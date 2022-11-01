راسل: من "المثير للغاية" أن هاميلتون يخطط للبقاء مع مرسيدس
قال جورج راسل أنه من "المثير للغاية" أن لويس هاميلتون يخطط لتوقيع عقد جديد مع مرسيدس في الفورمولا واحد لما بعد موسم 2023 ومواصلة شراكتهما كزميلين.
كشف هاميلتون في حوار أخير مع بعض وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى أنه ينوي توقيع عقد جديد مع مرسيدس، حيث ينتهي عقده الحالي مع السهام الفضية نهاية الموسم المُقبل.
وبدأ راسل العمل بشكل كامل بجوار هاميلتون هذا العام بعدما أمضى المواسم الثلاثة الماضية مع ويليامز، ما منحه فرصة التعلّم من بطل عالم سباعي.
ويمتلك راسل عقدًا لعدة مواسم مع مرسيدس، حيث أبدى شعوره بالإثارة من فكرة أن يواصل هاميلتون البقاء بجواره "لعدد من الأعوام" وتقديم مستوى أداء عالٍ.
فقال: "أعتقد أنه قد برهن على أنه بالتأكيد لم يرفع قدمه بعد من على دواسة الوقود".
وأضاف: "لقد قدّم أداءً في السباقات القليلة الماضية كان على الأرجح أفضل من أي وقت مضى. وذلك مثير جدًا بالنسبة لي، أن تكون لديك الفرصة لتكون زميله وأن تدخل في منافسة مباشرة معه وتخوض تلك الرحلة التي نسير فيها سويًا الآن".
وتابع: "إنها تبدو بالفعل رحلة تلك التي نخوضها سويًا، إلى جانب بقية الفريق، في محاولة إعادة مرسيدس من جديد إلى طريق الانتصارات".
وأكمل: "تجمعنا علاقة رائعة للغاية وبشفافية كبيرة. سيكون من الرائع أن نكون زميلين لعدد من الأعوام المُقبلة".
جديرٌ بالذكر أن راسل هو من سجّل قطب الانطلاق الأول الوحيد لمرسيدس في هذا الموسم حتى الآن في جائزة المجر الكبرى في يوليو/تموز الماضي، كما يتقدم بفارق 20 نقطة أمام هاميلتون مع بقاء 3 سباقات على نهاية الموسم.
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