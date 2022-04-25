راسل: هاميلتون "سيعود قويًا" بعد كابوس إيمولا

قام راسل بانطلاقة جيّدة من المركز الـ 11 في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى وقدم أداءً مثيرًا للإعجاب ليحصد المركز الرابع ضمن أجواء جافة/مبللة صعبة.

في المقابل عانى هاميلتون لإحراز التقدم وأكمل السباق على المسار في المركز الـ 14 الذي انطلق منه، قبل أن يتقدم مركزًا في الترتيب إثر عقوبة إستيبان أوكون.

وبينما كان من الصعب عدم الالتفات للفارق الكبير بين نتيجتيهما في إيمولا، لكن راسل أكّد بأن ذلك يعود للظروف الحالية التي يمر بها الفريق.

فقال: "أعتقد بأن ذلك ما يحدث في بعض الأحيان خلال نهاية الأسبوع. قمت بانطلاقة قوية للغاية في السباق. لا أعلم ماذا حدث معه (لويس) على الانطلاقة، لكننا نعاني بذات القدر، وعندما تكون السيارة بعيدة للغاية عن الوتيرة المطلوبة، لا تكون ضمن نافذة الأداء المناسبة، لا تكون حينها سيارة سباقات لائقة للقيادة".

وأضاف: "كما أننا نعاني تحديدًا مع تحمية الإطارات. بلغت الحرارة 13 درجة في يوم الجمعة وكانت قيادة السيارة كارثية".

وتابع: "أتوقع أن يعود قويًا للغاية (لويس)، إذ أن الطريقة التي يضغط بها ويحفّز الفريق ملهمة. لا أحاول الالتفات إلى ذلك المركز، كوني أعلم ما هو قادر عليه".

في المقابل، أشار راسل إلى أن مواسمه الثلاثة على سيارة ويليامز غير التنافسية تمامًا مثّلت تحضيرًا جيّدًا لقيادة سيارة مرسيدس "دبليو13" الصعبة.

فقال: "نتواجد في موقع صعب للغاية كفريق، وربما معاناتي مع ويليامز في قيادة سيارات صعبة للغاية، ربما ساعدتني بشكل ما في الوضع الحالي".

واختتم: "ولكن كما قلت، لويس سيعود قويًا للغاية، لا شك لديّ في ذلك، وبالتأكيد سيدفعني إلى الأمام".