راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"

وقّع بطل العالم سبع مرات عقدًا جديدًا الأسبوع الماضي لمواصلة الدفاع عن ألوان مرسيدس حتى نهاية 2023 على أقل تقدير.

وينتهي عقد هاميلتون الجديد قبل شهر واحد فقط من إتمام البريطاني عامه الـ 40، حيث يعتبر هاميتلون حاليًا ثالث أكبر السائقين سنًا في الفورمولا واحد خلف كيمي رايكونن وفرناندو ألونسو.

لكنّ سائق مرسيدس يواصل تسجيل الأرقام القياسية وهو في أواخر الثلاثينيات من عمره، حيث أصبح مؤخّرًا أول سائق يحقق 100 قطب انطلاق أوّل، كما أنه على بُعد فوزين فقط من معادلة ذات الرقم لعدد الانتصارات.

ويرى راسل ناشئ مرسيدس وسائق ويليامز الحالي أنه من الجيّد للفورمولا واحد بأكملها أن يظل هاميلتون على شبكة انطلاقها، حيث يعتقد بأنّه فقط يتحسّن ويصبح أفضل وأفضل.

فقال: "أنا مسرور جدًا في الحقيقة لرؤية لويس يواصل مسيرته في الرياضة، فهو نجم عالمي بكل تأكيد، وما يزال يؤدّي ضمن مستوى استثنائي".

وأضاف: "أعتقد بأنه يشبه النبيذ الفاخر، حيث يصبح أفضل مع مرور الزمن. ماكس (فيرشتابن) وريد بُل يبدوان ضمن مستوى قوي للغاية في الوقت الحالي، لكنني واثق بأنّ لويس سيظل يضغط حتى النهاية".

وتابع: "وكما قلت، أعتقد بأنّه من الرائع للغاية للفورمولا واحد أن يبقى شخص مثل لويس على ساحتها".

هذا وارتبط راسل بشكل كبير بانتقال محتمل إلى مرسيدس في الموسم المُقبل، في الوقت الذي يقيّم فيه الفريق الألماني ما إذا سيوقّع معه أم سيُبقي على خدمات سائقه الحالي فالتيري بوتاس بجوار هاميلتون.

وعند سؤاله إذا ما شكّل بقاء هاميلتون مع مرسيدس أخبارًا جيّدة بالنسبة له كذلك، قال راسل أنه يرغب "التسابق في مواجهة أفضل السائقين في العالم".

"كنت لأشعر بالأسف لو لم يتواجد لويس في البطولة العالم المُقبل، كونه هكذا سيكون لدينا أحد أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا واحد على ساحة البطولة في الموسم المُقبل" قال راسل.

وأكمل: "بالنسبة لي شخصيًا، فأنا أرغب بالمنافسة في مواجهة الأفضل في العالم، والذين في رأيي يتواجدون على شبكة الانطلاق حاليًا، فلدينا مجموعة جيّدة للغاية من السائقين الذين يستحقون التواجد هنا".

في المقابل، صرّحت مرسيدس بأنها تنوي اتّخاذ القرار بشأن المقعد الثاني في الفريق خلال العطلة الصيفية، لكنّ راسل أوضح بأنه ليس في عجلة من أمره من أجل اتّخاذ قرار حيال مستقبله.

فقال: "انا لا أضغط على أحد في الحقيقة، كوني أريد فقط التحدّث من خلال تأدياتي على الحلبة والتركيز على ذلك، إذ أعلم أنه وإذا ما قمت بوظيفتي على الحلبة، فكل الأمر ستقع في نصابها بالنسبة لي".