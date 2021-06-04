تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو التالي / فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1 أخبار

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

قال جورج راسل سائق ويليامز أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس أظهر له "الكثير من الحبّ القاسي" وذلك على ضوء حادثته مع فالتيري بوتاس في إيمولا.

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

تعرض راسل وبوتاس إلى حادثة على سرعة عالية خلال المنافسة على المركز التاسع في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وأدت إلى خروجهما معاً من السباق، إضافة إلى تحطم سيارة مرسيدس بالكامل.

لاحقاً تواصل راسل مع بوتاس وأصدر اعتذاراً علنياً حيال ما حصل.

وتكلم راسل بشكل مفصّل حيال تلك الحادثة في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، شارحاً تأثيرها على العلاقة مع وولف.

فقال: "علاقتي مع وولف قد نمَت منذ الحادثة في إيمولا. لقد أظهر لي الكثير من ’الحب القاسي’. لكنه في نهاية المطاف يريد مني استخلاص أقصى قدراتي لتحقيق ما يعتقد أنني قادر على فعله".

وتابع: "أعتقد أنني قوي من الناحية الذهنية بما يكفي كي أتلقى ذلك، وأفكر بما حصل، وأحوّله إلى مصدر قوة لي. من الواضح أن المشاعر كانت محتدمة للغاية… من جميع الأطراف".

واسترسل: "لكن علاقتي مع الجميع بصراحة - مع الجميع في ويليامز وعدد من الشخصيات البارزة في مرسيدس - أفضل من أي وقت مضى. أعتقد أن اللحظات الصعبة تقرّبنا أكثر".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئِل حيال الترتيب الزمني لكيفية تعامل وولف معه حيال الحادثة. كشف راسل أنهما سافرا معاً من إيطاليا إلى الوطن مع المدير التقني لدى مرسيدس، جايمس أليسون. مشيراً إلى أنه تلقى الآراء والانطباعات حينها.

فقال: "خضنا محادثة جيدة جداً حيال كل شيء. قمت بمراجعة وتحليل كل شيء في ذلك المساء وصباح اليوم التالي وبصراحة، طوال الأسبوع بأكمله. لكن حالما عدتُ إلى منزلي مساء الأحد. أدركتُ خطئي".

وأكمل: "ذلك الحادث لم يكن ضرورياً بصراحة. لم تكن هناك خيبة أمل مني بسبب الحادثة، بالرغم أنها لم تكن حادثة جيدة. لكنني أعتقد أن كل ما نتج عنها وما تلاها لم يكن من شيمي".

واسترسل: "كما قلت سابقاً، عندما تتجه للتجاوز عليك التأكيد تماماً أنه آمن. حينها، لم أكن أدرك تماماً أنني أتجاوز زميلاً لي".

واستطرد: "مرسيدس بمثابة عائلة بالنسبة لي. وكذلك الأمر مع ويليامز. لويس وفالتيري زميلان لي، كما هو الحال مع نيكولاس (لاتيفي). ولو كنت بنفس الوضع مع نيكولاس، ربما لتراجعت عن محاولة التجاوز".

وتابع: "لكنني حينها كنت أدرك أنها فرصة لتسجيل النقاط. كان كيمي (رايكونن) خلفي، ولو لم أحاول التجاوز لربما كان قد بدأ بمحاولة تجاوزي ليحرز المركز العاشر".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، من غير المقبول التعرض لحادثة مع زميلك. لكن ليست هناك أية مشاكل مع مرسيدس أو توتو حيال ذلك. ولم نعد نتكلم عن المسألة بعد الآن، لقد طوينا الصفحة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو

المقال السابق

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو

المقال التالي

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين جورج راسل , فالتيري بوتاس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

34دقيقة
2
فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

3
فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

4
فورمولا 1

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو

23س
5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

أحدث الأخبار
فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

34د
راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو
فورمولا 1

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو
فورمولا 1

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو

18س
لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو
فورمولا 1

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

19س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

جورج راسل More from
جورج راسل
راسل يرغب بحسم مستقبله في الفورمولا واحد لما بعد 2021 بحلول العطلة الصيفية
فورمولا 1

راسل يرغب بحسم مستقبله في الفورمولا واحد لما بعد 2021 بحلول العطلة الصيفية

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

معلومات عن جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

معلومات عن جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

أحدث الأخبار

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.