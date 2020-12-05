راسل "ممتعض" لإفلات قطب الانطلاق الأوّل من بين يديه في الصخير

خلال مشاركته الأولى في التصفيات مع مرسيدس كبديل للويس هاميلتون، تمكن راسل من التأهل ثانياً بفارق 0.026 ثانية فقط عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وشهدت هذه الجولة وصول راسل للمرة الأولى للقسم الثالث من التصفيات، حيث كان المركز الحادي عشر أفضل نتيجة له في السابق خلال جائزة ستيريا الكبرى هذا العام.

وقال البريطاني أنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت "شديدة للغاية" حيث اضطر للتأقلم مع سيارة "دبليو11"، معترفاً بأنّه شعر "بالغرابة" خلال طلعاته الأولى على متنها.

"لأكون صريحاً، أسلوب قيادتها مختلف للغاية. حاولت نسيان ما تعلمته لدى ويليامز كي أتعلم كيفية قيادة هذه السيارة السريعة" قال راسل.

وأضاف: "حاولت الكثير من الأشياء خلال التجارب الحرة الثالثة لكنها لم تسر على ما يرام، لذا كنت لأشعر بالسعادة فقط بالوصول للقسم الثالث بعد حصة التجارب الأخيرة".

وأكمل: "لا، أنا سعيد للغاية. سار كلّ شيء بشكل صحيح خلال اللفة الأخيرة. أنا ممتعض لإفلات قطب الانطلاق الأوّل من بين يديّ بفارق ضئيل، لكن إذا أخبرني أحدهم الأسبوع بأنّني سأتأهل في المركز الثاني خلال هذه الجائزة الكبرى، ما كنت لأصدّقه".

وكانت هذه أوّل هزيمة لراسل في التصفيات من قِبَل زميله في الفريق خلال مسيرته في الفورمولا واحد، حيث تفوق باستمرار على زميلَيه السابقَين روبرت كوبتسا ونيكولاس لاتيفي خلال التجارب التأهيلية.

ومع ذلك، أعرب راسل عن سعادته بالفارق الذي فصله عن بوتاس، الذي كانت تأديته هذا العام مثيرة للإعجاب ضدّ صاحب الرقم القياسي هاميلتون.

وقال في هذا الصدد: "ضغط فالتيري على لويس بقدر كبير خلال التصفيات على مرّ السنين. أعتقد أنّه بالنظر للإحصائيات فإنّه يفصل بينهما عُشر واحد من الثانية فقط".

وتابع: "جميعنا نعرف مدى براعة لويس، أن أكون خلف فالتيري مباشرةً بعد القدوم في آخر دقيقة والاستعداد ليومَين فقط يجعلني أشعر بالسعادة، لذا دعونا نرى ما سيكون بوسعنا فعله في الغد".

كما يدرك راسل التحديات التي تنتظره في سباق الأحد حيث لم يسبق له الانطلاق من مقدمة الترتيب أو المنافسة على الانتصارات منذ مشاركته في الفورمولا 2 في 2018.

"لن تكون هناك أيّ سيارة أمامي في الغد، وهذا أمر لم أختبره منذ فترة طويلة" قال راسل.

وأردف: "ستكون الأمور صعبة للغاية. أشعر دائماً بالارتياح بشكل أكبر خلال التصفيات إذ بوسعك الضغط بأقصى ما لديك وحسب".

واختتم: "في الغد، تحتاج للمزيد من التحكّم والدقة، وهذا أمر لم أختبره من قبل. سأبذل قصارى جهدي وسنرى ما سيحصل".