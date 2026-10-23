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راسل: موسم 2026 "مثّل اختبارًا صلابتي وقدرتي على الصمود"

يرى جورج راسل أن موسم 2026 في الفورمولا 1 شكّل اختبارًا لصلابته وقدرته على الصمود، بعدما تلاشت تقريبًا آماله في المنافسة على اللقب، لكنه يعتقد أن مراجعة نفسه طوال العام قادته إلى اكتشاف طريقة أفضل للقيادة باستخدام السيارات الحالية.

منشور: 23-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

رغم أن راسل استهل الموسم بالفوز، بعدما اعتُبر المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب في ظل بدء مرسيدس الموسم بأسرع سيارة، لم يحتج زميله كيمي أنتونيللي إلى وقت طويل لانتزاع أفضلية على زميله الأكثر خبرة، وتوسيع الفارق في صدارة البطولة مستفيدًا من انطلاقته القوية في بداية الموسم.

وأدت نجاحات أنتونيللي وتراجع أداء راسل خلال النصف الأول من العام إلى إثارة الكثير من التساؤلات في جانب البريطاني من المرآب. ويعزو راسل الفارق في النقاط جزئيًا إلى سوء الحظ، لكنه أقرّ أيضًا بأن أداءه لم يكن بالمستوى المطلوب.

وفي إطار سعيه إلى تحسين نتائجه، يشعر راسل بأنه بات يفهم الآن متطلبات سيارات 2026. وتتمثل نظريته في أن أسلوب أنتونيللي، القائم على الضغط على دواسة الوقود في مرحلة متأخرة والتركيز على الجزء الأول من المنعطفات، يتلاءم بسهولة أكبر مع سيارات 2026، مقارنة بأسلوب راسل الطبيعي الذي يميل إلى الهجوم في الجزء الأوسط والمتأخر من المنعطف، والبدء مبكرًا في زيادة قوة المحرك.

وقال راسل: "فيما يتعلق بعقليتي هذا الموسم ونظرتي إلى البطولة التي شهدت تقلبات عديدة، عندما كنت متأخرًا بفارق كبير من النقاط في بداية العام، كان أكثر ما يمنعني من النوم ليلًا هو عدم رضاي عن أدائي.

وأضاف: "كنت أفكر قائلًا: كيف سأحسّن أدائي؟ ما الذي أحتاج إليه من السيارة؟ وما الذي تحتاج إليه السيارة في أسلوبي بالقيادة؟ بدلًا من التفكير في أن فرصتي ربما كانت تضيع من بين يديّ".

وأردف: "انتقلت من التأخر بفارق 70 نقطة إلى تقليص الفارق إلى 25 نقطة بعد سيلفرستون، ثم اتسع الفارق مجددًا، وبعدها، كما تعلمون، جاءت باكو. وشعرت حينها بأن تلك كانت ضربة كبيرة أخرى لصالح فرصي. ثم، بالطبع، بعد أسبوع واحد فقط، تراجعت آمالي مجددًا، وزاد الأمر سوءًا مع عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سنغافورة".

وأكمل: "يبدو أن هذا الموسم لم يكن مقدّرًا له أن يسير في صالحي. لكنني لا أشعر بالمرارة حيال ذلك. سأعود بالنظر إلى الجوانب التي كان بإمكاني تحسينها والتي كان ينبغي أن أؤدي فيها بصورة أفضل، بدلًا من التركيز على الأمور الخارجة عن سيطرتي والتي سارت ضدي".

وأردف: "وأقول إن القدر نفسه تقريبًا من الأمور سار ضدي بسبب سوء الحظ، كما أن أداءي لم يكن بالمستوى الذي أعرف أنني قادر على تقديمه. لذا، نعم، هذه هي الحقيقة".

ويقول راسل إنه كان يعرف بالفعل كيفية التعامل مع المنافسة على البطولة قبل انطلاق الموسم، إذ اعتمد في سنواته الأولى على خوض كل سباق على حدة، وهي المقاربة التي ساعدته على إحراز لقبي جي بي 3 والفورمولا 2. كما أن سعيه إلى تحسين أدائه بصورة عامة كان جزءًا من هذه المقاربة.

وأضاف أن معركة البطولة لم تكشف له أي شيء جديد من هذه الناحية، لكنه يشعر بأن الصعوبات التي واجهها خلال موسم 2026 ستجعله سائقًا أقوى على المدى البعيد.

وقال: "خضت معارك على الألقاب في فئات الناشئين، وكنت أعرف الطريقة التي أريد اتباعها، وهي التعامل مع كل سباق على حدة".

وأردف: "لكن، كما قلت في وقت سابق من العام، عندما لم يكن الأداء بالمستوى المطلوب، لم أكن أفكر في البطولة. كان تركيزي منصبًا بالكامل على الأداء".

ثمّ تابع: "شكّل هذا العام اختبارًا حقيقيًا لشخصيتي وقدرتي على الصمود، من خلال السباقات الصعبة وسوء الحظ، واضطراري إلى النظر في المرآة ومساءلة نفسي بشأن الطريقة التي أريد بها النهوض مجددًا بعد هذه اللحظات. هل أريد التذمر بشأن ما حدث والسماح له بالتأثير عليّ سلبًا، أم أريد النهوض مجددًا والقتال وتصحيح المسار؟".

واختتم بالقول: "أعتقد أن ذلك سيساعدني على أن أصبح شخصًا أفضل وسائقًا أفضل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة من مسيرتي المهنية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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