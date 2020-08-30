راسل ممتنٌ لوجود الطوق بعد حادث جيوفينازي "المخيف" في سبا

تعرّض جيوفينازي لحادث عند مخرج منعطف "لي فانيي" في اللفّة العاشرة من السباق، حيث التفّت سيارته واصطدم بالحاجز الجانبيّ الأيمن.

وارتدّت سيارة ألفا روميو نحو خطّ التسابق وهو ما أجبر راسل على محاولة تفاديها واصطدم بالحاجز الأيسر من الحلبة نتيجة لذلك.

في الأثناء اصطدم إطار منفصلٌ عن سيارة جيوفينازي بسيارة راسل خلال الحادث، لكنّ السائقين خرجا سليمين من دون أيّة إصابات.

وأدّى الحادث إلى دخول سيارة الأمان في الوقت الذي عمل فيه المارشلز على إبعاد السيارتَين وتنظيف المسار من الأشلاء المتناثرة من دون الحاجة لرفع العلم الأحمر.

وبحديثه في البادوك لاحقًا، وصف راسل الحادثة بغير المحظوظة، قائلًا أنّه كان من المخيف رؤية إطارٍ منفصلٍ قادمٍ نحوه.

وقال البريطاني الشاب: "لو توجّهت إلى اليمين فإنّ سيارة أنطونيو كانت هناك، لذا توجّهت إلى الجهة اليسرى وتعرّضت لاصطدام كبير بالإطار".

وأضاف: "لكن عليّ القول بأنّنا نشعر بالمزيد من الأمان في السيارة بوجود الطوق. عندما رأيت ذلك الإطار الضخم قادمًا نحوي، فقد كان ذلك مشهدًا مخيفًا بكلّ صدق".

وأكمل: "لذا أنا ممتنٌ جدًا لوجود الطوق على سيارتنا الآن. أنا بخير. من الواضح أنّني محبط. لكن هكذا هو التسابق في بعض الأحيان".

من جانبه قال جيوفينازي أنّه عانى من انزلاق مفاجئٍ عند خروجه من المنعطف، وهو ما تسبّب في حادثه.

وقال الإيطاليّ: "واجهت انتزلاقًا مفاجئًا عند الخروج من المنعطف للأسف، لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء".

وأضاف: "أشعر بالأسف تجاه فريقي حيال ما حدث اليوم، لكن عليّ تجاوز ذلك الآن والتحضير لسباق إيطاليا".

وأكمل: "أشعر بالأسف تجاه راسل، كوني دمّرت سباقه كذلك. ما حدث كان مؤسفًا. أنا آسف".