راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

يبحث السائق الحالي لريسينغ بوينت سيرجيو بيريز عن مقعد لموسم 2021 بعد أن استغنى الفريق عن خدماته لصالح سيباستيان فيتيل.

وفي حين أعلنت ويليامز في شهر يوليو/تموز الماضي عن بقاء راسل وزميله نيكولاس لاتيفي ضمن صفوفها العام القادم، إلاّ أنّ استحواذ مالكين جدد على الفريق أدّى إلى تأجج الشائعات حول مستقبل راسل.

ورفض مدير الفريق سيمون روبرتس التأكيد على بقاء راسل ولاتيفي لموسم 2021، لكنه أكّد عزمه على تفادي تأجيج أيّ شائعات.

"أعتقد أنّ معسكر بيريز يقف خلف هذه الشائعات، إذ يُحاولون الضغط على فرق أخرى في البطولة، على الأرجح لأجل مقعد لدى ريد بُل" قال راسل.

وأضاف: "هذه وجهة نظري تجاه المسألة. لديّ عقد، وليس هناك ما يقلقني، وأنا هنا فقط للتركيز على عملي".

واعترف البريطاني بأنّه تحدث مع الإدارة الجديدة للفريق، دوريلتون كابيتال، ويتوقع الحصول على توضيحات بشأن مستقبله في غضون أسبوع.

حيث قال: "لقد قالوا بأنّهم لا يعلمون مصدر هذه الشائعات".

وأكمل: "في نهاية المطاف، لا يريد الفريق التعليق على الأمر لأنّهم لا يعتقدون أنّ ذلك ضروري، وقد يعرضهم ذلك للمزيد من التساؤلات في المستقبل".

وتابع: "لديّ عقد، وسأكون على شبكة الانطلاق العام القادم، وأنا واثق للغاية من ذلك. أعتقد بأنّه يجب حصول شيء كبير للغاية في الأسابيع القادمة كي يتغير ذلك".

وأردف: "من الواضح وجود الكثير من الشائعات. أعتقد أنّ أشخاص آخرين يقومون بتأجيجها. كلّ شيء سيكون على ما يرام".

واستدرك: "أودّ القول بأنّ الفريق سيُوضّح الأمور في غضون أسبوع على أقصى تقدير".

جديرٌ بالذكر أنّ راسل جزء من برنامج مرسيدس للسائقين الناشئين، لكن الصانع الألماني قد أكّد بالفعل أنّ القرار بخصوص مستقبله يعود بالكامل لفريق ويليامز.

كما اعترف بطل موسم 2018 في الفورمولا 2 بأنّه لم يخض أيّ محادثات مع السهام الفضية للعب دور السائق الاحتياطي العام القادم في صورة خسر مقعده.

حيث قال: "لا، لم نتحدث بخصوص ذلك".

واختتم: "قال لي وولف ’أنصِت، أنا أدعمك. ستكون على شبكة الانطلاق العام القادم، لا تقلق‘".