راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز

لم تسجّل ويليامز نقطة في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ جائزة ألمانيا الكبرى موسم 2019، حيث حلّت بالمركز العاشر مع روبرت كوبتسا بعد تلقّي سيارتَي ألفا روميو عقوبتَي توقيت عقب السباق.

وفي ذاك العام وصلت ويليامز إلى قاع الهاوية في مؤخّرة ترتيب فريق الفورمولا واحد، لكنّ وبالرُغم من تحسّن أداء الفريق والسيارة بالمقارنة مع البقية في 2020، وتحديدًا في 2021، لكنّه ما يزال يسعى وراء التواجد لمرة واحدة داخل العشرة الأوائل منذ سباق هوكنهايم في 2019.

كما يحتل الفريق الآن المركز العاشر في ترتيب بطولة الصانعين بعد تراجعه خلف هاس للمرة الأولى نتيجة النهاية الصعبة لسباق أذربيجان الأخير.

في المقابل، نافس راسل على النقاط في موجيللو العام الماضي، قبل أن يتراجع في الانطلاقة الثابتة الأخيرة، كما تعرض لحادثة خلال فترة سيارة الأمان بينما كان في المركز العاشر في المراحل الأخيرة من سباق إيمولا.

في حين شهد سباق إيميليا-رومانيا هذا العام خسارته للمركز العاشر قبل تعرضه لحادثة بينما كان ينافس على المركز التاسع مع فالتيري بوتاس.

وعند سؤاله إذا ما يزعجه عدم تسجيل فريقه لأيّة نقاط حتى الآن، أوضح راسل - الذي حل تاسعًا في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي وكان قريبًا من الفوز خلال مشاركته لمرة واحدة مكان لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس - لماذا يعتقد بأنّ ذلك لن يكون سيناريو سيئًا جدًا لفريقه، حتى وإذا ما أنهى موسمًا ثانيًا على التوالي بصفر نقاط في رصيده.

فقال: "لا، لا يزعجني ذلك، لكن هدفنا هو تغيير ذلك بالتأكيد. إذا ما أكملنا الموسم من دون نقاط، فلن أرى هذا الموسم على أنّه إخفاق بالنسبة للفريق".

وأضاف: "وإذا ما حصدنا بعض النقاط هذا الموسم، فسيكون ذلك في رأيي نجاحًا كبيرًا. يُمكن القول بأنّ النقاط بالنسبة لنا هي بمثابة الفوز الذي قد تحققه مكلارين على سبيل المثال، في ظل الفوارق بين الفريقين".

وتابع: "في حال أكملت مكلارين هذا الموسم من دون تحقيق أي فوز، فلن نرى ذلك كإخفاق. وإذا ما حققوا فوزًا، فسيكون ذلك نجاحًا كبيرًا جدًا. وتلك طريقة جيّدة في الواقع للنظر إلى ذلك الوضع".

واختتم: "من الناحية النفسية، علينا الاعتراف بأنه وإذا قمنا بكل شيء، وخضنا نهاية أسبوع مثالية، وأحرزنا المركز الـ 13، فإنّ ذلك ليس إخفاقًا كوننا لم نحقق النقاط. حيث أن المركز الـ 13 ربما يكون أقصى ما يُمكننا تحقيقه على الإطلاق في ظل الوضع الحالي".

اقرأ أيضاً: راسل يرغب بحسم مستقبله في الفورمولا واحد لما بعد 2021 بحلول العطلة الصيفية