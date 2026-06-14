أكد جورج راسل سائق مرسيدس، الذي أنهى السباق على منصة التتويج في برشلونة بالمركز الثاني، أنه سعيد بخوض سباق نظيف وخالٍ من المشاكل، كما سلط الضوء على الأداء القوي الذي قدمته فيراري، وخصوصًا زميله السابق لويس هاميلتون.

وقال راسل لوسائل الإعلام عقب السباق: "أهنئ لويس حقًا. أنا أعرف جيدًا مدى الجهد الذي يبذله. لقد أمضينا سنوات عديدة معًا في مرسيدس، ولذلك أسعدني كثيرًا أن أراه يعود إلى القمة بالشكل الذي أتذكره به عندما كنت أكبر وأنا أشاهده".

وتابع: "كان يومًا صعبًا. بالنسبة لي، من الرائع أن أخوض سباقًا نظيفًا وأن أعود إلى منصة التتويج. كانت فيراري مثيرة للإعجاب للغاية اليوم، لذلك علينا مواصلة الضغط".

وأردف: "كنا أقوياء ويتمتع أداؤنا بالثبات يومي الجمعة والسبت، لكن اليوم كان أكثر صعوبة قليلًا. بدأت الأمور بشكل جيد وشعرت بارتياح خلال الفترة الأولى، لكن الفترتين الأخيرتين كانتا أكثر صعوبة بالنسبة لي".

وتابع: "مع ذلك، كما قلت، من الرائع العودة إلى منصة التتويج. كان أداء فيراري أمس مفاجأة كبيرة للفريق بالفعل، أما اليوم فكانت وتيرة لويس في السباق جنونية بكل معنى الكلمة. أعتقد أنهم يقتربون منا بالتأكيد".