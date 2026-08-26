راسل: نوريس "متخصص" في الحلبات المشابهة لزاندفورت

قال راسل إن نوريس "كان دائماً متخصصاً إلى حد ما" في الحلبات التي تضم منعطفات طويلة وتآكلاً مرتفعاً للإطارات، ولذلك لم يفاجأ برؤية سائق مكلارين في الفورمولا 1 يحقق فوزين متتاليين في المجر وهولندا.

وحصد نوريس، بطل العالم في الفورمولا 1، قطب الانطلاق الأول والفوز في كل من المجر وزاندفورت، قبل وبعد العطلة الصيفية، بالتزامن مع حزمة تطويرات كبيرة قدمتها مكلارين.

لكن راسل أشار إلى أن نوريس سائق أظهر دائماً مستويات قوية في حلبات مثل هنغارورينغ وزاندفورت، نظراً إلى خصائصهما المتشابهة المتمثلة في المنعطفات الطويلة والتآكل المرتفع للإطارات.

وقال راسل بعد إنهائه جائزة هولندا الكبرى في المركز الثالث: "لا أعتقد أن الأمر كان مفاجأة كبيرة بالنسبة إلينا، رؤية مدى تنافسية لاندو هذا الأسبوع، بالنظر إلى أنه فاز في بودابست".

وأضاف: "إنها حلبة متشابهة جداً، مع المنعطفات الطويلة والتآكل المرتفع للإطارات واستراتيجية التوقفين، لذلك هناك الكثير من أوجه التشابه بين الحلبتين. أعتقد أن هذا قد يستمر خلال السباقات الاثنين أو الثلاثة المقبلة، إلى أن نبدأ في تقديم المزيد للسيارة، ونأمل ألا يفعل منافسونا ذلك".

ويأتي الدور الآن على مونزا، التي رغم احتوائها على بضعة منعطفات طويلة، فإنّها تتميز في المقام الأول بالخطوط المستقيمة الطويلة ومناطق الكبح القوية والمنعطفات القصيرة والبطيئة.

وفي حين يُرجح أن تصل مشكلة بطارية المحرك واستعادة الطاقة في الفورمولا 1 إلى أقصى حدودها في مونزا، وأن تهيمن على النقاشات، يتوقع راسل أن تقدم مرسيدس أداء أفضل على الحلبة الإيطالية، بالنظر إلى الأداء الجيد الذي أظهره الفريق في حلبات مثل شانغهاي ومونتريال وسيلفرستون حتى الآن هذا العام.

وقال راسل عن مونزا: "أعتقد أننا سنكون أكثر تنافسية هناك قليلاً. لكنني أعتقد أن فيراري لديها تطوير لمحرّكها، والحقيقة أننا لا نعرف".

وأردف: "لكنني أعتقد أن هذه الحلبات ذات التآكل المرتفع تناسب مكلارين كثيراً، وخصوصاً لاندو. لقد كان دائماً متخصصاً إلى حد ما في هذه الظروف. ورأينا ذلك أيضاً العام الماضي".

وأكمل: "قد تكون مونزا مختلفة بعض الشيء، لكنني أعتقد أنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يبدأ زميل راسل، كيمي أنتونيللي، جائزة إيطاليا الكبرى على أرضه من مؤخرة الترتيب، بعد تغييره الكامل لوحدة طاقة مرسيدس بما يتجاوز حصته المخصصة.