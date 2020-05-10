راسل: من المهم للغاية لفريق ويليامز الاستفادة من أخطاء المنافسين المبكرة

ما زال موسم 2020 في الفورمولا واحد معلقاً حتى الآن حيث تمّ إلغاء وتأجيل الجولات العشر الأولى، لكن البطولة تجهّز خطة لإطلاق الموسم من النمسا بداية شهر يوليو/تموز المقبل.

ويرى البريطاني الشاب في ذلك فرصة ممكنة لفريقه ويليامز كي يستفيد من الأخطاء التي قد يقترفها المنافسون بعد فترة الغياب الطويلة عن المنافسات.

فقال في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس أف1": "مع انطلاقة الموسم، ليس فقط نحن السائقين، بل المهندسين والميكانيكيين، سندخل رويداً رويداً في إيقاع المنافسة سباقاً تلو الآخر".

وأكمل: "الجميع في الفورمولا واحد يمثل الأفضل في مجاله. لا أتكلم فقط عن السائقين، بل عن الجميع بشكل عام، لكن وبعد الانقطاع الطويل والعودة، أعتقد أن الجميع سيعاني للعودة إلى الأداء المعتاد".

وتابع: "ستكون هناك أخطاء، من قبل السائقين، المهندسين، الميكانيكيين وغيرهم. أعتقد أنه من المهم جداً محاولة الاستفادة من أخطاء الآخرين".

بالمقابل، يرى نوريس أنه "من غير الطبيعي" لأي رياضي محترف البقاء بعيداً لفترة طويلة عن الرياضة، لكنه يحاول الحفاظ على لياقته عن طريق التمرين الدوريّ.

أما نيكولاس لاتيفي زميل راسل، فيرى كذلك أنه ستكون هناك الكثير من الأخطاء التي سيقترفها الجميع عند استئناف الموسم.

فقال: "أعتقد أن الجميع ينسى ذلك، لكن هناك الكثير من الإجراءات والأمور التي تتمّ عادة بشكل تلقائي وروتيني. لكن وعند الانقطاع الطويل، فستكون العودة صعبة بعض الشيء".

وتابع: "التجارب الشتوية على سبيل المثال تمثل فرصة كبيرة للعودة إلى الإيقاع الاعتيادي".

وأردف: "الآن، وكأننا ضمن فترة مطوّلة تسبق الموسم. أنا بالتأكيد لا أتعامل معها على أنها عطلة، بل فترة مطوّلة من التمرين تمهيداً لانطلاق الموسم إن صح التعبير".

وأضاف: "ما زلنا نتمرن، ونحن مستعدون للعودة إلى السباقات بعد عدة أسابيع".

واختتم: "من الواضح أن هناك الكثير من العوامل المجهولة بانتظارنا، لذا علينا الحفاظ على اللياقة والاستعداد".