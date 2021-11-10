راسل: "من غير الاحترافي" البدء بالتفكير بخطوة الانتقال إلى مرسيدس

بعد إعارته من قبل مرسيدس إلى ويليامز لثلاثة مواسم، سيترقى راسل أخيراً ليقود مع السهام الفضية في 2022، بديلاً عن فالتيري بوتاس، الذي سينتقل بدوره إلى ألفا روميو.

ومنذ إعلان الصفقة، واجه راسل الكثير من الأسئلة حيال انتقاله القريب، لكن البريطاني أشار إلى أنه "من غير الاحترافي" التفكير في ذلك، خاصة وأن فريقه الحالي ما زال ينافس على المركز الثامن.

فقال: "من الواضح أنني أتلقى الكثير من الأسئلة حيال مرسيدس والانتقال. لكنني أعتقد أنه من غير الاحترافي التفكير في ذلك مبكراً".

وأكمل: "أنا أقدم كامل جهدي هذا الموسم طوال بقية السباقات، كما كان الحال على الدوام".

بعد ملاحقة ألفا روميو طوال النصف الأول للموسم، نجحت ويليامز أخيراً في التقدم بفضل تسجيل النقاط بكلتا سيارتيها مع راسل ونيكولاس لاتيفي في المجر.

"أريد التأكد من أننا سنحسم المركز الثامن في البطولة، من الواضح أن ألفا سجلت النقاط" قال راسل الذي اكتفى بالمركز 16 أمام زميله في المكسيك، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها ويليامز بتسجيل النقاط.

واختتم: "لا أعلم ما حصل مع أنطونيو (جيوفينازي) حيث كنا كلانا ضمن مراكز النقاط في مرحلة ما. هذا هو هدفنا، محاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط".