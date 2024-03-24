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فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

راسل وألونسو قيد التحقيق بعد الحادثة "الغريبة" في سباق أستراليا

سيمثل كل من جورج راسل وفرناندو ألونسو سائقي مرسيدس وأستون مارتن أمام الحكام بسبب حادثة اللفة ما قبل الأخيرة "الغريبة" في سباق أستراليا.

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جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

مارك هورسبورغ

كان السائقان يخوضان منافسة على المركز السادس في المراحل الأخيرة من عمر السباق في ملبورن، حيث كان راسل يقترب بسرعة من ألونسو.

وبدا أن راسل يقترب بالفعل من الإسباني أمامه، قبل أن يفقد السيطرة ويخرج إلى المنطقة الحصوية ويتعرض لحادثة عنيفة.

وأكد راسل أنه بخير قبل الصعود في السيارة الطبية ومن ثم بدأ الحكام تحقيقاً في السباق.

وضمن معرض كلامه مع "سكاي سبورتس اف1" لم يرغب راسل بتوجيه أي اتهام إلى ألونسو، لكنه وصف الحادثة "بالغريبة".

فقال: "كنت أقترب وكنت ضمن نصف ثانية خلفه قبل 100 متر من المنعطف، من ثم اقترب مني فجأة وبسرعة كبيرة وأصبحتُ بجانب القسم الخلفي لسيارته".

وأكمل: "لا أعلم إن كان قد واجه مشكلة أم لا. سنتكلم مع الحكام لننظر في هذه الظروف الغريبة. ليس لدي أي شيء إضافي للتصريح به الآن، علينا رؤية كل شيء. أنا محبط لانتهاء السباق بهذه الطريقة".

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن ألونسو "اختبره تحت الكبح" أي كبح متأخراً قبل مسافة كبيرة من نقطة الكبح المتوقعة، ردّ راسل: "من الواضح أنه كبح قبل مئة متر من المنعطف من ثم ضغط على دواسة التسارع ودخل المنعطف بشكل طبيعي".

وأضاف: "رأينا البيانات بالفعل، ولن أقوم بتوجيه أي اتهام له حتى نرى كل شيء بالتفصيل".

وأردف: "لكنني كنت خلفه للفات عديدة وكنت بفارق نصف ثانية خلفه مقتربين من المنعطف، وفجأة أبطأ بشكل كبير ومن ثم عاد إلى دواسة التسارع".

واسترتسل: "لم أكن أتوقع ذلك فقد تفاجأت بما حصل".

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من جهته، علّق ألونسو على الحادثة فقال: "كنت أركز أمامي وليس خلفي. كانت لديّ بعض المشاكل خلال اللفات 15 الأخيرة مع مدخرة الطاقة".

وأكمل: "كنت أعاني بعض الشيء، ولم يكن بوسعي التركيز على السيارة خلفي. لكن يبدو أنه بخير، رأيت الحادثة وشعرتُ بقلق كبير".

وأضاف: "كنت أقدم لفات تصفيات متتالية لمحاولة تعزيز وتيرتي. لم يكن سباقاً سهلاً أو جولة سهلة لناحية الوتيرة".

واسترسل: "حالفنا الحظ اليوم مع خروج لويس وتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، لكن لا يمكننا إخفاء حقيقة افتقارنا للوتيرة".

تم استدعاء كلا السائقين للمثول أمام الحكام للنظر فيما حصل.

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