راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

تحتل مرسيدس حالياً المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة خلف ريد بُل التي فرضت هيمنتها بقوة.

لكن الفارق بين السهام الفضية وأستون مارتن بالمركز الثالث يبلغ 51 نقطة فقط، رغم إحراز 5 منصات تتويج مقابل 6 لأستون مارتن.

وكانت أستون مارتن أقرب منافسي ريد بُل مع بداية الموسم، قبل أن تنجح فرق أخرى بالتحسن والتقدم مثل مرسيدس ومكلارين كذلك.

حيث قال راسل على هامش جائزة هولندا الكبرى: "أشعر أن الفريق يزداد قوة مع مرور الموسم".

وأكمل: "من الواضح أنه كان هناك الكثير من التوقعات على كاهلنا قبل بداية الموسم، ربما لهذا يعتقد الناس أن موسمنا فاشل".

وتابع: "بالطبع، إنه بعيد عما نطمح لأننا نريد المنافسة على الألقاب. لكن أن نصف المركز الثاني في البطولة بفارق 50 نقطة عن المركز الثالث حالياً، بأنه فشل، فإن ذلك بعيد تماماً عن الواقع".

وأردف: "نعلم أنه بوسعنا التحسن. لقد حققنا تقدماً فعلياً وأعتقد أننا مع بدء النصف الثاني للموسم، بوسعنا ملء النواقص. لا أحد يعلم حقاً كيف ستسير المنافسات".

من جهة أخرى، أوضح راسل أن هدف مرسيدس الرئيسي حالياً هو حسم المركز الثاني ضمن ترتيب المصنعين.

فقال: "نريد مواصلة التقدم. أعتقد أننا في مركز جيد كفريق ضمن ترتيب البطولة".

وتابع: "لقد حققنا تقدماً جيداً في منافسة أستون مارتن. كما أن مكلارين تبدو قوية للغاية. نريد مواصلة التقدم. نحن نودّ الفوز بسباق بالتأكيد لكن يبدو أن ماكس فيرستابن وريد بُل، أقوياء حقاً".

وأكد راسل أن خصائص حلبة زاندفورت تناسب سيارة مرسيدس، فقال: "هذه النوعيات من الحلبات - مرتفعة الارتكازية - تناسبنا جيداً".

وأضاف: "كنا سريعين في بودابست. وربما تعتبر زاندفورت من بين أكثر الحلبات التي نكون تنافسيين فيها، إلى جانب البرازيل".

واسترسل: "لكننا لا نعلم كيف ستسير الجولة لناحية الظروف الجوية أيضاً".

واختتم: "لكن أياً كانت الظروف، أعتقد أننا سنكون أقوياء في هذه الجولة".