فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

راسل مهدد بعقوبة جديدة: "من المرجح أن تحدث في لاس فيغاس"

حصل جورج راسل سائق مرسيدس على عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سنغافورة بسبب تغيير المحرك، وانتقل إلى وحدة طاقة جديدة ومحدّثة، وكشف موعد حصوله على عقوبة المحرك التالية.

خلدون يونس

منشور: 16-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يستعد جورج راسل، الذي انطلق من آخر شبكة الانطلاق في جائزة سنغافورة الكبرى بسبب تجاوز الحد المسموح به من مكونات المحرك، لتلقي عقوبة أخرى متعلقة بالمحرك خلال ما تبقى من الموسم.

وكان السائق البريطاني قد تعرض لعطل في وحدة الطاقة خلال اللفات الأخيرة من سباق ماليزيا، ما أدى إلى نقص في القطع، وألمح إلى الموعد الذي ستنتقل فيه مرسيدس إلى استخدام وحدة الطاقة الجديدة والمحدّثة.

وكان من المتوقع في الأصل أن تقدم مرسيدس هذه التحديثات خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، لكن راسل أوضح أنه أجّل موعد تلقي العقوبة، مشيرًا إلى رغبته في اختيار الحلبة التي تتيح له تجاوز أكبر عدد ممكن من المنافسين بصورة استراتيجية.

وضمن حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس إف 1"، علّق راسل على عقوبة المحرك الجديدة قائلًا: "بصراحة، من المرجح أن يحدث ذلك في وقت لاحق من الموسم، وعلى الأرجح في لاس فيغاس. لكننا سنتلقى هذه العقوبة في مرحلة ما".

وأضاف: "لدينا الآن فرصة اختيار موعد تركيب المحرك. لذلك، سنفضّل الحلبات التي يكون فيها التجاوز أسهل".

وبسبب المشاكل المتكررة المتعلقة بالموثوقية، أقر راسل، الذي يتأخر بفارق 102 نقطة عن زميله أندريا كيمي أنتونيللي متصدر بطولة العالم، بأن فرصته في المنافسة على اللقب قد انتهت.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

ومع تبقي ستة سباقات على نهاية الموسم، يستطيع السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا، أنتونيللي، حسم لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 إذا فاز بالسباق المقبل في أوستن، وأنهى راسل السباق في المركز التاسع أو أسوأ، بينما أنهى لويس هاميلتون السباق في المركز الخامس أو أسوأ.

وشدد راسل على أن هدفه الرئيسي خلال ما تبقى من الموسم هو المساهمة في تطوير السيارة، وتابع قائلًا: "هدفنا الحالي هو محاولة تحسين السيارة".

وأضاف: "كنا الفريق الذي هيمن على الموسم عمومًا، لكن عند النظر إلى السباقات القليلة الماضية، يبدو أن ريد بُل تقدمت علينا".

وأردف: "في باكو، كنا على مستوى متقارب مع ماكس. لكن في حلبتين مختلفتين تمامًا، مثل ماليزيا وسنغافورة، أنهى هو عطلة نهاية الأسبوع في الصدارة في آخر مناسبتين".

واختتم قائلًا: "هدفنا هو فهم التحديثات الجديدة والتحكم فيها بشكل كامل".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن: أكون سعيدًا عندما أتسابق، وكيلي هي أكثر من يفهمني

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

خلدون يونس





واشيه يشيد بقدرات فيرستابن: "يقدم ما لا يستطيع أي سائق آخر تقديمه!"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



واشيه يشيد بقدرات فيرستابن: "يقدم ما لا يستطيع أي سائق آخر تقديمه!"





غونتر شتاينر ينتقد لاندو نوريس: "لم تكن حركة بطل عالم"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



غونتر شتاينر ينتقد لاندو نوريس: "لم تكن حركة بطل عالم"





بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"

المزيد من

جورج راسل





توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى





راسل يصف فريق ريد بُل بـ"المعيار الحالي".. لكن أنتونيللي يكشف نقطة مهمة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



راسل يصف فريق ريد بُل بـ"المعيار الحالي".. لكن أنتونيللي يكشف نقطة مهمة





رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إسبانيا الكبرى



رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

المزيد من

مرسيدس





الأرقام القياسية التي سيحطمها كيمي أنتونيللي إذا تُوّج بلقب الفورمولا 1 في أوستن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



الأرقام القياسية التي سيحطمها كيمي أنتونيللي إذا تُوّج بلقب الفورمولا 1 في أوستن





كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1





بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار





راسل مهدد بعقوبة جديدة: "من المرجح أن تحدث في لاس فيغاس"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



30 دقيقة



راسل مهدد بعقوبة جديدة: "من المرجح أن تحدث في لاس فيغاس"





فيرستابن: أكون سعيدًا عندما أتسابق، وكيلي هي أكثر من يفهمني



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



1 س



فيرستابن: أكون سعيدًا عندما أتسابق، وكيلي هي أكثر من يفهمني





واشيه يشيد بقدرات فيرستابن: "يقدم ما لا يستطيع أي سائق آخر تقديمه!"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



واشيه يشيد بقدرات فيرستابن: "يقدم ما لا يستطيع أي سائق آخر تقديمه!"





الأرقام القياسية التي سيحطمها كيمي أنتونيللي إذا تُوّج بلقب الفورمولا 1 في أوستن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



الأرقام القياسية التي سيحطمها كيمي أنتونيللي إذا تُوّج بلقب الفورمولا 1 في أوستن

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك