راسل: وزن سيارات الفورمولا واحد الآن على حافة أن يهدّد السلامة
قال جورج راسل أن زيادة وزن سيارات الفورمولا واحد يهدد بأن تكون هنالك مشكلة سلامة، لا سيما وأن ارتطامًا على متنها "أشبه بالاصطدام بحافلة بالمقارنة مع سيارة ذكية صغيرة".
تم تقديم التأثيرات الأرضية على قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022، حيث كانت الأثقل في تاريخ البطولة مع وزن أدنى يبلغ 798 كلغ.
وهذا الرقم هو أعلى بـ 3 كلغ في الواقع من الوزن الأدنى المستهدف ضمن آخر التعديلات على القوانين، لكن تمت زيادته من أجل التماشي مع السلوك الحديدية على الأرضية التي اعتمدتها عدة فرق على مدار الموسم الماضي من أجل تحسين مشكلة الارتدادات، إلى جانب أن عددًا من الأجزاء القياسية أتت أثقل من المتوقع عندما أنتجتها الفرق.
كما مثّل وزن السيارة مشكلة كبيرة على صعيد الأداء في 2022 مع كل الفرق بخلاف ألفا روميو - والتي وصلت إلى هدف الوزن الأدنى قُبيل الموسم الماضي - بينما عانت من أجل الوصول إلى هذا الوزن بسبب الأجزاء القياسية الأثقل والاضطرار إلى تصميم سياراتها مع الوضع في الحسبان إطارات 18 إنشًا الأثقل وإضافات السلامة الجديدة.
وكان الوزن الإجمالي الكبير عاملًا أساسيًا في تذمّر العديد من السائقين حيال السيارات الجديدة، والتي قدمت الأداء المتوقع على المنعطفات عالية السرعة بسبب الأسطح الانسيابية تحت الأرضية، لكنها عانت مع صعوبة الانعطاف في المنعطفات البطيئة.
وبالحديث حول رأيه في التعامل مع سيارات التأثيرات الأرضية الجديدة، أوضح راسل أن هنالك "الكثير من الجوانب الإيجابية التي يمكن الخروج بها من تغييرات القوانين"، لكنه أبرز كيف يمكن للوزن الزائد للسيارة أن يهدد قريبًا سلامة السائقين.
فقال: "المشكلة الأكبر هي الوزن. الوزن ضمن حدود مذهلة في الوقت الحالي، والأداء على المنعطفات البطيئة ليس جيدًا".
وأضاف: "نستمر في محاولة تحسين السلامة على هذه السيارات، لكن الوزن الأثقل بطبيعة الحال يجعلها خلال التصادم وكأنك ترتطم مع حافلة بالمقارنة مع سيارة ذكية صغيرة".
وتابع: "أثق في أن هنالك تحليل يجري الآن حول بلوغ التوازن المثالي كوني لا أعلم في الحقيقة أين يقع حدّ الخطر. إذ أنه وإذا ما واصلت جعل السيارات أثقل وأثقل، أقوى وأقوى، فستصل إلى النقطة التي تتجاوز فيها ذلك الحد ويصبح الوضع غير آمن".
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