فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

المشاركات
التعليقات
راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز
من قبل:

يعتقد جورج راسل بأنّ "معسكر بيريز" يقف وراء الشائعات التي تحوم حول مستقبله في الفورمولا واحد مع ويليامز، ويتوقع أن يحصل على توضيحات بخصوص موقعه من الفريق في غضون أسبوع.

يبحث السائق الحالي لريسينغ بوينت سيرجيو بيريز عن مقعد لموسم 2021 بعد أن استغنى الفريق عن خدماته لصالح سيباستيان فيتيل.

وفي حين أعلنت ويليامز في شهر يوليو/تموز الماضي عن بقاء راسل وزميله نيكولاس لاتيفي ضمن صفوفها العام القادم، إلاّ أنّ استحواذ مالكين جدد على الفريق أدّى إلى تأجج الشائعات حول مستقبل راسل.

ورفض مدير الفريق سيمون روبرتس التأكيد على بقاء راسل ولاتيفي لموسم 2021، لكنه أكّد عزمه على تفادي تأجيج أيّ شائعات.

"أعتقد أنّ معسكر بيريز يقف خلف هذه الشائعات، إذ يُحاولون الضغط على فرق أخرى في البطولة، على الأرجح لأجل مقعد لدى ريد بُل" قال راسل.

وأضاف: "هذه وجهة نظري تجاه المسألة. لديّ عقد، وليس هناك ما يقلقني، وأنا هنا فقط للتركيز على عملي".

اقرأ أيضاً:

واعترف البريطاني بأنّه تحدث مع الإدارة الجديدة للفريق، دوريلتون كابيتال، ويتوقع الحصول على توضيحات بشأن مستقبله في غضون أسبوع.

حيث قال: "لقد قالوا بأنّهم لا يعلمون مصدر هذه الشائعات".

وأكمل: "في نهاية المطاف، لا يريد الفريق التعليق على الأمر لأنّهم لا يعتقدون أنّ ذلك ضروري، وقد يعرضهم ذلك للمزيد من التساؤلات في المستقبل".

وتابع: "لديّ عقد، وسأكون على شبكة الانطلاق العام القادم، وأنا واثق للغاية من ذلك. أعتقد بأنّه يجب حصول شيء كبير للغاية في الأسابيع القادمة كي يتغير ذلك".

وأردف: "من الواضح وجود الكثير من الشائعات. أعتقد أنّ أشخاص آخرين يقومون بتأجيجها. كلّ شيء سيكون على ما يرام".

واستدرك: "أودّ القول بأنّ الفريق سيُوضّح الأمور في غضون أسبوع على أقصى تقدير".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ راسل جزء من برنامج مرسيدس للسائقين الناشئين، لكن الصانع الألماني قد أكّد بالفعل أنّ القرار بخصوص مستقبله يعود بالكامل لفريق ويليامز.

كما اعترف بطل موسم 2018 في الفورمولا 2 بأنّه لم يخض أيّ محادثات مع السهام الفضية للعب دور السائق الاحتياطي العام القادم في صورة خسر مقعده.

حيث قال: "لا، لم نتحدث بخصوص ذلك".

واختتم: "قال لي وولف ’أنصِت، أنا أدعمك. ستكون على شبكة الانطلاق العام القادم، لا تقلق‘".

ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز

المقال السابق

ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خليفة كديس

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

أحدث الأخبار

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال

2
فورمولا 1

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

3
فورمولا 1

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

4
فورمولا 1

ساينز: تجاوز سيارتَي مرسيدس في اللفّة الأولى من سباق البرتغال كان "سهلًا"

5
فورمولا 1

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

38د

أحدث الأخبار

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز
فورمولا 1

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز
فورمولا 1

ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم
فورمولا 1

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

أحدث ملفات الفيديو

ترتيب انطلاقة سباق جائزة البرتغال الكبرى 01:01
فورمولا 1

ترتيب انطلاقة سباق جائزة البرتغال الكبرى

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان 02:39
فورمولا 1

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد 04:56
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.