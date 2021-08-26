راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022

ينافس راسل على مقعد بوتاس ضمن صفوف مرسيدس للموسم المُقبل، وذلك بعدما لمع نجمه خلال قيادته لصالح ويليامز منذ موسمه الأول في الفورمولا واحد في 2019، كما كان جزءًا من أكاديمية مرسيدس للناشئين في ذاك الوقت.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد سبق وصرّح بأنّ العلامة الألمانية تتّجه لاتّخاذ قرار بشأن من سيُجاور لويس هاميلتون العام المُقبل خلال أشهر الصيف، لكن لم يتمّ الإعلان عن شيء بعد، وذلك قُبيل عودة البطولة إلى حلبة سبا-فرانكورشان نهاية هذا الأسبوع بعد عطلة صيفية استمرّت لثلاثة أسابيع.

وقد اجتمع راسل وبوتاس خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي على هامش جائزة بلجيكا الكبرى اليوم الخميس، حيث سئُلا عمّا إذا علما بعد بمصير كل منهما للموسم المُقبل.

"ليست هنالك أخبار لمشاركتها بعد" قال بوتاس، مُضيفًا: "ربما أعلم أمرًا ما، ربما لا أعلم. لكن كما قلت، ليس هنالك ما أشاركه معكم في ذلك الجانب".

وعندما سئِل بشكل مباشر عمّا إذا ليس هنالك أخبار لمشاركتها لأنّه لم يتم اتّخاذ قرار بعد، أو لأن الوقت ليس مناسبًا للكشف عن أي شيء، ردّ بوتاس قائلًا: "ليست هنالك أخبار لمشاركتها. لست بحاجة لتوضيح أيّة أسباب لذلك".

وتابع: "أعتقد أنّ الأمر هو ذاته بالنسبة لي ولجورج، وهو أنه لدينا عمل لنقوم به هنا، ولا أخبار لمشاركتها، إذ أننا سنركز على التسابق واستخلاص أكبر عدد نقاط ممكن للفريق الذي نقود لصالحه".

من جهته، شكّك راسل في أن يكون هنالك أيّ إعلان بشأن مستقبله قبل جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل.

فقال: "ليست هنالك أخبار لأشاركها في الوقت الحالي. كنا ما نزال ضمن نقاشات خلال العطلة الصيفية، ولكن لا يوجد ما نُعلن عنه بطريقة أو بأخرى نهاية هذا الأسبوع، وعلى الأرجح ليس في نهاية الأسبوع المُقبل كذلك لأكون صريحًا".

وأكمل: "لا أرى مشكلة في ذلك. من الأفضل القيام بالأمور على النحو الصحيح عوضًا عن التسرّع".

وأردف: "كلانا محظوظ بأن نكون موضع اهتمام بطريقة ما من قِبَل مرسيدس، كما أننا نثق في الفريق ليعتني بمستقبلنا، بطريقة أو بأخرى. ولأتحدث عن نفسي، فلا توجد مشكلة حقيقية في تأخير الإعلان. سواء كان غدًا أو بعد جولة أبوظبي، أعتقد بأن عليك أن تثق في الأشخاص الذين يهتمون لأمرك".

جديرٌ بالذكر أنّه في حال مغادرة بوتاس صفوف مرسيدس بعد 5 مواسم مع الفريق، فإنّ الفنلندي سيكون على رأس القائمة القصيرة لتشكيلة ألفا روميو لموسم 2022.