنني قادر على فعله".

وتابع: "أعتقد أنني قوي من الناحية الذهنية بما يكفي كي أتلقى ذلك، وأفكر بما حصل، وأحوّله إلى مصدر قوة لي. من الواضح أن المشاعر كانت محتدمة للغاية… من جميع الأطراف".

واسترسل: "لكن علاقتي مع الجميع بصراحة - مع الجميع في ويليامز وعدد من الشخصيات البارزة في مرسيدس - أفضل من أي وقت مضى. أعتقد أن اللحظات الصعبة تقرّبنا أكثر".

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وعندما سُئِل حيال الترتيب الزمني لكيفية تعامل وولف معه حيال الحادثة. كشف راسل أنهما سافرا معاً من إيطاليا إلى الوطن مع المدير التقني لدى مرسيدس، جايمس أليسون. مشيراً إلى أنه تلقى الآراء والانطباعات حينها.

فقال: "خضنا محادثة جيدة جداً حيال كل شيء. قمت بمراجعة وتحليل كل شيء في ذلك المساء وصباح اليوم التالي وبصراحة، طوال الأسبوع بأكمله. لكن حالما عدتُ إلى منزلي مساء الأحد. أدركتُ خطئي".

وأكمل: "ذلك الحادث لم يكن ضرورياً بصراحة. لم تكن هناك خيبة أمل مني بسبب الحادثة، بالرغم أنها لم تكن حادثة جيدة. لكنني أعتقد أن كل ما نتج عنها وما تلاها لم يكن من شيمي".

واسترسل: "كما قلت سابقاً، عندما تتجه للتجاوز عليك التأكيد تماماً أنه آمن. حينها، لم أكن أدرك تماماً أنني أتجاوز زميلاً لي".

واستطرد: "مرسيدس بمثابة عائلة بالنسبة لي. وكذلك الأمر مع ويليامز. لويس وفالتيري زميلان لي، كما هو الحال مع نيكولاس (لاتيفي). ولو كنت بنفس الوضع مع نيكولاس، ربما لتراجعت عن محاولة التجاوز".

وتابع: "لكنني حينها كنت أدرك أنها فرصة لتسجيل النقاط. كان كيمي (رايكونن) خلفي، ولو لم أحاول التجاوز لربما كان قد بدأ بمحاولة تجاوزي ليحرز المركز العاشر".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، من غير المقبول التعرض لحادثة مع زميلك. لكن ليست هناك أية مشاكل مع مرسيدس أو توتو حيال ذلك. ولم نعد نتكلم عن المسألة بعد الآن، لقد طوينا الصفحة".

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