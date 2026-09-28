يرى جورج راسل، سائق مرسيدس، أن فرض عقوبة الإيقاف عن أحد سباقات الفورمولا 1 على فرانكو كولابينتو سيكون "قاسيًا للغاية"، بعدما تسبب السائق الأرجنتيني في خروج زميله في ألبين بيير غاسلي وسائق مكلارين لاندو نوريس من جائزة أذربيجان الكبرى.

وعند استئناف السباق في اللفة 36، ارتكب كولابينتو خطأً أثناء مروره بالجزء الداخلي المتّسخ من المنعطف الأول على حلبة شوارع باكو، إذ أغلق المكابح الأمامية واصطدم بقوة بجانب سيارة غاسلي، ما أدى إلى خروج السائقين من السباق. كما تعرض نوريس للاصطدام خلال الحادث، الأمر الذي حرم ألبين من فرصة شبه مؤكدة لإنهاء السباق بسيارتيها ضمن مراكز حصد النقاط.

وأبدى كل من غاسلي ونوريس استياءه من قيادة كولابينتو، حتى أن الأخير ذهب إلى حد مطالبة الاتحاد الدولي للسيارات بالنظر في فرض عقوبة الإيقاف عن سباق واحد بسبب القيادة غير المسؤولة.

وقال نوريس: "أعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات يجب أن يكون أكثر صرامة وأن يبدأ بفرض عقوبات الإيقاف عن السباقات بسبب مثل هذه الأمور. إنها قيادة غير مسؤولة من بعض السائقين. وهذا يكلّف الكثير من المال؛ فجميع قطعي الآن في سلة المهملات. يجب إيقاف السائقين عن المشاركة في السباقات، لأن هذه ليست قيادة تستحق أن تكون موجودة في الفورمولا 1"، قبل أن يعتذر لاحقًا من كلامه القاسي.

وعندما طُرحت تصريحات نوريس على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق، أبدى الفائز جورج راسل تفهمًا أكبر لخطأ كولابينتو، قائلًا: "أعتقد أن ذلك قاسٍ للغاية، من وجهة نظري الشخصية. فعند استئناف السباق خلف سيارة الأمان، ومع برودة الإطارات، يمكن لخطأ صغير جدًا أن تكون له عواقب كبيرة. وهذا ما بدا لي أنه حدث اليوم. كان خطأً صغيرًا، لكنه أدى إلى عواقب كبيرة".

"أعتقد شخصيًا أن عقوبات الإيقاف عن السباقات يجب أن تُفرض عندما يتعمد السائق القيام بشيء خطير للغاية ومتهور. لذلك، أرى أن ما حدث كان مؤسفًا".

أما ماكس فيرستابن، الذي حلّ ثانيًا، والذي تعرض لموقف مشابه العام الماضي عندما تسبب كيمي أنتونيللي في خروجه من سباق جائزة النمسا الكبرى عند الانطلاقة، فقد أبدى بدوره تساهلًا أكبر من نوريس.

قائلًا: "ما دام السائق الذي تسبب في الحادث يدرك ما فعله وقدم اعتذاره، أليس كذلك؟ أعني أن مثل هذه الأمور تحدث. قد يكون خطأً صغيرًا أو سوء تقدير، فتغلق المكابح".

"لقد حدث ذلك عند الجهة الداخلية من المنعطف، حيث يكون التماسك منخفضًا، ومن المؤسف أن يتسبب ذلك في خروج هذا العدد الكبير من السيارات. فالأمر ليس جيدًا لأي شخص معني بالحادث، أليس كذلك؟ لكن كما قال جورج، أعتقد أن الإيقاف عن أحد السباقات ربما يكون عقوبة مبالغًا فيها بعض الشيء".

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كما أشار إسحاق حجار، الذي أكمل منصة التتويج، إلى أن الحلبة نفسها كانت عاملًا مهمًا في الحادث، موضحًا أن خطأ كولابينتو لم يكن سوى واحد من عدة حالات لإغلاق المكابح على سطح الحلبة الذي يفتقر إلى التماسك.

ويبدو أن ضعف التماسك خارج خط التسابق جعل السائقين يترددون في محاولة التجاوز عند المنعطف الأول، الذي يُعد أبرز فرص التجاوز على حلبة باكو البالغ طولها ستة كيلومترات.

وقال حجار، بعد تحقيقه المركز الثالث في عودته من الإصابة: "من وجهة نظري، أعتقد أن الحلبة ليست جيدة بما يكفي. عندما تخرج عن خط التسابق، يصبح السطح كثير المطبات".

"من الصعب رفع درجة حرارة الإطارات خلف سيارة الأمان، لأنها تسير ببطء شديد. لذلك، قد تبالغ في الضغط عند محاولة القيادة، وتكون العواقب كبيرة جدًا. ولهذا أعتقد أن عقوبة الإيقاف عن أحد السباقات قاسية للغاية".

وفرض حكّام سباقات الاتحاد الدولي للسيارات على كولابينتو عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ. لكن بما أن سائق ألبين خرج من السباق، فسيتم تحويل العقوبة إلى تراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى المقبلة، التي ستُقام في ماليزيا.

واعتذر كولابينتو عن الخطأ الذي وصفه بأنه "خطأ كبير"، وهو ما أثار أيضًا غضب رئيس ألبين فلافيو برياتوري.

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