راسل: من البديهي اختبار خصائص السيارة القديمة في سنغافورة

قدم الفريق حزمة جديدة للأرضية وهيكل السيارة خلال جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، تضمنت تعديلات على ألواح توجيه الهواء خلف العجلات الأمامية، إلى جانب سطح علوي متدرج للجانب.

وأفادت مرسيدس بأنه، رغم تمتع السائقين بمستويات أعلى من الارتكازيّة في المنعطفات عالية السرعة، فإن الظروف الفريدة التي شهدها سباق نهاية الأسبوع الماضي جعلت من الصعب على الفريق فهم سلوك الحزمة الجديدة بشكل كامل. وبدا أن سيارة "دبليو17" تعاني على سطح الحلبة الخشن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أجبر السائقين على استخدام دواسة الوقود في منتصف المنعطف لتحقيق التوازن في القسم الخلفي.

ولتعميق فهمه لحزمة سيبانغ، سيشغّل الفريق السيارتين بمواصفات مختلفة. ووصف راسل ذلك بأنه "لا يحتاج إلى تفكير"، خصوصًا أنه سيحصل أيضًا على عقوبة على شبكة الانطلاق بسبب تغيير مكونات وحدة الطاقة في سنغافورة، ومن المرجح أن يبدأ من المراكز الخلفية.

وكشف راسل في سنغافورة: "في الواقع، أنا من بدأ هذا النقاش قبل السباق يوم الأحد. عندما حدث العطل، أصبح الأمر نوعًا ما لا يحتاج إلى تفكير، لأننا كنا منقسمين بنسبة 50-50 بشأنه قبل السباق، وكنت أميل أكثر إلى القيام بذلك، وكان هذا حتى قبل السباق، أما الآن فقد أصبح الأمر محسومًا تمامًا.

وتابع: "لا توجد أي مؤشرات تخبرنا بأن التحديث لم يكن يعمل، ونحن نعرف أن السيارة التي كانت لدينا في باكو هي السيارة نفسها التي كانت لدينا في بودابست وزاندفورت، وفي باكو انطلقنا من قطب الانطلاق الأول بفارق ثمانية أعشار من الثانية، بينما كنا في بودابست متأخرين بأربعة أعشار عن الوتيرة".

وأكمل: "هذه التقلبات، حتى مع سيارة ثابتة ومنافسين يستخدمون السيارة نفسها، هائلة. يمكن أن يكون لديك تذبذب بمقدار زائد أو ناقص ثانية واحدة، ويمكن أن يصل الفارق إلى ذلك، لذلك نحن واثقون إلى حد كبير من أن ما حدث كان خاصًا بماليزيا".

وأردف: "وعندما تنظر أيضًا إلى وتيرة ريد بُل، فمن الواضح أنها قدمت أداءً يفوق مستواها مقارنة بما كانت عليه هذا الموسم، وبالمقارنة مع جميع الفرق الأخرى. وعندما تنظر إلى وتيرتنا مقارنة بمكلارين وفيراري، لم تكن مختلفة كثيرًا، ولم تكن بعيدة بشكل هائل عن مستواهما".

وأكمل: "منحتنا عقوبة المحرك في عطلة نهاية هذا الأسبوع فرصة جيدة للعودة إلى الوراء، فهي السيارة التي حققت بها الفوز في باكو".

وقال أنتونيللي إنه سيلتزم بالحزمة طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولن يعود إلى المواصفات القديمة حتى لو أظهرت حصص السباق القصير أن المكونات السابقة لسيبانغ تقدم مستويات أداء مماثلة.

ويثق متصدر بطولة العالم بأن المكونات الجديدة ستظهر تحسنًا في الأداء، وأن سباق سيبانغ كان في نهاية المطاف حدثًا استثنائيًا.

وقال: "أخبرتنا الأرقام بقصة مختلفة في سيبانغ، لكنني أعتقد أن سيبانغ كانت حالة استثنائية قليلًا لأن الأسفلت كان خشنًا للغاية. في الواقع، كنا نفتقد الأسفلت في بعض المنعطفات".

وأضاف: "كما كانت الحرارة مرتفعة جدًا، وفي بعض الأوقات تجاوزت حرارة سطح الحلبة 60 درجة مئوية. أعتقد أنها كانت حالة استثنائية قليلًا، وأشعر بالتأكيد بأن عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون أكثر تمثيلًا لمستوانا الحقيقي".

وأكمل: "كما تعلمون، ستكون درجات الحرارة أكثر برودة، وسيكون الأسفلت في حالة أفضل بكثير. وأعتقد أن هذا سيكون اختبارًا جيدًا جدًا، لأننا عانينا كثيرًا في سيبانغ في المنعطفات البطيئة، بينما لدينا هنا الكثير من المنعطفات البطيئة. لذلك سنرى كيف سيكون الوضع".

ثمّ تابع: "ستكون لدينا سيارتان مختلفتان بحزمتين مختلفتين. لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سنحصل على مقارنة مباشرة بينهما من هذه الناحية. أعتقد أن هناك تحسنًا فعليًا [مع الحزمة الجديدة]، لكننا لم نتمكن من رؤيته بشكل واضح في سيبانغ. ولهذا كانت حالة استثنائية إلى هذا الحد".

واختتم بالقول: "نأمل أن نتمكن في عطلة نهاية هذا الأسبوع من فهمها بشكل أفضل، ووضع السيارة في حالة أفضل، وأن نتمكن من استخدام إمكاناتها الكاملة".