راسل وفيتيل في طليعة المطالبين بوقف تواجد الرافعات على الحلبات

عبر السائقون عن غضبهم الشديد من تواجد رافعة على المسار، خاصة ضمن ظروف جوية ماطرة وانخفاض كبير في مستويات الرؤية، وأرادوا ضمان عدم تكرار ذلك مجدداً.

تم إرسال الرافعة بعد حادثة كارلوس ساينز في اللفة الأولى، وكانت على خط التسابق عندما مرّت السيارات خلف سيارة الأمان في اللفة التالية قبل العلم الأحمر.

لكن تواجد هذه الرافعة وُصف "بغير المقبول" من قبل السائقين، وفي مقدمتهم راسل وفيتيل.

وخلال العلم الأحمر حاول راسل الاتصال مع محمد بن سُليّم رئيس "فيا"، قبل إعادة انطلاق السباق حيث اضطر للعودة إلى المرآب.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، قال راسل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أننا تكلمنا قليلاً عن المسألة في اجتماع السائقين. لأنه كانت هناك رافعة كذلك على حلبة سنغافورة مع حادثة يوكي تسونودا".

وأكمل: "عبرنا عن وجهة نظرنا بأننا لا نريد رؤية ذلك. ومن ثم تكرر الأمر هنا، ونظراً لما حصل سابقاً هنا، فهذه مسألة محبطة جداً".

وأردف: "جميعنا سنتوجه إلى ’فيا’. المطالب واضحة ’لا مزيد من الآليات على الحلبات، في حال دعت الضرورة لذلك، فلا بد من رفع العلم الأحمر’".

وحين سُئِل إن كان يجب تطبيق ذلك على الظروف الجوية الاعتيادية، أجاب: "لا أدري. لكن بالتأكيد لا يجب تواجد أية رافعة في ظروف المسار المبلل".

من جهته، أشار فيتيل كذلك إلى الحادثة المروعة التي أودت بحياة جول بيانكي في 2014 خلال جائزة اليابان الكبرى.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك أمر غير مقبول. تكلمنا عن ذلك في اجتماع السائقين، لا يجب أن تتواجد تلك الآليات على الحلبة في مثل هذه الظروف. حتى مع وجود سيارة الأمان".

وأكمل: "أعتقد أنه كان من الممكن أن تسوء الأمور بشكل كبير بالفعل".

وتابع: "مارشال أو سائق، حتى أقل الإصابات لا يجب أن تحصل. لكن لدينا ذكرى مروعة عما حصل منذ 8 سنوات".

انطلاقة السباق تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، شدد فرناندو ألونسو على رغبة السائقين مساعدة "فيا" في تحسين مستويات السلامة.

فقال: "علينا العمل معاً لضمان أن تكون هذه هي المرة الأخيرة حقاً".

أما لاندو نوريس سائق مكلارين، فعبر عن رأيه بالمسألة على قنوات التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن الرياضة لم تتعلم أي درس من حادثة بيانكي.

فقال: "بشكل ما، ذلك يتكرر. لا أعلم من سمح بوجود رافعة على المسار في مثل تلك الظروف".

وأضاف: "لقد كانت حياة السائقين على المحكّ، حرفياً كانت في خطر، وذلك أمر غير مقبول".

واختتم: "لا يجب أن يحصل ذلك. أنا واثق أن المسألة ستحل، والحل بسيط: لا يجب تكرار ذلك! لا يجب أن تخرج آليات ثقيلة إلى الحلبة أثناء وجود السيارات! هذا ما كل ما يجب فعله".