راسل مهدد أيضًا بعقوبة محرك في الفورمولا 1 لكن مرسيدس لم تحدد موعدها بعد

تدرس مرسيدس موعد حصول جورج راسل على تغيير للمحرك والعقوبة المترتبة عليه خلال ما تبقى من موسم 2026 في الفورمولا 1، في وقت تستعد فيه لمواجهة السيناريو نفسه الذي سيطال كيمي أنتونيللي في جائزة إيطاليا الكبرى.

ويستعد متصدر بطولة العالم في الفورمولا 1 لتحمل عقوبة الانطلاق من مؤخرة الشبكة بعد تغيير وحدة الطاقة بالكامل في جولة موطنه في مونزا، وذلك بسبب مشاكل الموثوقية التي عانى منها في وقت سابق من الموسم، والتي دفعته إلى استنفاد حصته المسموح بها من مكونات المحرك.

وكان أنتونيللي قد اعتزل جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة في يونيو بسبب عطل نهائي في وحدة الطاقة.

وعادة ما تستهدف فرق الفورمولا 1 سباقات محددة لإجراء تغييرات على وحدات الطاقة وتحمل عقوبات الشبكة المترتبة عليها، عندما يكون ذلك ممكنًا، وتعد مونزا وجهة مفضلة بسبب طبيعة الحلبة التي تجعل التجاوز أسهل.

ولهذا السبب سيتحمل أنتونيللي عقوبته في جائزته المحلية، فمع استنفاد حصته والحاجة إلى وحدة طاقة جديدة، تثق مرسيدس بقدرتها على تقليل آثار الانطلاق من مؤخرة الشبكة إلى أدنى حد ممكن.

وقال أندرو شوفلين، مدير هندسة الحلبة في مرسيدس، عبر برنامج الفريق الإذاعي "راديو السهام الفضية الجديد": "لقد ندمنا سابقًا على القيام بذلك في مونزا، لأن معدل التآكل كان منخفضًا نسبيًا في السنوات الأخيرة. كانت السيارات منخفضة السحب، لذلك لم تكن في الواقع جيدة جدًا في الاستفادة من عامل السحب خلف السيارات الأخرى، لأنها لا تصنع فجوة هوائية كبيرة بشكل خاص في ذلك الإعداد. كما كان تأثير نظام الحد من السحب صغيرًا جدًا".

وأردف: "لكن ذلك كان في الماضي. أصبحت الحلبة مستنزفة للطاقة بشكل كبير الآن، وأصبحت هناك أربع مناطق للتجاوز. لا يمكنك الدفاع في جميعها بالتأكيد. وإذا كانت لديك سيارة أسرع، فإننا نتوقع أن يكون التقدم عبر مجموعة السيارات سهلًا نسبيًا".

وأكمل: "لكن كيف نقرر أين نجري هذه التغييرات؟ النقطة الأساسية تعتمد على المكان الذي نحتاج فيه إلى المكونات الجديدة".

ثمّ تابع: "لقد فقدنا بعض محركات الاحتراق الداخلي بعد مسافات تشغيل منخفضة نسبيًا. لذلك فإن الأمر الأهم هو أننا نحتاج إلى إجراء التغيير بحلول نقطة معينة. وإذا صادفت تلك النقطة سباقًا لا نريد فيه حقًا أن نضطر إلى شق طريقنا من مؤخرة الشبكة، فسنفكر في إجراء التغيير في وقت أبكر".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وواصل شرحه بالقول: "هناك شعور بأن لدينا صدارة في بطولتي العالم. فلنقم بالأمور المؤلمة بينما نمتلك الصدارة في البطولتين. لا نريد أن تصبح الأمور أكثر تقاربًا في النهاية، فنضيف المزيد والمزيد من الضغط على أنفسنا."

ومع اتضاح مصير أنتونيللي، حولت مرسيدس اهتمامها إلى معضلة عقوبة محرك راسل. ولا يدرس الفريق إرسال السائقين معًا من مؤخرة الشبكة في مونزا، إذا كان بإمكانه تجنب ذلك، ولذلك يتجه التركيز إلى الحلبات التي تليها مباشرة والتي يُعتقد أن التجاوز فيها أسهل.

وقال برادلي لورد، نائب مدير فريق مرسيدس: "لم نحسم بعد بشكل كامل أين سيحصل جورج على عقوبته، لكنها موجودة لكليهما لأن كليهما واجها أعطالًا في المحرك.

وأضاف: "رأينا انسحاق جورج في كندا، وكيمي في برشلونة. ثم تعرض جورج أيضًا لتوقف في المجر، في نهاية لفة تأهله مباشرة، وكان من الممكن أن يكون تأثير ذلك علينا أخطر بكثير لو حدث في السباق".

وأكمل: "لدينا بعض الأمور التي يجب إدارتها من أجل الوصول إلى نهاية الموسم بأحدث وأفضل مكونات ممكنة من حيث الأداء. ودائمًا ما يكون الأمر عبارة عن موازنة بين الموعد الذي تدخل فيه منطقة خطرة بسبب طول عمر المكونات أو ارتفاع المسافة التي قطعتها".

وأردف: "وما مدى خطورة عدم تسجيل النقاط بسبب ذلك، مقابل عقوبة الانطلاق من مركز متأخر والعجز الذي تسببه، ثم العودة عبر المجموعة، على أمل القيام بذلك في السباقات التي تحتاج فيها إلى ذلك، وأي الخيارين من المرجح إحصائيًا أن يمنحنا أفضل حصيلة من النقاط في النهاية".

وبناءً على هذا التقييم، من المرجح أن تكون باكو مرشحة لعقوبة راسل، نظرًا إلى تشابه خصائص الحلبة مع مونزا. ولا تزال حلبة مدريد الجديدة مجهولة بدرجة كبيرة، ما يعني أن راسل سيحتاج فقط إلى اجتياز جولتين في الفورمولا 1، إيطاليا وإسبانيا، قبل تنفيذ عقوبته في جائزة أذربيجان الكبرى في نهاية سبتمبر.

وبعد ذلك، قد تنظر مرسيدس في سيبانغ، التي تستضيف جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، بعد أسبوع واحد من جولة باكو، باعتبارها حلبة يُرجح أيضًا أن توفر عددًا كبيرًا من فرص التجاوز.

لكن العامل الآخر الذي تضعه مرسيدس في حساباتها يتمثل في المدة التي يمكنها فيها تأجيل تغيير المحرك، وحجم المخاطرة التي تستطيع تحملها مع زيادة المسافة والتآكل في مكونات وحدة الطاقة الحالية لراسل.

وأضاف شوفلين: "هناك نوع من احتمالية حدوث عطل يجب أخذها في الاعتبار. لا يمكن معرفة ذلك بشكل مؤكد على الإطلاق، وهذا الاحتمال يتغير من سباق إلى آخر. لذلك، مع مرسيدس والفرق التي تستخدم محركاتها، في كل سباق تضيف المزيد من الأميال إلى وحدات الطاقة، وفي كل سباق يتم فحصها ومحاولة فهم ما إذا كانت الإجراءات السابقة لمعالجة الأعطال قد حلت المشكلة بالفعل".

واختتم بالقول: "قد تكون درجة تفاؤلنا بإمكانية إيصال وحدة الطاقة إلى السباق السادس أو السابع أكبر بعد بضعة سباقات مما هي عليه الآن. نحن نعيد ضبط الخطط في كل سباق، بناءً فقط على ما تعلمناه وعلى مقدار الثقة الإضافية التي ربما اكتسبناها".