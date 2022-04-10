راسل: وتيرتي كانت لتنهار لو حاولت قتال بيريز

تواجد راسل في المركز الخامس في المرحلة الأولى من سباق ألبرت بارك قبل أن يُجري توقّفه أثناء فترة سيارة الأمان ما دفعه إلى المركز الثالث أمام بيريز ولويس هاميلتون.

وطُلب من راسل عدم منافسة بيريز على المركز الثالث مع بقاء 20 لفّة كونه يحتاج لإدارة إطاراته لتدوم حتّى نهاية السباق. وتمكّن بيريز من تجاوزه في النهاية بعد ذلك بثلاث لفّات.

لكن على إثر انسحاب ماكس فيرشتابن، فقد تمكّن راسل من خطف المركز الثالث وأبقى على هاميلتون خلفه.

وقال راسل: "عليك استغلال الحظّ العاثر الذي يُواجهه الآخرون. من الواضح أنّني كنت محظوظًا قليلًا اليوم، ربّما مرّتين، لكنّنا نقبل بذلك".

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وأضاف: "هناك الكثير من العمل الجاد الجاري في المصنعين في براكلي وبريكسوورث لمحاولة إعادتنا إلى المقدّمة، لذا فإنّ الصعود إلى منصّة التتويج مميّز".

واعترف راسل بأنّه كان "من الصعب فقدان مركزٍ على منصّة التتويج عندما تجاوزه بيريز، لكنّه اتّفق على أنّ المكاسب طويلة الأمد كانت تعني عدم جدوى خوض معركة مع بيريز.

وقال: "أريد فعل كلّ شيء للإبقاء على سيارة أسرع خلفي، لكنّنا احتجنا في النهاية لإدارة تلك الإطارات. كان الإطار الأماميّ الأيسر أسوأ في المنعطف الأخير، لم يكن بوسعي إدارته هناك".

وأردف: "أردت مواصلة الضغط أكثر، لكنّني أدرك أنّ وتيرتنا كانت لتنهار لو سرّعت وتيرتي. علمت أنّ لويس لن يُسهّل مهمّتي. لا يستسلم مطلقًا وكان يضغط بقوّة في النهاية. لكنّني أعتقد بأنّني أدرت ذلك بشكلٍ جيّد وتمكّنت من البقاء بعيدًا عن مجال دي آر اس طوال الوقت".