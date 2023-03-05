راسل: "مفاجأة أداء" ألونسو أكبر من فيراري

بعد تسجيل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الثانية والثالثة، حاول ألونسو السعي للمنافسة على قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي، لكنه أنهى التصفيات خامساً.

بالتالي سينطلق الإسباني خلف ثنائي ريد بُل وفيراري. لكن أمام سيارتي مرسيدس اللتين تأهلتا بالمركزين السادس والسابع.

لكن راسل يرى أن فيراري أظهرت بالفعل أن وتيرتها في السباق أبطأ من التصفيات، ما يعني ضرورة الاحتراس من ألونسو في السباق.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت مرسيدس تأمل التقدم على فيراري في السباق، شدّد راسل على ضرورة الاحتراس من ألونسو.

فقال: "لطالما كانت وتيرتهم (فيراري) في السباق أبطأ من التصفيات. أعتقد أننا في موقع مناسب للمنافسة على المركز الثالث".

وأكمل: "لكن بصراحة، ربما يمثل فرناندو مفاجأة أداء أكبر من فيراري".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

لكنه أشار إلى أنه كان يتوقع مركزاً أعلى لأستون مارتن في التصفيات.

فقال: "كنت أتوقع مراكز أعلى بعض الشيء لهم بصراحة. تفاجأت بأننا كنا قريبين منهم مع كل تلك الوتيرة التي أظهروها. أعتقد أنها كانت تصفيات جيدة لنا".

واختتم: "أعتقد أننا في الموقع الذي كنا نتوقعه".