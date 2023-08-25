اشترك
السابق / فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

قال جورج راسل أن وصف موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد بأنه فاشل بالنسبة لفريقه مرسيدس، أمر خاطئ، نظراً للتقدم الواضح ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف ريد بُل.

خلدون يونس
من قبل:
جورج راسل، مرسيدس

تحتل مرسيدس حالياً المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة خلف ريد بُل التي فرضت هيمنتها بقوة.

لكن الفارق بين السهام الفضية وأستون مارتن بالمركز الثالث يبلغ 51 نقطة فقط، رغم إحراز 5 منصات تتويج مقابل 6 لأستون مارتن.

وكانت أستون مارتن أقرب منافسي ريد بُل مع بداية الموسم، قبل أن تنجح فرق أخرى بالتحسن والتقدم مثل مرسيدس ومكلارين كذلك.

حيث قال راسل على هامش جائزة هولندا الكبرى: "أشعر أن الفريق يزداد قوة مع مرور الموسم".

وأكمل: "من الواضح أنه كان هناك الكثير من التوقعات على كاهلنا قبل بداية الموسم، ربما لهذا يعتقد الناس أن موسمنا فاشل".

وتابع: "بالطبع، إنه بعيد عما نطمح لأننا نريد المنافسة على الألقاب. لكن أن نصف المركز الثاني في البطولة بفارق 50 نقطة عن المركز الثالث حالياً، بأنه فشل، فإن ذلك بعيد تماماً عن الواقع".

وأردف: "نعلم أنه بوسعنا التحسن. لقد حققنا تقدماً فعلياً وأعتقد أننا مع بدء النصف الثاني للموسم، بوسعنا ملء النواقص. لا أحد يعلم حقاً كيف ستسير المنافسات".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، أوضح راسل أن هدف مرسيدس الرئيسي حالياً هو حسم المركز الثاني ضمن ترتيب المصنعين.

فقال: "نريد مواصلة التقدم. أعتقد أننا في مركز جيد كفريق ضمن ترتيب البطولة".

وتابع: "لقد حققنا تقدماً جيداً في منافسة أستون مارتن. كما أن مكلارين تبدو قوية للغاية. نريد مواصلة التقدم. نحن نودّ الفوز بسباق بالتأكيد لكن يبدو أن ماكس فيرستابن وريد بُل، أقوياء حقاً".

وأكد راسل أن خصائص حلبة زاندفورت تناسب سيارة مرسيدس، فقال: "هذه النوعيات من الحلبات - مرتفعة الارتكازية - تناسبنا جيداً".

وأضاف: "كنا سريعين في بودابست. وربما تعتبر زاندفورت من بين أكثر الحلبات التي نكون تنافسيين فيها، إلى جانب البرازيل".

واسترسل: "لكننا لا نعلم كيف ستسير الجولة لناحية الظروف الجوية أيضاً".

واختتم: "لكن أياً كانت الظروف، أعتقد أننا سنكون أقوياء في هذه الجولة".

المشاركات
التعليقات

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت
خلدون يونس More from
خلدون يونس
نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فاسور "لن يقبل مطلقاً" ذريعة احتياج فيراري لموظفين جدد بهدف تحقيق التقدم

فاسور "لن يقبل مطلقاً" ذريعة احتياج فيراري لموظفين جدد بهدف تحقيق التقدم

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فاسور "لن يقبل مطلقاً" ذريعة احتياج فيراري لموظفين جدد بهدف تحقيق التقدم فاسور "لن يقبل مطلقاً" ذريعة احتياج فيراري لموظفين جدد بهدف تحقيق التقدم

جورج راسل More from
جورج راسل
مرسيدس تكشف سبب معاناة راسل مؤخراً في موسم 2023 للفورمولا واحد

مرسيدس تكشف سبب معاناة راسل مؤخراً في موسم 2023 للفورمولا واحد

فورمولا 1

مرسيدس تكشف سبب معاناة راسل مؤخراً في موسم 2023 للفورمولا واحد مرسيدس تكشف سبب معاناة راسل مؤخراً في موسم 2023 للفورمولا واحد

راسل يتقدم على بياستري خلال التجارب الحرة الماطرة في المجر

راسل يتقدم على بياستري خلال التجارب الحرة الماطرة في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى

راسل يتقدم على بياستري خلال التجارب الحرة الماطرة في المجر راسل يتقدم على بياستري خلال التجارب الحرة الماطرة في المجر

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

مرسيدس تنتقد تأثير سقف النفقات على تأخير عمليات التطوير

مرسيدس تنتقد تأثير سقف النفقات على تأخير عمليات التطوير

فورمولا 1

مرسيدس تنتقد تأثير سقف النفقات على تأخير عمليات التطوير مرسيدس تنتقد تأثير سقف النفقات على تأخير عمليات التطوير

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك